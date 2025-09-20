サイゼン毛髪再生総合センター*が『永久アフター保証』を導入

株式会社ミライエ

サイゼン毛髪再生総合センター（運営：株式会社ミライエ、サロン所在地：大阪市北区、以下サイゼン）は、お客様により安心して施術を受けていただくため、『永久アフター保証』*を全プランの標準仕様としてアップデートしました。

*サイゼン毛髪再生総合センターとは、非医療行為部分を担当する株式会社ミライエと医療行為部分を担当する東京TMクリニックが連係して行うビジネスの、ビジネス名を指しています。*施術終了後、初回来店時よりも薄くなった場合、無償で再施術（1回）

■永久アフター保証導入の背景

薄毛治療を考えている多くの方が「一回生えてもすぐ抜けてしまうのではないか」「いつまで効果を維持できるんだろう」といった不安を抱えておりました。

一方で、薄毛治療業界では「保証がないため、薄毛が再発した際は追加費用が発生する」「保証があっても1～2年と限定的」「保証内容や条件が不透明」といった構造的な問題がありました。

■『永久アフター保証』について

そういった不安をお持ちの方々にも安心して施術を受けていただけるよう、薄毛再発時に無償で再施術を行う『永久アフター保証』*を標準仕様としてアップデートしました。

■『永久アフター保証』の特徴

1.無期限の保証

万が一薄毛が再発した際、無期限で再施術いたします。

期限を設けない保証のため、施術完了から何年経過しても保証対象となります。

2.無償の再施術

再施術費用は全額無償です。

料金は最初にお示しした金額のみで、後から追加で費用が発生することはありません。

3.すべてのお客様が対象

追加料金なしで、すべてのお客様に永久アフター保証を受けていただけます。

■『永久アフター保証』を実現できる理由

サイゼンが永久アフター保証を実現できるのは、10年後の維持率が99%*と極めて高いためです。

これまで本制度を利用された方は一人もいません。

■「完全あと払い」との組み合わせで安心してスタート

*引用：日本先端医療医学会「先端医療と健康美容」Vol11,Vol12 フィナステリドを継続服用した患者の99.1%においてAGAの進行が止まる（10年間にわたりAGA患者523名を対象、Yanagisawaら2019）

永久アフター保証*¹と、既に導入している日本唯一の「完全あと払い」*²を組み合わせることで、お客様に安心して施術をスタートしていただける環境をご提供いたします。

●施術前：日本唯一の「完全あと払い」*¹

・発毛効果が実感できるまで1円も支払い不要

・「発毛」とは、目に見て明らかにわかる変化であり、「細い産毛が生えた気がする...」のようなごくわずかな変化は「失敗」と定義

●施術後：「永久アフター保証」*²

・施術完了後も無期限でサポート

・薄毛が再発した場合には追加料金なしで再施術

*¹施術終了後、初回来店時よりも薄くなった場合、無償で再施術（1回）*²2025年7月現在、WEB 検索・SNS 調査、先端医療医学会調べ 「生えていない箇所に生えるのが発毛」と「発毛」を定義し、2回のご来店を頂く第一段階での「発毛」が認められなければ費用は発生しません。

■まずは無料カウンセリングから

「保証制度がよくわからない」「本当に追加料金はかからないのか？」といった声にお応えするため、サイゼンでは無料のオンラインカウンセリングを行っています。

無料カウンセリングは公式LINEから簡単にお申し込みいただけます。お気軽にご相談ください。

LINE予約はこちら :https://s.lmes.jp/landing-qr/2008017483-5ve4GDPR?uLand=sEuTKF

■ ステークホルダー概要

ビジネス名：サイゼン毛髪再生総合センター

サロン所在地：大阪府大阪市北区西天満4丁目15－18 Plaza Umeshin814号

メールアドレス：contact@saizen-mouhatsusaisei.info

公式サイト：https://saizen-mouhatsusaisei.com/

株式会社ミライエ

所在地 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

電話番号 050-5785-0676



東京TMクリニック：東京都渋谷区代々木3-46-16

ウェブサイト：https://tmclinic.online/mouhatsu/