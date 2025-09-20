【朗報】時短勤務で減った収入に「給付金」が支給！？

株式会社SA

2025年4月から「育児時短就業給付金」が始まります。2歳未満の子どもを育て、育児を理由に時短勤務をして収入が減った雇用保険加入者が対象。減少分の最大10％が給付され、子どもが2歳になるまで受給可能です。申請は会社を通じてハローワークへ行う必要があります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iL4bZamLwY8 ]

【セミナー開催概要】

日時：2025年9月27日（土）12:00～13:00

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

【こんな疑問に答えます】

・育児時短就業給付金とはどんな制度か？

・対象者の条件は？

・給付額はどのくらい？

・受給できる期間は？

・「育児休業給付金」との違いは？

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/