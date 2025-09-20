墨田区で新たな音楽イベント「すみだ・ランブリング・セッション」開催

ESNすみだ

2025年10月4日（土）、墨田区・隅田公園そよ風ひろばにて、パレードとコンサートの二部構成による音楽イベント「すみだ・ランブリング・セッション」を開催します。

本イベントは、シンガーソングライター・あがた森魚と、音楽プロデューサー・岸野雄一によるプロジェクト。第一部では、誰もが音楽に参加できるオープンなセッションとして練り歩きパレードを実施。第二部では、本格的なコンサートを無料でお楽しみいただけます。コンサートのバックをつとめるのは、墨田区を中心に活動するプロ・アマ混合の演奏家たち。音楽で地域を盛り上げるイベントとなっています。

イベントの詳細

タイムテーブル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167017/table/2_1_9a2e215d5b5ce0241463835be434f9fb.jpg?v=202509211255 ]

【隅田公園そよ風ひろば】

15：00～16：30 ｜ DJコーナー（音楽に包まれ、公園でゆったり過ごすオープニングタイム）

16：30～17：30 ｜ ランブリング・セッション（自由参加の練り歩き演奏）

17：30～18：30 ｜ コンサート「あがた森魚 with ローリング・スミダ・レビュー・バンド」

18：30～20：00 ｜ DJコーナー（アフターパーティで音楽を楽しむ優雅な時間）

【ふくろう360°】

14：30～16：30

ハロカルホリデーすみだ特別企画「世界にひとつだけの楽器を作って、プロアーティストと一緒に音楽パレード♪」ワークショップ

※大人も参加可能

当日は墨田区の飲食店がキッチンカーなどで出店し、音楽とあわせて地元ならではの味を楽しめます。

【出店】Blue Bee ／ Ipcress Lounge ／ ◯さんかくしかく ／ 両国もつ煮

同時開催ワークショップ

世界にひとつだけの楽器を作って、プロアーティストと一緒に音楽パレード♪

イベント当日は、カプセル・シェーカー、牛乳パックカスタネット、筒太鼓などを作るワークショップを実施します。子どもから大人まで楽しめる内容で、完成した楽器を使って合奏し、最後はアーティストと一緒にパレード演奏を楽しみます。本企画は「ハロカルホリデーすみだ」の特別プログラムとして開催。「ハロカルホリデーすみだ」は墨田区在住の子どもたちを対象に、多様な体験を通じて創造性や学びの広がりを育む取り組みです。音の仕組みを体感しながら世界にひとつだけの音をつくる体験は、表現の楽しさに出会うきっかけにもなります。

▶ ワークショップ詳細 https://x.gd/6Ezpb

お申し込みはこちら :https://forms.gle/iXHRdK8azvoSZKDX8

すみだ・ランブリング・セッションとは？

「すみだ・ランブリング・セッション」は、墨田のまちを舞台に、誰もが音楽にふれ、参加できる場をつくるプロジェクトです。このプロジェクトは、シンガーソングライター・あがた森魚と、音楽プロデューサー・岸野雄一が共に立ち上げ、実現しました。自由参加のセッションと、本格的なコンサートという二つの形を組み合わせることで、音楽の多様な楽しみ方を体感できるのが特徴です。

ランブリング・セッションは、近年脚光を浴びている音楽の新しい概念「ミュージッキング」の方法論を援用し、それまでの「記録」と「再生」に重きをおいてきた音楽の概念から、具体的に音を出す「行為」自体の楽しさ、喜びに着目したムーブメントです。

本取り組みは、今回限りではなく、10月25日（土）の「SUMIBON」出演や、1月に実施を予定している「焚き火ランブリング」へとつながり、継続的に展開していきます。

出演者

- あがた森魚（あがた・もりお）1948年北海道生まれ。1972年『赤色エレジー』でデビュー以来、尖端的な音楽やニューウェーヴ表現を続け、毎年意欲的なオリジナルアルバムを発表。最新作は『オリオンの森』（2024）。全国でライヴ活動を展開し、2020年からは「タルホピクニック」を王子・飛鳥山公園にて継続開催している。俳優としても『夢千代日記』『夜食堂』『PERFECT DAYS』などテレビ・映画作品に出演。映画監督、自作映画制作、執筆など、多方面で活躍を続けている。- 岸野雄一（きしの・ゆういち）生まれも育ちも墨田区押上。音楽家、オーガナイザー、著述家など幅広く活動し、自らを「スタディスト（勉強家）」と称する。文化庁メディア芸術祭大賞を受賞した音楽劇『正しい数の数え方』をはじめ、国内外での公演や音楽プロデュース、DJ活動を展開。近年は「盆踊り」をアップデートするプロジェクトや、銭湯・コンビニを舞台にしたユニークな音楽イベントなど、地域と音楽を結ぶ多彩な場づくりを手掛けている。- ローリング・スミダ・レビュー・バンド石川良男（バンジョー）／エシオヴ・ニレメート（コーラス/テルミン）／MCシラフ（スティールパン）／炎上寺ルイコ（コーラス）／大槻智美（アコーディオン）／奥谷柊（ギター）／竹内武（ベース）／林和夫（ラップスチール）／フルハシユミコ（コーラス/馬頭琴/アンデス）／ユキコトコ（コーラス/オートハープ）

主催：イベント・サポーターズ・ネットワーク・すみだ（ESNすみだ）

後援：墨田区

協賛：一般社団法人MAM／一般社団法人民俗文化興隆協会／株式会社侍グループ

助成：すみだ文化芸術活動助成

イベント・サポーター・ネットワーク・すみだ（ESNすみだ）について

ESNすみだは、音楽による地域活性を目指すネットワークです。固定メンバーを持たず、コンサートやライブ、DJイベントなどの企画・運営を、プロジェクトごとに相互に補い合う仕組みで活動しています。企画、ブッキング、宣伝広報、機材調達、会場設営・撤収などを支援し、音楽イベントを開催しやすい環境づくりに取り組んでいます。人材紹介や機材の貸し出し、オペレーターの派遣、出演者・司会の紹介なども行っています。

URL：https://twitter.com/i/communities/1545231693346648064