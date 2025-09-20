「TVアニメ『グノーシア』 D.Q.O.チャンネル」が9/19、ニコニコチャンネルプラスで始動！初回放送は安済知佳らTVアニメ版声優出演の記念番組をお届け

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコチャンネルプラス」（ https://portal.nicochannel.jp/ ）にて、「TVアニメ『グノーシア』D.Q.O.チャンネル」を2025年9月19日（金）20時に開設します。

また、チャンネル開設を記念して、作品出演声優らによる初回特別番組を配信します。

TVアニメ『グノーシア』（放送開始：2025年10月11日）は、ゲーム開発集団「プチデポット」による人気インディーゲームを原作とする、『人狼』推理劇×SFループミステリー作品です。

ニコニコチャンネルプラスにてスタートする「TVアニメ『グノーシア』 D.Q.O.チャンネル」では、同アニメの解説番組をはじめ、人狼ゲーム企画番組、生放送など、アニメをより深く楽しめる盛りだくさんな内容をお届けします。

初回放送はチャンネル開設記念番組として、豪華キャストによる人狼ゲームを配信します。TVアニメ版キャストから安済知佳、長谷川育美、早見沙織、関 智一、花澤香菜、江口拓也の6名が出演。さらに、人狼ゲームを用いたアドリブ舞台『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』（人狼TLPT）から、デイジー（寺島絵里香）、ハイラム（澤田拓郎）、メイソン（石井由多加）の3名が出演します。人狼ゲーム初心者の多い声優陣からは予想外な発言が飛び出す一方、普段舞台上で人狼ゲームを披露している舞台キャスト陣からは、玄人ならではの鋭い質問が交わされるなど、アニメ本編さながらの緊張感あるゲーム展開と見どころ満載の心理戦が繰り広げられます。

また、2025年9月19日（金）～10月31日（金）までの期間中、作品メインキャラクター15名をあしらった「限定ポストカード3種セット」がもれなくもらえる早期入会特典キャンペーンも実施します。

┃チャンネル概要

■チャンネル名：ニコニコチャンネルプラス「TVアニメ『グノーシア』 D.Q.O.チャンネル」

■チャンネルURL：https://nicochannel.jp/gnosia-anime-dqo/

■公式X：https://x.com/DQO_Ch

■月額料金：

【通常プラン】月額：770円（税込）／会員特典：生配信、動画の視聴（アーカイブ含む）

【応援プラン】月額：1,430円（税込）／会員特典：生配信、動画・特別コンテンツの視聴（アーカイブ含む）

■初回配信日時：2025年10月12日（日）20時～

■初回配信出演：

【TVアニメ版キャスト】安済知佳、長谷川育美、早見沙織、関 智一、花澤香菜、江口拓也

【舞台『人狼TLPT』キャスト】デイジー（寺島絵里香）、ハイラム（澤田拓郎）、メイソン（石井由多加）

┃早期入会キャンペーン

■対象者：応募期間中に本チャンネルの通常プランまたは応援プランに加入し、発送時に継続しているすべての方

■特典内容：作品メインキャラクター15名がデザインされた限定ポストカード3種セット

■応募期間：2025年9月19日（金）20時～2025年10月31日（金）23時59分

※特典の発送は11月中旬以降を予定

┃「ニコニコチャンネルプラス」とは

企業や個人が「ニコニコ」内で専用のチャンネルを開設し、動画配信や生放送、ブログなどの会員限定コンテンツを提供できるプラットフォームです。生配信では、ドワンゴFC サービスの特徴である流れるオーバーレイコメントを活用し、視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションが可能です。

■公式ページ：https://nicochannel.jp/