次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』によるHIPHOPイベント『STARZ 2025』2025年12月13日（土）に京王アリーナTOKYOにて開催決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』によるHIPHOPイベント『STARZ 2025』を2025年12月13日（土）に京王アリーナTOKYO（旧・武蔵野の森総合スポーツプラザ）で開催することをお知らせいたします。

『STARZ 2025』は、現在「ABEMA」で毎週土曜22時より放送中の『RAPSTAR 2025』が主催するHIPHOPイベントです。シーンの最前線を牽引するHIPHOPアーティストによるライブパフォーマンスに加え、6,780名の頂点を決める「RAPSTAR 2025 FINALS」がイベントのトリを飾ります。

第一弾アーティストラインナップとして、昨年の優勝者・Kohjiyaの出演が決定しました。新たなラップスタアが誕生する瞬間を、ぜひ会場で目撃してください。

Kohjiya

本イベントの会場チケットは、9月20日（土）23時から10月6日（月）23時59分まで最速先行抽選の受付を行います。本抽選には「イープラス」への会員登録をしていただくことで応募が可能で、お一人様4枚までお申し込みいただくことができます。なお、プラチナチケットではアリーナ前方エリアでステージ鑑賞をいただけるほか、「購入者限定ラップスタアオリジナルバンダナ」が付いてきます。

今後も、追加出演者の発表をはじめイベントにまつわる様々な情報を随時発信してまいります。イベントについての詳細は公式サイト、または公式SNSをご覧ください。

イベント特設サイト（https://rapstar-abema.com/）

『ラップスタア』公式X（ https://x.com/rapstar_jp ）

『STARZ 2025』公式X（https://twitter.com/STARZ 2025 2025_RAPSTAR）

『ラップスタア』公式インスタグラム(https://www.instagram.com/rapstar_STARZ 2025 2025/ )

『RAPSTAR 2025』番組ページ（https://abema.tv/video/title/243-213）

■ABEMA『STARZ 2025』 イベント開催概要

【開催日時】

2025年12月13日（土） 開場13時 / 開演14時

※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【会場】

京王アリーナTOKYO（旧・武蔵野の森総合スポーツプラザ）

【チケット券種・価格】

プラチナチケット 19,900円（税込）

※プラチナチケットでは、アリーナ前方エリアでステージ鑑賞いただけるほか、「購入者限定ラップスタアオリジナルバンダナ」が付いてきます。

ゴールドチケット 13,900円（税込）

A席（アリーナ後方&スタンド指定席） 11,900円（税込）

【チケット販売スケジュール】

＜最速先行抽選＞

申込みページ：https://eplus.jp/starz/

受付期間： 2025年9月20日（土）23時～10月6日（月）23時59分

当落発表： 2025年10月9日（木）0時～

入金期間： 2025年10月11日（土）まで ※コンビニ決済は11日（土）21時までとなります。

【出演者】

Kohjiya

ほか

※出演者は変更になる可能性がございます。

※ラインナップは今後も追加予定です。

【主催】

株式会社AbemaTV

【お問い合わせ】

■公演に関するお問い合わせ

SOGO TOKYO：https://sogotokyo.com/

■チケットに関するお問い合わせ

イープラス カスタマーセンター：http://eplus.jp/qa/

■チケットに関する注意事項

※お一人様1枚チケットが必要となります。

※未就学児のご入場はお断りさせていただきます。

※営利目的の転売は一切禁止といたします。また不正に取引されたチケットは無効とさせていただきます。

※転売により購入されたチケットのトラブルについては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※いかなる事情（盗難、紛失、破損、譲渡トラブルなど）でも再発行はいたしません。また無効となったチケットの交換、払い戻しはいたしません。

※料金の支払方法、手数料等はお申込みページよりご確認をお願いいたします。

※チケットのお申込みには、イープラスの会員登録（無料）が必要です。お申込み、チケットの受取りはイープラスのスマートフォン限定電子チケット「スマチケ」となります。動作機種・推奨環境をご確認の上、お申込みください。

※スマートフォンをお持ちでない方、動作機種・推奨環境に該当しない方は、お申し込みできません。

※動作機種・推奨環境はお申込みページよりご確認をお願いいたします。

※スマチケのご利用にはイープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。

スマチケについてはこちら：https://eplus.jp/sf/guide/spticket

■公演に関する注意事項

※ご来場の際必ず注意事項を厳守していただきますようお願いいたします。尚、ご協力いただけない場合、ご入場をお断りさせていただきます。またすでにご入場されている場合は、退場して頂く場合もございます。

※公演当日、ライブ配信用の収録と会場内に撮影機材・カメラが入ります。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承ください。

※近隣・会場のご迷惑になりますので、徹夜での待機などは禁止とさせていただきます。

※イベント内のステージ内容は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※進行状況により、開場・開演時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※出演者は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※公演の延期や中止の場合を除き、出演者の変更、及びキャンセルに伴うチケットの払い戻しは出来ませんので予めご了承ください。また、お客様都合によるチケットの払戻・変更も対応いたしかねます。

※万が一本公演が中止や延期となった場合、それに伴う会場までの旅費・宿泊費等（キャンセル料含む）の補償はいたしませんので、予めご了承ください。

※感染をはじめとするあらゆるリスク、その他経済的損失等について、主催者は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※会場内外において係員の指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。ルールやマナーを遵守できない方、係員の指示に従っていただけない場合、ご退場いただくことがございます。その場合のチケット払い戻しはいたしません。

※会場内は混雑が予想されます。動きやすい服装でお越しください。

※会場内で体調が悪化するなどの変化を感じ気分が優れない場合は、無理をせず、速やかにスタッフにお申し出ください。

※危険物及び法律で禁止されている物の持ち込みは一切禁止いたします。その他、係員が危険と判断したものも、持ち込みをお断りさせていただきます。

※会場内外で発生した事故や事件、第三者に対する傷害等を起こした場合は、当事者間で問題解決をしていただきます。これらのお客様間のトラブルに関して、主催者・会場・アーティストは一切責任を負いません。万が一お客様の過失により負傷された場合、応急処置をおこないますが、その後の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

※荷物や貴重品の管理は、自己責任にてお願いいたします。盗難・紛失等の被害につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※モッシュ・ダイブ等の危険行為を固く禁止しています。モッシュ・ダイブを行った参加者には退場等の厳重な措置をとらせていただきますので、予めご了承ください。

※酒類販売時に年齢確認をいたします。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類の販売をお断りさせていただきます。

※出演者へのプレゼント・ファンレター・差し入れ・祝い花は、運営の都合上、お受け取りを辞退させていただきます。 何卒、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

※公演終了後は、混雑緩和の為、規制退場をする可能性がありますので、予めご了承ください。