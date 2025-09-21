『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』入場者特典「特製スタッフパス風ステッカー」を発表！

株式会社WOWOW※画像はイメージ

10月17日（金）より、TOHOシネマズ日比谷ほかにて劇場公開される『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』。

本日、９月21日（日）のリアム・ギャラガー53歳の誕生日（※日本時間）に合わせ、入場者特典「特製スタッフパス風ステッカー」を解禁いたします。

『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』より

今夏、復活を遂げたイギリスを代表するロックバンド・オアシス。その布石となったのが、2022年に行われた、オアシスのヴォーカル、リアム・ギャラガーによる英国ネブワースでの単独公演。2009年のオアシス解散以降、ソロ・アーティストとして模索を続けてきたリアムが1996年以来、26年ぶりにネブワースの地に立ち、2日間で約17万人を熱狂させた伝説的ライブとなった。

本作は「Champagne Supernova」をはじめ、「Roll It Over」、「Live Forever」、「Stand By Me」など、全16曲中10曲がオアシス時代の楽曲という構成。オアシスの来日公演（2025年10月25、26日）を控えるファンにとっては“予習必須”の一作である上、オアシスに詳しくないビギナーにとっても実は聴き馴染みのあるナンバー多数でお楽しみいただける作品となっている。

入場者特典ステッカーは、“GUEST PASS”と記されたスタッフパスを模した特別仕様。高らかに歌い上げるリアム・ギャラガーの姿とともに、過去最大規模のソロ・ライヴとなった「KNEBWORTH 22」のロゴをデザイン。ぜひ、鑑賞の思い出と共にお楽しみください！

※入場者特典は数量限定の為、無くなり次第終了となります。

※お一人様1回のご鑑賞に対して1枚限りのお渡しになります。

※特典ステッカーは非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※本品は、生地の特性上、縁部分がほつれる場合がございます。予めご了承ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。

予告編映像

セットリスト

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c_Mghgb-hYU ]- Hello*- Wall of Glass- Shockwave- Everything’s Electric- Stand By Me*- Roll It Over*- Slide Away*- More Power- The River- Once- Some Might Say*- Cigarettes & Alcohol*- Supersonic*- Wonderwall*- Live Forever*- Champagne Supernova*（Encore）

* オアシス楽曲

ムビチケについて

お得な『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』のムビチケ前売券（オンライン）が現在、好評発売中です！この機会に、是非お買い求めください。

◆ムビチケ前売券（オンライン）※カード券ではございません

・販売料金：2,300円（税込）

・販売期間：～10月16日（木）23:59まで

・販売URL：https://ticket.moviewalker.jp/film/090119?from=official

＜作品情報＞

◆作品名：リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022

◆公開日：10月17日（金）より劇場公開

◆配給：WOWOW

◆上映料金：2,500円 均一 ※シアターや座席によって追加料金がかかる場合がございます。

◆上映時間：80分

◆レーティング：G

◆作品公式サイト： https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher

◆入場者プレゼント：特製スタッフパス風ステッカー ※なくなり次第、配布終了

上映劇場一覧

北海道 札幌シネマフロンティア

宮城 ＴＯＨＯシネマズ仙台

埼玉 ＭＯＶＩＸさいたま

埼玉 シネマサンシャイン三郷

埼玉 川越スカラ座 （11/1より上映）

千葉 Ｔ・ジョイ蘇我

東京 ＴＯＨＯシネマズ日比谷

東京 ＴＯＨＯシネマズ新宿

東京 １０９シネマズプレミアム新宿

東京 ヒューマントラストシネマ渋谷

東京 グランドシネマサンシャイン 池袋

東京 アップリンク吉祥寺

東京 立川シネマシティ

東京 Stranger（10/31より上映）

神奈川 横浜ブルク１３

神奈川 ムービル

神奈川 川崎チネチッタ

神奈川 ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜

神奈川 ＴＯＨＯシネマズ海老名

栃木 小山シネマロブレ（10/31より上映）

栃木 宇都宮ヒカリ座（11/14より上映）

群馬 シネマテークたかさき（11/7より上映）

新潟 イオンシネマ新潟西

石川 金沢コロナシネマワールド（10/31より上映）

長野 上田映劇（10/31より上映）

長野 松本シネマライツ（11/28より上映）

岐阜 大垣コロナシネマワールド（10/31より上映）

静岡 シネマサンシャイン沼津

静岡 シネマイーラ（近日上映）

愛知 ミッドランドスクエア シネマ

愛知 ユナイテッド・シネマ豊橋18

愛知 中川コロナシネマワールド（10/31より上映）

愛知 安城コロナシネマワールド（10/31より上映 【重震シアター】での上映あり）

京都 ＴＯＨＯシネマズ二条

大阪 大阪ステーションシティシネマ

大阪 ＴＯＨＯシネマズなんば

大阪 １０９シネマズ箕面

兵庫 OSシネマズミント神戸

岡山 シネマ・クレール丸の内（10/31より上映）

広島 福山駅前シネマモード

広島 イオンシネマ広島西風新都（10/31より上映）

広島 シネマ尾道（近日上映）

福岡 ユナイテッド・シネマ福岡ももち

福岡 ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉

沖縄 ミハマ７プレックス

※上映劇場は随時更新されます。最新情報は作品公式サイト(https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher)をご確認ください。

＜同ライブの国内盤CDアルバム『Knebworth 22 / ネブワース 22』も好評発売中！＞

本作映画と同ライブの国内盤CDアルバムがWarner Music Japanより

発売中。映画鑑賞前の予習、鑑賞後の復習としてもお楽しみください。

◆アルバム情報

アーティスト名：Liam Gallagher / リアム・ギャラガー

アルバム：Knebworth 22 / ネブワース 22

リリース日：2023年8月11日（金）

国内盤CDの情報：WPCR-18618、\3,190（税込）

各種ストリーミング&CD購入： https://liamgallagherjp.lnk.to/K22