コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！赤い糸は契約のしるし──。青春ホラーブロマンス「僕にしか見えない君」
(C)浮らぺ／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、「僕にしか見えない君」(浮らぺ)の新連載がスタートします！
【「僕にしか見えない君」(浮らぺ)あらすじ】
高校１年の風岡佑守(かざおかゆうま)は、幼い頃から「この世の者ではない存在を引き寄せてしまう」体質に悩まされていた。ある日佑守は、屋上で出会った少年に「悪霊から守る代わりに、自分に協力してほしい」と持ちかけられて──？提案を受け入れた佑守は、契約のしるしに『赤い糸』で少年と結ばれてしまう…！
連載は2025/9/21（日）スタート！
毎週日曜更新予定です。
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
マンガParkでは「僕にしか見えない君」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！
1チャプター目を読むと
5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 9/21(日)～9/27(土）
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=97703&wtid=97703(https://manga-park.com/share?atid=97703&wtid=97703)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)
