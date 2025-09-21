「パンどろぼう展」の高知会場の開催が決定！

「パンどろぼう展」新規会場が開催決定

パンどろぼう展の巡回展の新たな会場として高知会場の開催が決定しました。

会場やチケット情報などの詳細は続報をお待ちください！

高知展 開催概要

■会期

2026年夏

パンどろぼう展とは

２０２４年８月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展。本展では『パンどろぼう』、『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』の原画作品をはじめ、キャラクターデザインやラフスケッチを展示するほか、パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも多数展開。パンどろぼうの、おちゃめでシュールな面白さがいっぱい詰まった展示空間を、お楽しみいただけます。物販コーナーでは、描き下ろし作品を使った記念グッズも多数販売いたします。

■公式サイトURL

https://www.pandorobou-ten.com

■公式twitterアカウント

@pandorobou_ten

パンどろぼうとは

”パンどろぼう”って、なにもの！？ 読み聞かせが楽しいユーモア絵本

まちのパンやから サササッと とびだす ひとつのかげ。

パンが パンをかついで にげていきます。

「おれは パンどろぼう。おいしいパンを さがしもとめる おおどろぼうさ」

パンに包まれた、その正体とは――！?

お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件をまきおこす！

・公式サイト： https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

■柴田ケイコ

高知県生まれ。 絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、

「しろくま」シリーズ（PHP 研究所）、 「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。

以下、既に公開済みの情報となります

名古屋会場 開催概要

■会期

2025年10月3日（金）～2025年11月4日（火）

■会場

名古屋PARCO南館10F・EVENT SPACE

■ 時間

10:00～20:00

※入場は閉場の30分前まで

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは名古屋PARCO HPをご確認ください。

■チケット(全て税込)

【前売券】

初日（10月3日）と会期中の土日祝は日時指定となります。

ローソンチケット(WEB)又はローソン・ミニストップ店頭に設置のLoppiにて販売いたします。

一般・大学生 : 1,100円

高校生 : 900円

中学生 : 700円

小学生 : 400円

販売URL https://l-tike.com/pandorobou-ten-nagoya/

Lコード 43311

■販売期間

2025年8月2日(土)10:00～10月2日(木)23:59

※先着販売となります。

※1回のお申込みで5枚までお申込み頂けます。

※Web（スマートフォン・PC）での受付は、2025年10月2日（木）22:00までとなります。

【当日券】

会場窓口にて販売いたします。

一般・大学生 : 1,300円

高校生 : 1,100円

中学生 : 900円

小学生 : 500円

■販売期間：2025年10月3日(金) 10:00～11月4日(火) 16:30

※「日時指定入場券」はローソンチケットで完売の場合は会場窓口での販売はございません。日時指定がない期間でも混雑状況により完売となる場合がございます。

※日時によっては、展覧会会場で当日券の販売がない可能性がございます。

※展覧会会場で販売する当日券の詳細については名古屋会場公式Ｘ(@ngparco_gallery)をご確認ください。

※全て税込み。

※未就学児は入場無料。ご入場の際は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。保護者1名につき2名までご入場いただけます。 (保護者様はチケットをご購入ください。)

※障がい者手帳をお持ちの方はご本人様＋介助者1名が無料となります。日時指定期間は空きがある場合のみご入場いただけます。日時指定がない場合も混雑状況により入場までお待ちいただく場合がございます。障がい者手帳の原本を必ずお持ちください。

※他、割引対象外となります。

※チケットは日時指定券・期間有効券があります。

※物販コーナーへの入場は、展覧会入場券が必要です。

■イベント問合わせ先

052-264-8111（名古屋PARCO代表）

岡山会場 開催概要

■会期

2025年12月20日（土）～2026年2月1日（日）

■会場

岡山シティミュージアム 4階企画展示室

■時間

10:00～18:00（最終入場17:30）

※休業日：12/22、12/28-1/3、1/5、1/13、1/19、1/26