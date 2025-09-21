¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È9·î³Ú¶ÊÈ¯É½! ¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥åー¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Ö¤òÂ£¤ëÍýÍ³¡Ù¤òsEina¤¬Ã´Åö!
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¸þ¤±¤ÎÊ¸·Ý¥ìー¥Ù¥ë¡¦¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦9·î´©¹Ô½ñÀÒ¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥åー¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Ö¤òÂ£¤ëÍýÍ³¡Ù¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°Ã´Åö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð
sEina
µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¡ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡£2025Ç¯1·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFloat¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖEyes on Me¡×¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò³ÈÂçÃæ¡£
¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥åー¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Ö¤òÂ£¤ëÍýÍ³¡Ù¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°
Bellflower
²Î¼ê : sEina
ºî»ì : sEina
ºî¶Ê : °ðÊ¡¹â×¢ / ¤æ¤æ
¥µ¥Ö¥¯¥¹ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
9·î´©¹Ô½ñÀÒ
¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥åー¥ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Ö¤òÂ£¤ëÍýÍ³¡Ù
¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤¹¤®¤ëÃË»ÒÂç³Ø±¡À¸¡¢¤ªÆüÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤·¤¢¤ï¤»¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡ÖÂç¸í»»¡×¤À¤Ã¤¿――¡£
ÉñÂæ¤ÏÎ©Àî¡¢¡Öµã¤±¤ëÊ¸·Ý¾®Àâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¼õ¾Þºî²È¤¬Â£¤ë¡¢ÂÔË¾¤Î200¡ó¹æµã¾®Àâ¡£
Äê²Á¡§803±ß ¡ÊËÜÂÎ730±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
Ãø¡§´»¼Â¥Ê¥³¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§ÃÓ¾å¹¬µ±
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü¡Ê»æ¡¦ÅÅ»ÒÆ±ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ê¸¸Ë
ISBN¡§9784867168356
¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë
¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¤Ï2025Ç¯¤ËÁÏ´©6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Î¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¸þ¤±¤ÎÊ¸·Ý¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Îß·×7ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¤ï¤¬²È¤ÏÍ©À¤¤ÎÂßËÜ²°¤µ¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡¢¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¤Î¤¢¤ä¤«¤·Êª¸ì¡Ø¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤È¾·¤Ç¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¸þ¤¦Â¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç»Â¿·¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¤äÀ¶¿åÀ²ÌÚ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¸þ¤¦Â¦¡Ù¡¢ÌÚ¼¤¥Á¥ì¥ó¡Ø²Æ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
