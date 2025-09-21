『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』入場者特典「特製スタッフパス風ステッカー」を発表！

10月17日（金）より、TOHOシネマズ日比谷ほかにて劇場公開される『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』。


本日、９月21日（日）のリアム・ギャラガー53歳の誕生日（※日本時間）に合わせ、入場者特典「特製スタッフパス風ステッカー」を解禁いたします。




今夏、復活を遂げたイギリスを代表するロックバンド・オアシス。その布石となったのが、2022年に行われた、オアシスのヴォーカル、リアム・ギャラガーによる英国ネブワースでの単独公演。2009年のオアシス解散以降、ソロ・アーティストとして模索を続けてきたリアムが1996年以来、26年ぶりにネブワースの地に立ち、2日間で約17万人を熱狂させた伝説的ライブとなった。



本作は「Champagne Supernova」をはじめ、「Roll It Over」、「Live Forever」、「Stand By Me」など、全16曲中10曲がオアシス時代の楽曲という構成。オアシスの来日公演（2025年10月25、26日）を控えるファンにとっては“予習必須”の一作である上、オアシスに詳しくないビギナーにとっても実は聴き馴染みのあるナンバー多数でお楽しみいただける作品となっている。



入場者特典ステッカーは、“GUEST PASS”と記されたスタッフパスを模した特別仕様。高らかに歌い上げるリアム・ギャラガーの姿とともに、過去最大規模のソロ・ライヴとなった「KNEBWORTH 22」のロゴをデザイン。ぜひ、鑑賞の思い出と共にお楽しみください！


セットリスト


- Hello*
- Wall of Glass
- Shockwave
- Everything’s Electric
- Stand By Me*
- Roll It Over*
- Slide Away*
- More Power
- The River
- Once
- Some Might Say*
- Cigarettes & Alcohol*
- Supersonic*
- Wonderwall*
- Live Forever*
- Champagne Supernova*（Encore）

* オアシス楽曲



ムビチケについて


お得な『リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022』のムビチケ前売券（オンライン）が現在、好評発売中です！この機会に、是非お買い求めください。


◆ムビチケ前売券（オンライン）※カード券ではございません


・販売料金：2,300円（税込）


・販売期間：～10月16日（木）23:59まで


・販売URL：https://ticket.moviewalker.jp/film/090119?from=official



＜作品情報＞

◆作品名：リアム・ギャラガー：ライブ・アット・ネブワース 2022


◆公開日：10月17日（金）より劇場公開


◆配給：WOWOW


◆上映料金：2,500円 均一 ※シアターや座席によって追加料金がかかる場合がございます。


◆上映時間：80分


◆レーティング：G


◆作品公式サイト： https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher


◆入場者プレゼント：特製スタッフパス風ステッカー　※なくなり次第、配布終了


上映劇場一覧

北海道　札幌シネマフロンティア


宮城　ＴＯＨＯシネマズ仙台


埼玉　ＭＯＶＩＸさいたま


埼玉　シネマサンシャイン三郷


埼玉　川越スカラ座　（11/1より上映）


千葉　Ｔ・ジョイ蘇我


東京　ＴＯＨＯシネマズ日比谷


東京　ＴＯＨＯシネマズ新宿


東京　１０９シネマズプレミアム新宿


東京　ヒューマントラストシネマ渋谷


東京　グランドシネマサンシャイン 池袋


東京　アップリンク吉祥寺


東京　立川シネマシティ


東京　Stranger（10/31より上映）


神奈川　横浜ブルク１３


神奈川　ムービル


神奈川　川崎チネチッタ


神奈川　ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜


神奈川　ＴＯＨＯシネマズ海老名


栃木　小山シネマロブレ（10/31より上映）


栃木　宇都宮ヒカリ座（11/14より上映）


群馬　シネマテークたかさき（11/7より上映）


新潟　イオンシネマ新潟西


石川　金沢コロナシネマワールド（10/31より上映）


長野　上田映劇（10/31より上映）


長野　松本シネマライツ（11/28より上映）


岐阜　大垣コロナシネマワールド（10/31より上映）


静岡　シネマサンシャイン沼津


静岡　シネマイーラ（近日上映）


愛知　ミッドランドスクエア シネマ


愛知　ユナイテッド・シネマ豊橋18


愛知　中川コロナシネマワールド（10/31より上映）


愛知　安城コロナシネマワールド（10/31より上映　【重震シアター】での上映あり）


京都　ＴＯＨＯシネマズ二条


大阪　大阪ステーションシティシネマ


大阪　ＴＯＨＯシネマズなんば


大阪　１０９シネマズ箕面


兵庫　OSシネマズミント神戸


岡山　シネマ・クレール丸の内（10/31より上映）


広島　福山駅前シネマモード


広島　イオンシネマ広島西風新都（10/31より上映）


広島　シネマ尾道（近日上映）


福岡　ユナイテッド・シネマ福岡ももち


福岡　ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉


沖縄　ミハマ７プレックス


※上映劇場は随時更新されます。最新情報は作品公式サイト(https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher)をご確認ください。



＜同ライブの国内盤CDアルバム『Knebworth 22 / ネブワース 22』も好評発売中！＞

本作映画と同ライブの国内盤CDアルバムがWarner Music Japanより


発売中。映画鑑賞前の予習、鑑賞後の復習としてもお楽しみください。



◆アルバム情報


アーティスト名：Liam Gallagher / リアム・ギャラガー


アルバム：Knebworth 22 / ネブワース 22


リリース日：2023年8月11日（金）


国内盤CDの情報：WPCR-18618、\3,190（税込）


各種ストリーミング&CD購入： https://liamgallagherjp.lnk.to/K22