年間女王争いが佳境に入る秋の陣。今年のチャンピオンは？「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」をCS放送日テレジータスで9/26(金)より全日程徹底中継！

株式会社ＣＳ日本

女子プロゴルフレギュラーツアー秋の陣、『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン』は1973年に誕生、今大会で52回目を迎える伝統の大会です。

メジャートーナメントを含めても5番目に古い大会で、第1回大会では現JLPGA相談役の樋口久子プロが優勝、歴代優勝者には岡本綾子、森口祐子、平瀬真由美、服部道子、福嶋晃子など名だたるプロが名前を連ねています。更に2000年代に入ると、宮里藍、横峯さくら、上田桃子、有村智恵らが優勝、去年51回大会は安田祐香が雨天で27ホール短縮競技になる難しいコンディションの中でトップを守り、プロ5年目でうれしい初優勝になりました。

秋の宮城を舞台に、年間女王争いが佳境に入る秋の大事な一戦。今年のチャンピオンは？

CS放送日テレジータスでは、2025年大会を全日程生中継中心に放送！

＜放送日程＞

ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025

9月26日(金) 22：30～24：30 1日目 VTR

9月27日(土) 7：30～10：45 2日目1番ホール 生中継

9月27日(土) 13：30～14：30 2日目後半ホールトップ 生中継(日テレNEWS24)*

9月27日(土) 22：15～23：15 2日目後半ホールトップ VTR(日テレジータス)

9月28日(日) 6：00～7：30 2日目後半ホール VTR

9月28日(日) 7：30～9：30 最終日１番ホール 生中継

9月28日(日) 22：15～23：45 最終日 VTR

＊…スカパー！サービス/スカパー！プレミアムサービスで日テレジータスをご契約の方は、日テレNEWS24で生中継する「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」を無料でご視聴頂けます。

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

◆「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/miyagitvcup/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)

日テレNEWS24：スカパー！(CS349)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.571)

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法とお問い合わせ先

日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）

https://www.gtasu.com/subscription/

日テレジータスカスタマーセンター

TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式SNS

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階

◆リリースに関するお問い合わせ

株式会社ＣＳ日本 編成局 日テレジータス編成部

堀金 澄彦 horikin@ntv.co.jp ／ 井上 洋明 h-inoue@cs-nippon.com

連絡先：03-5962-8229 ＜受付時間：10:00～18:00（土日祝除く）＞