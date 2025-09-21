毎週日曜夜9時放送「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディシーズン2』スタジオに“成婚1,200組”の婚活アドバイザー・植草美幸氏登場

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』#5を2025年9月21日（日）夜9時より放送いたします。

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。

また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が務めます。

9月21日（日）夜9時放送の#5では、スタジオゲストに婚活アドバイザーの植草美幸氏が登場。デートにおすすめの服装や、相手の人となりが見えてくるデートスポットなど、多くの男女を結婚へと導いてきた植草氏ならではの婚活アドバイスが飛び出します。

さらに、それぞれの恋が大きく動き出す#5では、出演者たちが1泊2日の“トライアングル旅行”へ。旅行を通じてお互いの恋愛観や結婚への想いを確認する出演者たち。レディとガール、それぞれの交錯する想いが描かれる注目のエピソードは、9月21日（日）夜9時より放送。ぜひご期待ください。

■ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』 概要

#5放送日時：9月21日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#5放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv5QBSRHs2Sb

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

スタジオMC：

アン ミカ

若槻千夏

藤森慎吾

平祐奈

スタジオゲスト：

植草美幸

主題歌：iri 「CUBE」

挿入歌：

Awesome City Club「スロウ・サマー」

I Don't Like Mondays.「With you」 8月27日（水）配信