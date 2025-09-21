仮面ライダーガヴ ファイナルステージ 東京SP公演を生配信！【Pontaパス】会員なら、 配信チケットが 最大1,500円引き！

KDDI株式会社

KDDI株式会社は、運営するエンターテイメントサイト「au Live Streaming」にて、2025年10月19日に開催される「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」東京SP公演（3公演）を生配信することをお知らせします。

また、2025年9月21日午前9時半から本公演の生配信視聴チケットを、Pontaパス会員向けの特別価格として1枚につき500円割引（合計最大1,500円割引）で販売します。チケットには、購入者特典としてファイナルステージオリジナルゴチゾウがついてきます。





なお、2025年10月26日まで本公演のアーカイブ（見逃し）配信も実施します。視聴チケットを購入された方は会場に行けなくても、公演が終わってからでも、いつでもどこでもファイナルステージを余すことなく楽しめます。

配信チケット販売ページ▶https://live.au.com/live/443/(https://live.au.com/live/443/)

■仮面ライダーガヴ ファイナルステージ 視聴チケット販売概要

概要：

2025年10月19日に開催される、仮面ライダーガヴ ファイナルステージの生配信視聴チケットを販売します。

Pontaパス会員は、1枚につき500円（合計最大1,500円）お得にご購入いただけます。購入者特典として、ファイナルステージオリジナルゴチゾウがついてきます。

配信・公演日時：

2025年10月19日

１.10:00の回

OPEN 9:15 / START 10:00

２.13:30の回

OPEN 12:45 / START 13:30

３.17:00の回

OPEN 16:15 / START 17:00

販売価格：

・1公演視聴券

一般価格:4,800円（税込/送料込）

Pontaパス会員価格:4,300円（税込/送料込）

・3公演セット視聴券（システム手数料660円分おトク！）

一般価格:12,400円（税込/送料込）

Pontaパス会員価格:10,900円（税込/送料込）

※ご購入時システム手数料として別途330円が必要となります。予めご了承ください。

※コンビニ支払い利用時には、コンビニ支払い手数料として別途220円が必要となります。

※1公演視聴券、3公演セット視聴券共に、1購入につき特典一点が付いてきます。

※購入者特典付き視聴券の料金には発送料を含んでおります。

※購入者特典のデザインは、会場チケットの特典（FSオリジナルゴチゾウ）と同様です。

※なお、特典のお受け取り方法は自宅配送（12 月上旬発送予定）のみとなります。

※特典の送付先は、購入時に一度ご入力いただいた住所から変更はできません。また、発送後届け先不明等により返送が発生した場合の再送対応、送り先変更対応もできません。

販売期間：

2025年9月21日9:30 ～ 10月26日21:00

視聴期間：

ライブ配信終了後準備整い次第開始 ～ 2025年10月26日 23:59

販売ページ：https://live.au.com/live/443/

■仮面ライダーガヴ ファイナルステージ 公演概要

【全公演出演キャスト】

知念英和 （仮面ライダーガヴ／ショウマ）

日野友輔 （仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗）

宮部のぞみ （甘根幸果）

庄司浩平 （仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ）

【スペシャル公演出演キャスト／ゲストアーティスト】

【10：00の回 「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」】

塚本高史 （ランゴ・ストマック）

滝澤諒 （ニエルブ・ストマック）

千歳まち （グロッタ・ストマック）

川崎帆々花 （シータ・ストマック）

古賀瑠 （ジープ・ジャルダック）

鎌田英怜奈 （リゼル・ジャルダック）

浅沼晋太郎 （酸賀研造）

【13：30の回 「研究者大集合スペシャル！」】

滝澤諒 （ニエルブ・ストマック）

多田野曜平 （デンテ・ストマック（声））

浅沼晋太郎 （酸賀研造）

FANTASTICS ※ゲストアーティスト

【17：00の回 「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ！」】

塚本高史 （ランゴ・ストマック）

滝澤諒 （ニエルブ・ストマック）

千歳まち （グロッタ・ストマック）

川崎帆々花 （シータ・ストマック）

古賀瑠 （ジープ・ジャルダック）

鎌田英怜奈 （リゼル・ジャルダック）

FANTASTICS ※ゲストアーティスト

【全公演トークショーMC】

オジンオズボーン篠宮暁

※出演者は変更となる可能性があります

公演URL： https://www.kamen-rider-official.com/finalstage/

【生配信に関する注意事項】

※配信開始時間は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※必ずチケットのご購入前に、各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうかご確認ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※ライブ配信の特性上、インターネット回線や機材・システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、一時停止、中断などが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しはいたしかねますことを予めご了承ください。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねますことを予めご了承ください。

※配信開始直前はサイトへのアクセスが集中するため、配信ページへのログインは時間に余裕をもってお済ませくださいますようお願いいたします。

※配信中、途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。

※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる映像および画面の録画・ 撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合があります。

※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員限定のサービスを提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/）を参照ください。