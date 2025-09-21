年間女王争いが佳境に入る秋の陣。今年のチャンピオンは？「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」をCS放送日テレジータスで9/26(金)より全日程徹底中継！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ＣＳ日本




女子プロゴルフレギュラーツアー秋の陣、『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン』は1973年に誕生、今大会で52回目を迎える伝統の大会です。


メジャートーナメントを含めても5番目に古い大会で、第1回大会では現JLPGA相談役の樋口久子プロが優勝、歴代優勝者には岡本綾子、森口祐子、平瀬真由美、服部道子、福嶋晃子など名だたるプロが名前を連ねています。更に2000年代に入ると、宮里藍、横峯さくら、上田桃子、有村智恵らが優勝、去年51回大会は安田祐香が雨天で27ホール短縮競技になる難しいコンディションの中でトップを守り、プロ5年目でうれしい初優勝になりました。


秋の宮城を舞台に、年間女王争いが佳境に入る秋の大事な一戦。今年のチャンピオンは？



CS放送日テレジータスでは、2025年大会を全日程生中継中心に放送！



＜放送日程＞


ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025


9月26日(金)　22：30～24：30　1日目　VTR


9月27日(土)　7：30～10：45　2日目1番ホール　生中継


9月27日(土)　13：30～14：30　2日目後半ホールトップ　生中継(日テレNEWS24)*


9月27日(土)　22：15～23：15　2日目後半ホールトップ　VTR(日テレジータス)


9月28日(日)　6：00～7：30　2日目後半ホール　VTR


9月28日(日)　7：30～9：30　最終日１番ホール　生中継


9月28日(日)　22：15～23：45　最終日　VTR


＊…スカパー！サービス/スカパー！プレミアムサービスで日テレジータスをご契約の方は、日テレNEWS24で生中継する「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」を無料でご視聴頂けます。


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



◆「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2025」番組ページ


https://www.gtasu.com/golf/miyagitvcup/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス(Ch.608)


日テレNEWS24：スカパー(CS349)、スカパープレミアムサービス(Ch.571)


そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます



◆視聴方法とお問い合わせ先


日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）


https://www.gtasu.com/subscription/　



日テレジータスカスタマーセンター


TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式SNS


Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu



◆会社情報


会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）


代表取締役社長：高橋 知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階



◆リリースに関するお問い合わせ


株式会社ＣＳ日本 編成局 日テレジータス編成部


堀金　澄彦 horikin@ntv.co.jp　／　井上　洋明　 h-inoue@cs-nippon.com


連絡先：03-5962-8229　＜受付時間：10:00～18:00（土日祝除く）＞