『怪獣８号 THE GAME』、識別怪獣兵器（ナンバーズ）１０を纏う保科宗四郎がアニメに連動し最速実装！さらにログインボーナスでガチャチケットを最大10枚獲得可能に！

株式会社アカツキゲームス

株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、東宝株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡 宏泰）、株式会社プロダクション・アイジー（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：和田 丈嗣）との共同プロジェクト『怪獣８号 THE GAME』において、識別怪獣兵器（ナンバーズ）１０を纏う新★5キャラクター［共同戦線］保科宗四郎をお知らせいたします｡

◆アニメ放送と連動！識別怪獣兵器（ナンバーズ）１０を纏う★5保科宗四郎がゲームにも登場決定！

識別怪獣兵器（ナンバーズ ）１０を身にまとった★5キャラクター［共同戦線］保科宗四郎が登場！

2025年9月20日（土）放送のアニメ『怪獣８号』第２２話で登場した保科宗四郎がゲームの世界でも、識別怪獣兵器となった怪獣１０号と共に躍動します！

■新登場★5キャラクター

［共同戦線］保科宗四郎

■新登場★5武器

SW-スサノオ(双剣)

■ピックアップキャラクターPV｜［共同戦線］保科宗四郎

https://youtu.be/0CsdFJXVCT0

◆［共同戦線］保科宗四郎 キャラストーリー解禁！

■［共同戦線］保科宗四郎 キャラクター立ち絵

［共同戦線］保科宗四郎のキャラストーリーも公開！

今回のキャラストーリーでは、怪獣１０号の力を宿した識別怪獣兵器（ナンバーズ）の起動実験での一幕が描かれます。

来る激戦を見据え、さらなる力が必要だと考えている保科。意識を持つ特異な怪獣兵器を制御できるのか、そして保科が求めるものとは――。

※ゲーム内の「ストーリー＞キャラクター」から保科宗四郎のストーリーを選択することでプレイできます。

◆［共同戦線］保科宗四郎登場記念ログインボーナス開催

開催期間中ログインで、「THE GAMEガチャチケット」を最大5枚、「ピックアップガチャチケット」を最大5枚を獲得できます！

■ ゲーム『怪獣８号 THE GAME』概要

・タイトル：怪獣８号 THE GAME

・企画・制作：株式会社アカツキゲームス、東宝株式会社、株式会社プロダクション・アイジー

・開発・運営：株式会社アカツキゲームス

・宣伝協力：東宝株式会社、株式会社プロダクション・アイジー

・配信：株式会社アカツキゲームス

・配信プラットフォーム：App Store、Google Play（Steam(R)版は後日配信を予定）

・対応言語：日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・フランス語

・価格：基本無料（アイテム課金制）

・権利表記：

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社

(C)Akatsuki Games Inc.／TOHO CO., LTD.／Production I.G

・ゲーム公式サイト：https://kj8-thegame.com/

・ゲーム公式X：https://x.com/Kj8_TheGame

・ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@Kj8-TheGame

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/kaiju-no-8-the-game/id6742088839

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aktsk.games.kaiju_no8_the_game

・Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3393070

■ アニメ『怪獣８号』作品概要

2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣８号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いています。原作コミックス（全16巻）は国内累計発行部数1,900万部を突破している（2025年9月4日現在）。

2024年4月～6月に放送されたアニメは、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を誇っています。また、2025年3月28日から第1期総集編／同時上映「保科の休日」が劇場公開され盛り上がりを見せていた本作は、2025年7月19日から毎週土曜23時にテレ東系列ほかにて第２期が放送中。さらに、地上波の放送にあわせて作品公式Xにて全世界リアルタイム配信されており、世界中から反響を集めています。

・アニメ公式サイト：https://kaiju-no8.net/

・アニメ公式X：https://twitter.com/KaijuNo8_O

■ 会社概要：株式会社アカツキゲームス

アカツキゲームスは「Whyを込めたゲームで世界の人々の感情をつなげる」をミッションに掲げ、日本最高峰の開発力と運営力を兼ね備えた運営ゲーム企業を目指します。

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル（配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）」、「ロマンシング サガ リ・ユニバース（配信：株式会社スクウェア・エニックス）」などのIPゲームで培ってきた運営力に加え、ハイエンドな3Dグラフィックス表現やマルチデバイス開発に挑戦し、誰もが楽しいと思える、より上質なゲーム体験を世界に届けます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/229_1_0b424e52e5681c4ba3b29284b688510a.jpg?v=202509210326 ]

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社

(C)Akatsuki Games Inc.／TOHO CO., LTD.／Production I.G

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社アカツキゲームス 担当：野澤

games_pr@aktsk.jp