コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！赤い糸は契約のしるし──。青春ホラーブロマンス「僕にしか見えない君」

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて、「僕にしか見えない君」(浮らぺ)の新連載がスタートします！



【「僕にしか見えない君」(浮らぺ)あらすじ】


高校１年の風岡佑守(かざおかゆうま)は、幼い頃から「この世の者ではない存在を引き寄せてしまう」体質に悩まされていた。ある日佑守は、屋上で出会った少年に「悪霊から守る代わりに、自分に協力してほしい」と持ちかけられて──？提案を受け入れた佑守は、契約のしるしに『赤い糸』で少年と結ばれてしまう…！



連載は2025/9/21（日）スタート！


毎週日曜更新予定です。



【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

マンガParkでは「僕にしか見えない君」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間 9/21(日)～9/27(土）



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=97703&wtid=97703(https://manga-park.com/share?atid=97703&wtid=97703)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)


＜本件に関するお問い合わせ先＞


白泉社キャラクタープロデュース部


tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp