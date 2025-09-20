ころん（すとぷり）、待望の2ndフルアルバムを2025年12月17日リリース決定！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「ころん」の2ndフルアルバム『空色エンドロール』を2025年12月17日(水)にリリースすることをお知らせいたします。

「ころん」にとって待望の2ndフルアルバム『空色エンドロール』が、2025年12月17日(水)にリリース決定！新曲を含む全16曲を収録した通常盤のほか、初回限定盤Aには自身初となる全カット撮り下ろし実写フォトブックを、初回限定盤Bにはフォトブックのメイキング映像や歌ってみたMV(2曲)を収めたDVDをそれぞれに付属。全3形態でのリリースとなります。予約開始日などの詳細は後日発表いたします。

さらに「ころん」は、2026年1月にさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブ開催が決定しています。

2026年に結成10周年を迎える「すとぷり」の節目に向け、さらなる飛躍を遂げる「ころん」に、ぜひご期待ください。

■「ころん」2ndフルアルバムリリース情報

【タイトル】

空色エンドロール

【発売日】

2025年12月17日(水)

【商品形態】

[通常盤] 2,750円(税込)

CD

品番：STPR-1026

[初回限定盤Ａ] 3,900円(税込)

CD / 実写フォトブック

品番：STPR-9058

[初回限定盤Ｂ] 3,900円(税込)

CD / DVD

品番：STPR-9059

※予約開始日・店舗別特典・イベントに関しては後日発表いたします。

※画像はイメージです。

■ころん(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は156万人、TikTok フォロワー92万人、各SNSの合計フォロワー数652万人にのぼる。(2025年9月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/