「ABEMAアニメ祭」無料ステージレポート【9月20日（土）】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、『僕のヒーローアカデミア』から新作冬アニメ『正反対な君と僕』まで7作品のスペシャルステージ開催！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、9月20日（土）～23日（火・祝）にわたり、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」を開催中です。

本イベントは、"アニメの好きが、てんこ盛り。"をコンセプトに、豪華声優陣が登壇する人気アニメ作品や人気番組のトークイベントをはじめ、シネマ上映や、グッズ・フード販売、さらにキャラクターグリーティングまで、スペシャルなイベントをお届けしています。

9月20日（土）には、『僕のヒーローアカデミア』『ブルーロック』『桃源暗鬼』『SHIBUYA ANIME BASE』『チェンソーマン』『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』『正反対な君と僕』の7作品のABEMAアニメ祭スペシャルステージを開催。豪華声優陣によるスペシャルトークが繰り広げられました。

■『僕のヒーローアカデミア』いよいよ始まる「FINAL SEASON」に向け山下大輝＆佐倉綾音がPlus Ultra!!

「ABEMAアニメ祭」の無料ステージ、トップバッターを飾ったのは『僕のヒーローアカデミア』。本ステージには、『渋谷グッドマナープロジェクト』の一環として朝行われた「『僕のヒーローアカデミア』集まれ！グッドマナーヒーローズ！」への参加後に駆け付けた山下大輝さん（緑谷出久役）と、佐倉綾音さん（麗日お茶子役）が登壇し、長年にわたり愛されてきたシリーズがついに最終章を迎えるにあたり、これまでの道のりを振り返りながら、来月から放送される“FINAL SEASON”に込めた想いを語りました。ステージでは、FINAL SEASON放送前の特別企画として実施されたキャラクター名シーン投票企画【Ultimate Scene Ranking】より、デクとお茶子の中間発表のランキングベスト３を映像とともに紹介。山下さんと佐倉さんが当時の思い出や演じた心情を振り返るトークでは、観客と一緒に改めて作品の歩みを噛み締める場面もありました。さらに、ポルノグラフィティが第1期以来に再びOP主題歌を担当するということで、第1期OPの『The Day』映像も上映されるなど、シリーズの始まりと終わりをつなぐ構成で、ファンの胸を熱くしました。ステージのラストは恒例の「更に向こうへ！Plus Ultra!!」のコールで締めくくられ、多くのファンと想いを共にできる、まさに「ヒロアカ」らしいステージとなりました。

■『ブルーロック』キャストによる生アフレコのサプライズに会場拍手喝采！

大人気アニメ『ブルーロック』のステージには、浦和希さん（潔世一役）、島崎信長さん（凪誠士郎役）、仲村宗悟さん（我牙丸吟役）、三上瑛士さん（氷織羊役）が登壇。「ブルーロック放送室 エゴフェス直前SP Supported by ブルーロック Project: World Champion」ステージと題した本ステージでは、9月28日（日）に開催を控えた大型イベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」（以下「エゴフェス」）を目前に控えた特別ステージとして、見どころや意気込み、そして作品のこれまでとこれからを語る濃密なトークを展開。また「エゴフェス」でどんなファンサービスをするのか“公約”を発表する「最高のファンサービスを考えよう！」と題した企画も実施され、キャスト陣がそれぞれユニークな“パフォーマンス案”を考案し、観客による拍手投票で盛り上がりました。

さらに、会場に集まったファンへのサプライズとして、スマホゲーム「ブルーロック Project: World Champion（PWC）」のストーリーを3人が生アフレコする特別企画も。キャスト陣による臨場感あふれるパフォーマンスは会場中を惹き込み、熱く笑顔にあふれたステージとなりました。

■初解禁情報続々！『桃源暗鬼』ステージで浦和希＆西山宏太朗＆土岐隼一が白熱の射的バトル！

『桃源暗鬼』のステージには、浦和希さん（一ノ瀬四季役）、西山宏太朗さん（皇后崎迅役）、そして10月から放送の第二クール・練馬編より登場する桃寺神門役の土岐隼一さんが登壇。イベントは前日に放送された第十一話の振り返りからスタートし、キャスト陣が作品の世界観やキャラクターの感情に深く迫る見どころ満載のトークを展開。また、第十二話のあらすじが初出しされ、アニメオリジナルストーリーとして、シリアスな展開から一転、羅刹学園での日常が描かれることが発表されると、会場からは歓声と驚きの声があふれました。

ステージ後半では、作中の“血蝕解放”をテーマにしたゲーム企画「血蝕解放を極めろ！射撃トレーニング」も実施。キャストがそれぞれに与えられた「的の距離が近くなる」「弾数が3発増える」「的が大きくなる」といった特殊効果を活かして真剣勝負に挑み、笑いと白熱のバトルでステージは大きな盛り上がりを見せました。

そしてステージ終盤には、『桃源暗鬼』POPUPショップを年内に東京・大阪の2箇所で開催することを発表。本POPUPショップでは、「ABEMAアニメ祭」のために描き下ろされた主要キャラクター全7名の「バンドver.」のイラストを使用した限定グッズを販売。最新情報は「ABEMAアニメ祭」公式HPより発表いたします。こちらもお見逃しなく。

■『野原ひろし 昼メシの流儀』アニメ映像の世界初解禁も！生アフレコに制作裏話、ライブまで“観るアニメ祭”を体現した『SHIBUYA ANIME BASE』ステージ！

「ABEMA」オリジナルレギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』(シブアニ)のステージには、MCのハライチ・岩井勇気さんをはじめ、徳井青空さん、仲村宗悟さん、さらにNON STYLE・井上裕介さんら番組おなじみのメンバーが登場。スペシャルゲストとともに、多彩なアニメ作品の魅力を届ける豪華ステージが展開されました。

冒頭では『姫様“拷問”の時間です』より白石晴香さん（姫様役）、伊藤静さん（トーチャー・トルチュール役）が登場し、作品の世界観を彩る“甘すぎる拷問”シーンを、2人が圧巻の生アフレコで披露。続く『気絶勇者と暗殺姫』パートでは佐伯伊織さん（シエル役）、白石さん（ゴア役）による思い出深いシーンの紹介やアフレコ裏話など、見どころたっぷりのクロストークで会場を盛り上げます。

さらに『野原ひろし 昼メシの流儀』パートでは、主演の森川智之さんが登壇し、10月放送開始に先がけて第1話の冒頭映像を“世界初解禁”。毎話紹介されるグルメについて、「毎回スタッフが実際に実食しているので、説得力があるんです。僕には…（食事が）出ませんでしたね。出てほしかったですね（笑）」など、森川さんのマル秘エピソードも飛び出し、会場からは温かい笑いと共感の声があがりました。

またステージ後半には、内田彩さん＆西山宏太朗さんが出演し、クイズ形式で二人のルーツや人柄に迫る「クイズ！公開深掘りコネクション」を実施。クイズには観客も参加し、ファンとの距離がぐっと縮まる温かさと笑いに満ちた展開でステージを盛り上げます。イベントの締めくくりには、音楽ユニット・前橋ウィッチーズによる生ライブが披露され、観客の熱気も最高潮に。“生アフレコあり、笑いあり、歌あり”の盛りだくさんなステージは、まさに“観るアニメ祭”として大盛況のうちに幕を閉じました。

■『チェンソーマン』キャスト陣による“ぶっ飛び”エピソードに爆笑の嵐！“一番ぶっ飛んでる人”の称号を手に入れたのは？

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のステージには、戸谷菊之介さん（デンジ役）をはじめ、楠木ともりさん（マキマ役）、坂田将吾さん（早川アキ役）、内田真礼さん（天使の悪魔役）、高橋花林さん（東山コベニ役）ら豪華キャストが集結。ステージ前日19日（金）に劇場公開を迎えたばかりの本作の魅力を語るとともに、9月15日（月・祝）に行われたワールドプレミアの振り返りトークも展開されました。

「チェンソーマン、ほのぼのセレクション」のコーナーでは、激しいバトルの中に心落ち着くほのぼのとした場面が存在する本作の特徴にちなみ、「ほのぼの」をキーワードに、キャストがおすすめのシーンを発表。それぞれの選定ポイントにまさかの共通点も垣間見えながら、思い思いのシーンを熱く語りました。さらに、キャスト自身の“ぶっ飛びエピソード”を披露し、“一番ぶっ飛んでる人”を決めるコーナーも展開。『チェンソーマン』の物語らしく、終始笑いと熱気に包まれたステージとなりました。

■鈴代紗弓＆青山吉能の“大人の嗜み力”は？お酒×女子大生の青春『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の魅力を徹底紹介！

2026年4月より放送予定のTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のステージには、鈴代紗弓さん（上伊那ぼたん役）、青山吉能さん（砺波いぶき役）が出演。ファン待望の初アニメ化に向け、作品の魅力や最新情報をたっぷりと紹介しました。冒頭では本作の世界観が垣間見えるコンセプトムービーとともに、鈴代さんが“お酒片手に”登場し、観客を作品の空気感へと一気に引き込みます。その後は、初公開となる20着以上の衣装設定や各キャラクター紹介に加え、PVの上映や、アフレコ現場の裏話も披露。後半では“大人の嗜み”をテーマにしたオリジナルクイズ企画「大人の嗜み力検定」が実施され、2人がクイズに挑戦しながら笑いの絶えない掛け合いを披露。まったりとした空気感の中に作品への愛情が感じられるトークで、本作への期待感と魅力を存分に味わえるステージとなりました。

■『正反対な君と僕』東役は島袋美由利、平役は加藤渉に決定！鈴代紗弓＆坂田将吾がシンクロチャレンジに挑戦！？

そしてこの日最後のステージとなったのは新作冬アニメ『正反対な君と僕』。作品としても初のイベントとなった本ステージには、鈴代紗弓さん（鈴木役）と坂田将吾さん（谷役）が登壇し、10月からの放送開始に向け、真逆な2人の等身大ラブコメディを描く本作の魅力と注目ポイントをたっぷりと紹介しました。作品PVの上映やキャラクター紹介に加え、登場人物たちの性格や関係性を踏まえたクロストークが繰り広げられ、観客もその世界観に引き込まれていきました。

またステージ内では追加キャスト情報として、東役に島袋美由利さん、平役に加藤渉さんの出演を発表。さらにキャストコメントと初公開のキャラクタービジュアルも初出しされると、会場からは歓声が上がりました。後半では、お題のワードの“正反対のもの”を同時に答え、答えを一致させる「正反対シンクロ対決」と題した企画にも挑戦し、2人の息の合った（？）回答に笑いと拍手が巻き起こる和やかな時間となりました。

■明日21日（日）も注目イベントが続々！

また、明日21日（日）には、『呪術廻戦』『声優と夜あそび 2025』『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』『ダンダダン』『ホロごえっ！2025』「TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3」の無料ステージを開催。ステージの模様は「ABEMAアニメ祭チャンネル」にて無料放送するほか、無料見逃し配信も実施いたします。

さらにシネマ上映イベントとして、「ヒューマントラストシネマ渋谷」では、「ぼっち・ざ・ろっく！『結束バンドへの道』」フルver.の“先行上映”や、豪華声優陣が登壇する『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』『友達の妹が俺にだけウザい』の1話先行上映トークショー、「オーバーラップ文庫」の人気アニメが集結する『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP2025出張版』、注目のアニメーターがさまざまな視点で“インディーアニメ”を語り合う上映＆トークイベント『インディーアニメ アベマX！』といった注目イベントを続々開催。

キャラクターグリーティングには、『ダンダダン』ターボババア＆セルポ星人、『SPY×FAMILY』アーニャ、『あたしンち』母、『声優と夜あそび 2025』そびー、さらに体を張ったチャレンジ動画が人気のゆるキャラ“ちぃたん☆”まで、6キャラクターが登場。参加には当日整理券が必要となりますので、応募方法は公式HPをご確認ください。

「ABEMAアニメ祭」公式HP： https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/free_stage/

「ABEMAアニメ祭チャンネル」：https://abema.tv/tag/5012ef9f-25db-48eb-ab71-700f21e1d4dd

【無料ステージ＠MIYASHITA PARK 4F】

▼全ラインナップ＆タイムテーブル

＜9月20日（土）＞

11:00～『僕のヒーローアカデミア』

出演：山下大輝、佐倉綾音

12:20～『ブルーロック』（NEW）

出演：浦和希、島崎信長、仲村宗悟、三上瑛士

13:50～『桃源暗鬼』

出演：浦和希、西山宏太朗、土岐隼一

15:15～『SHIBUYA ANIME BASE』

出演：岩井勇気（ハライチ）、徳井青空、仲村宗悟、井上裕介（NON STYLE）

ゲスト：内田彩、西山宏太朗

『姫様“拷問”の時間です』コーナーゲスト：白石晴香、伊藤静

『気絶勇者と暗殺姫』コーナーゲスト：佐伯伊織、白石晴香

『野原ひろし 昼メシの流儀』コーナーゲスト：森川智之

『前橋ウィッチーズ』コーナーゲスト：前橋ウィッチーズ（春日さくら・咲川ひなの・本村玲奈・三波春香・百瀬帆南）

17:30～ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

出演：戸谷菊之介、楠木ともり、坂田将吾、内田真礼、高橋花林

18:55～『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』

出演：鈴代紗弓、青山吉能

20:10～『正反対な君と僕』

出演：鈴代紗弓、坂田将吾

＜9月21日（日）＞

11:00～『呪術廻戦』

出演：榎木淳弥、櫻井孝宏、浪川大輔

12:25～『声優と夜あそび 2025』

出演：下野紘、浪川大輔、関智一、川島零士、福西勝也、長縄まりあ、金田朋子、そびー

14:30～『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』

出演：※当日解禁予定

15:45～『ダンダダン』

出演：若山詩音、田中真弓、磯辺万沙子

17:30～『ホロごえっ！2025』

出演：白上フブキ、ラプラス・ダークネス、上坂すみれ、高野麻里佳

19:45～TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3

出演：江口拓也、松田健一郎

・無料ステージは「ABEMAアニメ祭チャンネル」にて無料生中継！無料見逃し配信も！

「ABEMAアニメ祭チャンネル」：https://abema.tv/tag/5012ef9f-25db-48eb-ab71-700f21e1d4dd

無料ステージ詳細はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/free_stage/

【シネマ上映＠ヒューマントラストシネマ渋谷】

シネマ上映詳細はこちら：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/premium_stage/



■「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」開催概要

開催日程：2025年9月20日（土）～23日（火・祝）

会場：MIYASHITA PARK ほか、渋谷周辺

スペシャルサポーター：コミックシーモア

※一部のステージにつきましては、上記日程以外での開催も予定しております。

※追加コンテンツ・日程・会場は追って発表とさせていただきます。

・最新情報を随時更新中！

ABEMAアニメ祭公式サイト：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/

ABEMAアニメ祭公式X（@ABEMA_Animefes）：https://x.com/ABEMA_Animefes

・「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」とは

"アニメの好きが、てんこ盛り。" なスペシャルイベントを2025年も開催

「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る、ABEMAアニメ祭

今年は渋谷の街をアニメ一色に！

注目の新作アニメの声優たちが登場するトークイベントはMIYASHITA PARK 4F（渋谷区立宮下公園）の特設ステージからお届け！

さらに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズも盛り沢山！

アニメを「観る、感じる、出会う」すべてがここに。

正式名称：

ABEMAアニメ祭␣2025␣supported␣by␣コミックシーモア

※␣には半角スペースが入ります。