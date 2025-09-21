【新型iPhone17ケース・カバー販売開始】トレンドのウェーブフレームクリアケース・ストラップクリアケースが登場！
株式会社B3（本社：東京都目黒区青葉台1-15-3、代表取締役（CEO）：前野貴史）が展開するブランド「Ciara（シアラ）」は、人気のウェーブフレームクリアケースおよびハイブリッドストラップクリアケース、2WAYストラップクリアケースにおいて、新型iPhone17対応のスマホケースをオンラインストアで販売開始いたします。なお、全国の直営店でも順次取り扱う予定です。
Ciara人気のクリアiPhone17シリーズ
■新型iPhone17対応のスマホケースが登場！
トレンドの形状である「ウェーブフレームクリアケース」、ストラップ取り付けに対応した「ハイブリッドクリアケース」「2WAYストラップクリアケース」から、新型iPhone17に対応したスマホケースが登場いたします。
「ウェーブフレームクリアケース」は全7色のバリエーションがあり、軽量で使いやすいウェーブ型が特徴です。「ハイブリッドクリアケース」はストラップホールが一体化したデザイン、「2WAYストラップクリアケース」は4色（ゴールド、シルバー、ブラック、クリア）から使用シーンに合わせてストラップホールを取り外し可能なデザインです。
■製品情報
販売場所：Ciara公式オンラインストア
iPhoneケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphonecase)
iPhone17ケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphone17case)
iPhone17Proケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphone17procase)
iPhone17ProMaxケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphone17promaxcase)
iPhoneAirケース・カバー(https://ciara-store.com/collections/iphoneaircase)
ウェーブフレームクリアケース
・価格 ：2,500円（税込2,750円）
・カラー展開 ：ホワイト、ブラック、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープル
・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone 17ProMax、iPhone Air
ハイブリッドストラップクリアケース
・価格 ：2,500円（税込2,750円）
・カラー展開 ：クリア（各種デザイン対応）
・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone 17ProMax、iPhone Air
2WAYストラップクリアケース
・価格 ：3,000円（税込3,300円）
・カラー展開 ：ゴールド、シルバー、ブラック、クリア
・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro、iPhone 17ProMax、iPhone Air
■スマホケース・アクセサリー「Ciara」
スマホケース/スマホアクセサリー通販専門店 Ciara(http://ciara-store.com/)
Ciara（シアラ）では、2014年からCiaraブランドオリジナルのiPhoneケースやストラップ、スマホアクセサリーを販売しています。"着飾るスマホケース"をテーマにしたスマホケースやおしゃれなケース、チャームなどのアクセサリーを展開しております。
Ciaraアクセサリーコレクション
■Ciara直営店舗
Ciaraルミネエスト新宿店(https://ciara-store.com/pages/shinjuku-lumineest)
Ciara横浜ジョイナス店(https://ciara-store.com/pages/yokohana-joinus)
Ciaraルミネ大宮店(https://ciara-store.com/pages/omiya-lumine)
Ciara金沢フォーラス店(https://ciara-store.com/pages/kanazawa-forus)
Ciara名古屋パルコ店(https://ciara-store.com/pages/aichi-nagoya-parco)
Ciara近鉄パッセ店(https://ciara-store.com/pages/aichi-kintetsu-passe)
Ciara梅田エスト店(https://ciara-store.com/pages/est-umeda)
Ciara天王寺ミオ店(https://ciara-store.com/pages/osaka-tennojimio)
■会社概要
会社名：株式会社B3
設立：2025年3月
代表者 ：代表取締役 前野 貴史
所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F
事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援・デザインプロモーション制作業
URL：https://b3-inc.com/