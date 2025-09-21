ジュビリー クリスタル ブランデー シルバー スワロフスキー が 発売開始
株式会社AC
ブラックパール ヘマタイト ISW クリスタル デキャンタ
ISW シルバー クリスタル の特徴
ジュビリー クリスタル で使用される シルバークリスタルは、K9クリスタルガラスを高度にカットされた透明度の高いスワロフスキー・クリスタルを使用。ガラスとは異なり、独自の製法で輝きと屈折率を最大化しています。限定品や廃盤モデルが多く存在し、コレクター市場では希少価値が高いものもあります。
価格：110000円
GTIN：
販売方法：インターネット販売
販売店：CROWNVINE
販売ページ：https://crownvine.jp/item/k9-jubilee-crystal-swaloveski/
販売店：CROWNVINE JAPAN
ホームページ：https://crownvine.jp/
【生産者】
生産会社：CLOWNVINE IRELAND
所在地：6 Sullivans Quay, Cork City, Ireland
ホームページ：https://crownvine.net/
【販売先】
サイト名： CROWNVINE.JAPAN (クラウンバインジャパン)
所在地：千葉県千葉市中央区中央3丁目18-3 加瀬ビル158 702号
電話番号：043-306-6733
URL：https://crownvine.jp/
営業時間： AM 10:00～ PM22:00
e-mail：当サイト内 からお問い合わせください。