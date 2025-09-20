YOASOBI¡ßWOWOWÆÃ½¸¤Î±äÄ¹¤¬·èÄê¡ª¤Þ¤º¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢YOASOBI½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢11·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¡ª10·î1Æü¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¤Ï¡¢7ÈÖÁÈ¤ò°ìµó¤ªÆÏ¤±¡ª
²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëYOASOBI¡£Èà¤é¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î½é¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÏ¢Â³ÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¦Ayase¤È¥Üー¥«¥ë¡¦ikura¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢YOASOBI¡£2019Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤¬Îß·×¤Ç12²¯²óÄ¶¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡×¡Ö·²ÀÄ¡×¡Ö²øÊª¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬¤¤¤º¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¥Õ¥§¥¹»²²Ã¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¡¢º£¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WOWOW¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎOVO Arena Wembley¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿8¡¦9·î¤ÎÏ¢Â³ÆÃ½¸¤ËÂ³¤¡¢11·î¤è¤êºÆ¤Ó¡ÖYOASOBI¡ßWOWOW¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò11·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¤½¤Î¸å¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10·î1ÆüYOASOBI¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¤Ï¡¢¸á¸å2:00～7ÈÖÁÈ¤ò11»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç°ìµó¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëYOASOBI¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¿À¿ñ¤ò²þ¤á¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
YOASOBI¡ßWOWOW¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
Photo by Kato Shumpei
¡ü¡ÈYOASOBI ASIA TOUR 2023-2024¡É LIVE IN SEOUL KOREA
11·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
2023Ç¯～2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿YOASOBI½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£È¯Çä¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¡ª
¡¡2023Ç¯12·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎKOREA UNIV. TIGER DOME¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖYOASOBI ASIA TOUR 2023-2024¡×´Ú¹ñ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£È¯Çä¤·¤Æ¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±ÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¡¢2DAYS¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î´Ú¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éYOASOBI¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÂæÏÑ¤ò²ó¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Ç13Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÈà¤é¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬Êª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËµÒÀÊ¤Ï¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆYOASOBI¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´Ú¹ñ¸ø±é¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2023Ç¯12·î16Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§´Ú¹ñ¡¡¥½¥¦¥ë¡¡¹âÎïÂç³Ø¥Õ¥¡¥¸¥ç¥óÂÎ°é´Û
YOASOBI ·ëÀ®µÇ°Æü¡ª11»þ´ÖÏ¢Â³ÊüÁ÷SP
¡üYOASOBI¡ÖNICE TO MEET YOU¡×
10·î1Æü(¿å)¸á¸å2:00～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿YOASOBI¤Î½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö¤òÊüÁ÷¡ªÀ¸±éÁÕ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2021Ç¯12·î4Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
¡üYOASOBI ARENA TOUR 2023 ¡ÈÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡É
10·î1Æü(¿å)¸á¸å3:30～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
2023Ç¯¡¢YOASOBI¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤«¤é¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê2DAYS¤Î½éÆü¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡ª
¼ýÏ¿Æü¡§2023Ç¯6·î3Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ºë¶Ì¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê
¡üYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ¡ÈÄ¶¸½¼Â¡É
10·î1Æü(¿å)¸á¸å5:15～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿YOASOBI¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î½é¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤«¤éÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¼ýÏ¿Æü¡§2024Ç¯11·î10Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡Åìµþ¥Éー¥à
¡üYOASOBI LIVE AT WEMBLEY ARENA
10·î1Æü(¿å)¸á¸å8:00～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
±Ñ¹ñOVO Arena Wembley¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿YOASOBI½é¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎºÇ¿·¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡ª
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯6·î8Æü¡¢9Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¡OVO¥¢¥êー¥Ê¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー
¡üYOASOBI Special Program at WEMBLEY ARENA
10·î1Æü(¿å)¸á¸å9:45～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
YOASOBI¤ÎOVO Arena Wembley¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£½é¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÄ©¤ó¤ÀÈà¤é¤Î¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Photo by Tom Pallant
¡üYOASOBI Live Selection
10·î1Æü(¿å)¸á¸å10:15～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
YOASOBI¤¬2021Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Æó¤Ä¤ÎÌµ´ÑµÒÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈËÜ¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡üYOASOBI Music Video Collection
10·î1Æü(¿å)¸á¸å11:15～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤·
YOASOBI¤ÎÌ¾¶Ê¤òºÌ¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬½¸·ë¡ªÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±ÇÁü¤ÇYOASOBI¤Î5Ç¯´Ö¤ò¸«¤ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤ÎMV¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
