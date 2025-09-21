《新連載 試し読み》年下攻めピュアBL――奥手司書の心を揺らす瞳『司書の千春さんに見つめられたい。』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『司書の千春さんに見つめられたい。』（梅缶もこ）が2025年9月21日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

『色づいちゃうふたり』『かわいいきみに、ねだらせたい。』に続く梅缶もこ先生最新作！

奥手な司書と、真っ直ぐに想いをぶつける年下男子――甘くてピュアな関係性から目が離せません

『司書の千春さんに見つめられたい。』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年9月21日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

■あらすじ

年下大学生×奥手な司書――図書館で出会うピュアＢＬ

図書館司書の千春の悩みは、過去のトラウマが原因で人と目を合わせられないこと。

ある日の図書館で千春はカップルの喧嘩別れを目撃する。

水をかけられたイケメン男子大学生・蒼の目があんまり綺麗で、

千春はおもわずハンカチを差し出し…

年下大学生×奥手な司書――目を合わすように心が触れ合うピュアＢＬ

■みどころ

ピュアっピュアなボーイズラブが来たぞーー！（大声） 尊すぎるふたりに悶絶必至！

人と目を合わせるのが苦手で、人付き合いも奥手な司書・千春。

けれど好きな本の話になると、メガネの奥の瞳をきらきら輝かせてしまう――そんな姿がとにかく愛おしい！

そんな千春が気になるのは、怖いはずの目が離せないほど美しい大学生の蒼（あお）。

クールそうに見えて、千春に会いたくて図書館に通い詰める蒼の姿はまさにギャップ萌え！

メガネの奥の瞳が綺麗なことに気づく蒼と、なかなか目を合わせられない千春。

瞳がつなぐ恋の行方に、胸キュンが止まりません！

運命のように惹かれ合う2人。出会いの1話をまずは試し読みからどうぞ！

▼梅缶もこ先生 X（旧Twitter）アカウント：@ume_moko_(https://x.com/ume_moko_)

▼作品ハッシュタグ：「#司書の千春さん」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2438

