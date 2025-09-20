デジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』放送直前PVを公開！見逃し配信情報も解禁！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、放送直前PVと各種プラットフォームによる見逃し配信情報を公開いたします。さらに、9月28日(日)朝9時より、デジモン大好き芸能人であるINIの許豊凡と高塚大夢、東京ホテイソンが出演する特別番組の放送が決定いたしました。

1999年3月6日に公開された劇場版「デジモンアドベンチャー」。翌3月7日に始まった同タイトルのTVアニメを皮切りに、"デジモンアニメーション"はたくさんの子どもたちとパートナーデジモンの物語を紡いできました。今なお進化を続けるデジモンアニメーションはこの度、デジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』の放送直前PVを公開いたします。

■主人公・天馬トモロウとゲッコーモンの運命が動き出す、放送直前PVを公開！



2025年9月20日(土)に開催した、アニメ、ゲーム、カード、グッズなど様々な「デジモン」が集結したリアルイベント【DIGIMON EXPO'25】にて「『DIGIMON BEATBREAK』第１話世界最速上映会」を実施いたしました。ゲッコーモン役の潘めぐみさんをはじめとするキャストが集結したステージでは、『DIGIMON BEATBREAK』の放送直前PVを公開。アニメの最新映像と共に、MADKIDが歌うオープニング主題歌「Mad Pulse」も初解禁。デジモン新時代の幕開けとなる本PVをぜひご覧ください。

▼放送直前PV：https://youtu.be/WgCglA2Twnw

■TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』放送・配信情報公開

TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の放送・配信情報を公開。

＜放送情報＞

▼10月5日より毎週日曜朝９時から放送開始

フジテレビ/関西テレビ/東海テレビ/北海道文化放送/テレビ西日本/岡山放送/仙台放送/テレビ新広島/テレビ静岡/新潟総合テレビ/長野放送/石川テレビ/岩手めんこいテレビ/さくらんぼテレビ/サガテレビ/高知さんさんテレビ/山陰中央テレビ/テレビ愛媛

▼10月11日より毎週土曜朝5:30から放送開始

テレビ熊本

▼10月12日より毎週日曜放送開始

テレビ宮崎 5:30～/富山テレビ 6:15～/秋田テレビ、テレビ長崎 6:30～

▼10月19日より毎週日曜朝5:00から放送開始

福井テレビ

※各局の休止・移動などにより、放送曜日や時間が変更となる場合がございます。

＜配信情報＞

▼地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信開始

TVer/FOD

▼毎週水曜0:00より順次配信開始

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

■東京ホテイソン、INIの許豊凡と高塚大夢が出演！『俺たち！デジモン宣伝部』の放送が決定！

TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の放送1週間前となる９月28日(日)朝9時より、『DIGIMON BEATBREAK』の新情報を探っていく特別番組、「俺たち！デジモン宣伝部」の放送が決定。デジモン愛が止まらない、東京ホテイソンのたけるとショーゴ、グローバルボーイズグループINIの許豊凡と高塚大夢の４人が、普段は入ることのできない『DIGIMON BEATBREAK』の制作現場に潜入！『DIGIMON BEATBREAK』の最新映像も番組内で公開いたします。また、放送終了後から、テレビ放送にはおさまりきらなかった４人のデジモントークや、デジモン好きなら誰もが知っている、あの名曲を熱唱する姿などを収めた“完全版”の見逃し配信をTVer・FODにて実施。YouTubeのデジモン公式チャンネルでも、同時に公開いたします。

▼出演者

東京ホテイソン（たける、ショーゴ）

INI（許豊凡、高塚大夢）

▼ナレーション

潘めぐみ

▼放送情報

9/28(日) 9:00～9:30 フジテレビ他にて放送

※地域により放送時間・曜日が異なります

▼配信情報

見逃し配信：9/28(日)番組放送終了後からTVer・FODにて完全版映像を配信（１週間限定）

YouTube：9/28(日)番組放送終了後からデジモン公式チャンネルにて完全版映像を配信

デジモン公式チャンネル：https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP

新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼STAFF

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

▼CAST

天馬トモロウ／入野自由

ゲッコーモン／潘めぐみ

咲夜レーナ／黒沢ともよ

プリスティモン／田村睦心

久遠寺マコト／関根有咲

キロプモン／久野美咲

沢城キョウ／阿座上洋平

ムラサメモン／濱野大輝

▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。