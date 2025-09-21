今年も人気手帳が勢揃い！ ディスカヴァーの手帳2026年版、9/19全国発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は、ディスカヴァーの手帳2026年版11点を2025年9月19日に全国発売しました。

▼ディスカヴァーの手帳公式サイトはこちら

https://d21.co.jp/diary/

■ディスカヴァーの手帳2026年版発売！

ディスカヴァーの手帳2026年版は11点。

定番の『DISCOVER DIARY DAY TO DAY』のほか、SNSで話題の『週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY』や、『pure life diary』『自分軸手帳』『お姫さま手帳』などの著者プロデュース手帳を発売します。

■Amazon早期予約キャンペーン開催中！

Amazon.co.jpでは2026年版手帳の早期予約キャンペーンを開催しています。

9月30日までにクーポンを使って対象の手帳を予約・購入いただくと、10％オフでご購入いただけます。

【キャンペーン概要】

・開催書店：Amazon.co.jp

・形態：クーポン割引

・期間：8月8日～9月30日

・割引率：10％

・対象商品：心と体がバテない食薬手帳 2026、週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2026（ヴィンテージピンク／ベビーブルー）、ふりかえり力向上手帳 フォーサイト 2026

■手帳ラインナップ

＜ディスカヴァー ダイアリー＞

・『DISCOVER DIARY DAY TO DAY 2026』（A5サイズ、カバーなし、本体のみ） \2640（税込）

余裕の１日１ページ、「もう他の手帳は使えない」の声多数！

スケジュール帳にも日記帳にもノートにも自由自在に変身する自由度の高さが大好評のディスカヴァーのロングセラー手帳。昨日は議事録、今日は日記、週末は本や映画の感想記録など、使い方はあなた次第。ノートや手帳を１冊にまとめたいという方にもピッタリです。本体だけの販売だからこそ、カバーにもクリエイティビティを発揮できます。

180度しっかり開く「手帳製本」で、しおり紐２本付き。巻末のメモページは５種のフォーマットを用意しました。

※本体のみ。カバーは別売りです。



【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331612/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331613&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331613&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

【詳細はこちら】

https://d21.co.jp/diary/product/daytoday/

＜著者プロデュース手帳＞

・『pure life diary 2026』 \3980（税込）

テレビ・雑誌・新聞で話題沸騰！ 完売店続出！

ありたい自分・なりたい自分に自然と変化していく1年へ

TO DOリストをこなす日々を抜け出して、ありたい・なりたい自分から考える〈TO BE〉リストで自分を整える手帳です。スケジュール管理を手放して、自分の感性や気持ち、価値観に目を向けてみましょう。１日たった３分のふりかえりだから、むりなく続きます。

公式HP：https://purelifediary.com/diary/

【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331671/d21_rs_pr-22

楽天

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331675&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331675&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『自分軸手帳2026』 \4070（税込）

あなたの1年に寄り添いながら、自分軸を一緒に見つけ、育てていくパートナー

自分軸を見つけて自分らしい人生を歩むための手帳です。仕事に家事に育児にと忙しく過ごす中で、「少しでも自分らしい時間を過ごしたい」と願う人たちが集まって生まれた手帳で、SNSを中心に支持されています！

公式HP：https://jibunjiku-planner.com/

【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/479933168X/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331682&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331682&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『心と体がバテない食薬手帳2026』 \2420（税込）

大好評！ 累計10万部突破の食薬習慣シリーズの手帳！

腸活×漢方×栄養学をもとにした「食べて整える」一冊です。新たな情報を加え、さらに書き込みやすくリニューアルしました。2026年こそ、うつうつ、ダルおも、アレルギー、便秘、体や心のコリとおさらばしましょう！

【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331663/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331668&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331668&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『朝活手帳 2026』 \2420（税込）

「朝の１時間」で自分が変わる 未来が変わる

自分時間を充実させたい方の強い味方です

朝活第一人者プロデュースの「朝専用手帳」、16年続く大人気の手帳です。愛用者の皆様の声を聞きながら、使いやすさを毎回追求しています。「朝活」のために設計されたマンスリーページや、朝時間を自由にスケジューリングできるウィークリーページはもちろんのこと、起床・睡眠時刻、就業デッドライン、3行日記など、初めての方でも続けられるように書くことに困らないつくりになっています。

【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331620/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331620&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331620&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2026＜ベビーブルー＞』 \2530（税込）

・『週末野心手帳 WEEKEND WISH DIARY 2026＜ヴィンテージピンク＞』 \2530（税込）

25万人の夢を叶えたロングセラー手帳！

1日5分「小さな野心」に向き合って、「いつかやりたい」を予定に変える！

自分の小さな野心(wish)をかなえていくというコンセプトのもと、スケジュール帳としてはもちろん、目標を達成したり夢をかなえたりするツールとしても活用できる新しい形の手帳です。月ごとのコラムはもちろんのこと、「毎月のウィッシュリスト」「自己分析マップ」「プレゼントリスト」など、はあちゅうさん＆村上萌さんのノウハウがギッシリ。SNSでも大人気の手帳です。

【ご購入はこちら】

■ベビーブルー

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331639/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331637&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331637&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

■ヴィンテージピンク

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331647/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331644&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331644&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『お姫さま手帳2026＜ジュエルピンク＞』 \5500（税込）

・『お姫さま手帳2026＜ブルームホワイト＞』 \5500（税込）

・『お姫さま手帳2026＜パールブルー＞』 \5500（税込）

あなたはただ、姫になるだけ。

SNSで話題沸騰・完売店続出！ 明日の私に自信をくれる手帳です

『お姫さま手帳』の中には、執事さんがいます。どんなキャラクターにしたいかを考えて、あなただけの執事さんを設定しましょう！ 毎月のワークやふりかえりで執事さんからの質問に答えるだけで、かなえたいことや自分の気持ちが見えてきます。執事さんからの寄り添いコメントも手帳の中にたくさん散りばめられているので、癒されながら、自己肯定感がどんどん高まっていきます。今年は3色登場！（内容は同じです）

【ご購入はこちら】

■ジュエルピンク

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331698/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331699&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331699&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

■ブルームホワイト

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331701/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331705&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331705&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

■パールブルー

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/479933171X/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331712&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331712&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)

・『フォーサイト ふりかえり力向上手帳 2026』 \2200（税込）

全国1200の学校、のべ259万人以上の中高生が使ってきた実績のある手帳

中学生、高校生が「振り返り力」を高めることで、「成果づくり」「自分づくり(自立力)」ができることを目的に開発されています。

勉強や部活などの学生生活を、「計画(Plan)→実行(Do)→ 振り返り(Check ＆ Action)」のサイクルに落としこむことで、振り返る力(=ふりかえり力)を高められるようになっています。



【ご購入はこちら】

Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331655/d21_rs_pr-22

楽天 https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331651&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9(https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/34ae3b9f.60213531.34ae3ba0.3421f3bd/_RTLink78327?pc=http%3A%2F%2Fbooks.rakuten.co.jp%2Frdt%2Fitem%2F%3Fsid%3D213310%26sno%3DISBN%3A9784799331651&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9)