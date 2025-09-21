【ふるさと納税】1時間に300個売れた大人気お取り寄せ濃厚抹茶大福が京都府の返礼品に採用&採用記念お試しセットも販売！
2025年8月に公式リリースしたオンライン専門抹茶大福ブランド「MAMIDORI(マミドリ)」の「MAMIDORI大福」が、京都府ふるさと納税の返礼品に採用されました。
抹茶餡製造風景
MAMIDORI大福は、抹茶餡に上質な抹茶をふんだんに使用しつつ、もち粉やバターの選定にもこだわり、「甘み、旨み、香りが全て調和した至福の抹茶スイーツ」を追及した大福です。
香料不使用で、抹茶本来の香りも存分に楽しんでいただけます。
MAMIDORI大福断面
先行販売後から口コミが広がり、公式リリースでは最初の1時間だけで販売数300個を記録。
人気の商品のため、発送までにお時間をいただく場合もありますが、この機会にぜひ、「今までに感じたことのない抹茶の良さ」を体験してみてはいかがでしょうか。
MAMIDORI公式オンラインショップ :
https://mamidori-online.myshopify.com/
京都にゆかりを持つスペシャリスト3人が共同開発
MAMIDORIは、総合監修・運営を主に京都で活動する抹茶インフルエンサー「まっちゃらばー」。
レシピ監修を京都で地元民に愛されるどら焼き専門店「どらやき 亥ノメ」の大塚氏。
抹茶の選定、監修は京都和束町の高品質な抹茶を扱う「SHUHARI KYOTO」が担当しています。
まっちゃらばーの抹茶スイーツを年間400食食べてきた経験、大塚氏の老舗和菓子屋の修行経験や素材を活かすどら焼きを生み出すこだわり、SHUHARI KYOTOの高品質な抹茶を選定する眼が1つになって完成したのが、MAMIDORI大福です。
ふるさと納税掲載サイトは合計10社
MAMIDORI大福は、以下のプラットフォームから寄附可能です。
10月1日からポイント付与が廃止になるため、お得に寄附ができるのは9月中です。お早めにお申し込みください。
ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B)
ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=MAMIDORI
楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f260002-kyoto/260002_kyoto_mamidori01_oya/
au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=MAMIDORI
JRE MALLふるさと納税：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI)
KABU＆ふるさと納税：https://kabuand.com/furusato/search?keyword=MAMIDORI
Vふるさと納税：https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance(https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance)
ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MAMIDORI
セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1664618
マルイふるさと納税：https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related(https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related)
セット内容紹介
ふるさと納税 MAMIDORI大福6個 かける抹茶あり
【寄付金額】
17,000円(税込)※送料込
【申込条件】
何度も申し込み可
【申込期日】
通年
【発送期日】
一度に製造できる個数に限りがある人気のお品のため、発送までは最大3ヶ月とさせていただきますが、用意が出来次第発送させていただきます。
【配送】
冷凍便 、時間指定、別送
【商品概要】
MAMIDORI大福6個入りと、MAMIDORI大福にかける抹茶がセットになった、抹茶をたっぷり楽しみたい方向けのセット
【内容物】
・MAMIDORI大福6個入り
・MAMIDORI大福にかける抹茶30g
※付属の抹茶は、ラテやアイス等にかけてお楽しみいただけます。30gでおおよそ8~10回分ほど、6個入り大福にかけていただけます。
【商品情報】
箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm
賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日
食べ方：常温で2時間~2時間半解凍
保存方法：冷凍保存
原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩
特定原材料等：乳成分
※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。
ふるさと納税 MAMIDORI大福6個 抹茶なし
※抹茶は付属しておりません。家にある抹茶をかけてお楽しみいただくこともできます。
※抹茶をかけなくても十分抹茶を感じられます。
【寄付金額】
13,000円(税込)※送料込
【申込条件】
何度も申し込み可
【申込期日】
通年
【発送期日】
一度に製造できる個数に限りがある人気のお品のため、発送までは最大3ヶ月とさせていただきますが、用意が出来次第発送させていただきます。
【配送】
冷凍便 、時間指定、別送
【商品概要】
抹茶が好きになるきっかけになる。
そして、抹茶が好きになったきっかけを思い出せるような大福。
【内容物】
・MAMIDORI大福6個入り
【商品情報】
箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm
賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日
食べ方：常温で2時間~2時間半解凍
保存方法：冷凍保存
原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩
特定原材料等：乳成分
※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。
MAMIDORI誕生秘話
MAMIDORIが無事公式リリースを迎えるまでには、抹茶の需要増加と異常な価格高騰によるSHUHARI KYOTOの廃業危機や、大塚氏の入院など、大きな壁がいくつもありました。
まっちゃらばーの公式Xにて、その一部始終をまとめております。
https://x.com/maccha_lover_/status/1954372792339874068
京都府ふるさと納税採用記念のセットも販売
ふるさと納税採用記念「お試しMAMIDORI大福セット」
MAMIDORIは、高品質な抹茶の魅力を広めることで、現在問題になっている茶農家の後継者問題に関心を持ってもらう方を増やしたいと考えています。
そのため、京都府へのふるさと納税という形で、貢献できることを非常に光栄に思っております。
ただ、ふるさと納税を利用できない方にも、MAMIDORIを通じてもっと抹茶を好きになり、もっとお茶業界の問題に関心を持ってほしいという思いを込めて、「お試しMAMIDORI大福セット」を用意しました。
こちらのセットは、9/28(日)まで期間限定の販売となります。
商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-otamesi
MAMIDORIについて
公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/
公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/
総合監修・運営「まっちゃらばー」：https://www.instagram.com/maccha_lover/
レシピ監修「どらやき 亥ノメ」：https://www.instagram.com/dorayaki.inome/
抹茶監修「SHUHARI KYOTO」：https://www.instagram.com/shuhari_kyoto/