休暇村奥武蔵では、「巾着田曼珠沙華の里観賞体験宿泊プラン」を9月24日より販売開始　～専用バスで直行、約500万本の曼珠沙華が織りなす赤い絨毯を満喫～

埼玉県飯能市に位置するリゾートホテル「休暇村奥武蔵」（所在地：埼玉県飯能市吾野、総支配人：荒井泰博）では、秋の風物詩・曼殊沙華（別名：彼岸花）を楽しむ「巾着田曼珠沙華の里観賞体験宿泊プラン」を、９月24日（水）～10月10日（金）の期間、平日限定で販売します。宿泊翌朝に専用バスで「曼珠沙華の里」までお送りし、現地では自由に観賞いただける送迎付き観賞体験プランです。

雑木林の中に深紅の曼殊沙華が咲き誇る花の名所「曼殊沙華の里」。約500万本の曼珠沙華が赤い絨毯を敷き詰めたように咲き誇り、訪れる人を鮮やかに迎えます。

埼玉県日高市・曼珠沙華の里「巾着田」

◆「巾着田曼珠沙華の里観賞体験宿泊プラン」 概要

期 間：2025年9月24日（水）～ 10月10日（金）

※平日限定

料 金：1泊2食付き 19,000円～（税込）

※平日2名1室利用時の1名様料金

送 迎：宿泊翌日10：00発

休暇村→巾着田「曼殊沙華の里」まで

※片道送迎 ※現地解散

備 考：入園料が別途必要。

開花状況や天候により観賞条件が変わる場合あり。

◆各種フェアで贈る彩りビュッフェ

曼殊沙華のプランでお楽しみいただく夕食は、季節ごとに内容が変わる人気のグルメフェアです。

9月までは、南国の味覚を集めた「九州・沖縄フェア」、10月からは「秋の北海道フェア」をご用意します。今年の北海道フェアは、春に好評だった「埼玉フェア」とコラボレーションし、Wグルメフェアとして開催します。

なお、北海道フェアは今年で5周年を迎え、期間中は平日限定・先着1,000組にハズレなしのスクラッチキャンペーンや「ミルクの香り」が楽しめる特別風呂など、記念イベントも実施します。

開催期間：-九州・沖縄フェア 2025年7月19日（土）～9月30日（火）

-北海道フェア 2025年10月1日（水）～11月30日（日）

◆同時期に楽しめる館内企画

＜世界に誇るジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」3種飲み比べ＞

国内外で高い評価を得ているジャパニーズクラフトウイスキーブランド「イチローズモルト」。秩父市で製造される希少な銘柄を夕食ビュッフェにて３種飲み比べでご提供します。

ウイスキー愛好家はもちろん、多くの観光客にとって「一度は飲んでみたい」と人気の逸品です。

【販売期間】2025年9月1日（月）～12月26日（金）

【料 金】2,500円（税込）

【銘 柄】・イチローズモルト ダブルディスティラリー

・イチローズモルト ワインウッドリザーブ

・イチローズモルト＆グレーンクラシカルエディション

◆休暇村奥武蔵

埼玉県飯能市西部、高麗川の清流に囲まれ、里山の風景が色濃く残る自然豊かな場所に立つリゾートホテル。2018年には新館「にしかわ館」を増築し、浴室やレストランもリニューアルしてグランドオープンしました。「ムーミンバレーパーク」のオフィシャルホテルとして「ムーミンスペシャルルーム」も販売。夕食後には「月と星のテラス」で開催する「スタービューイング」や、土曜日に開催する「朝ヨガ」「週末焚火倶楽部」などの体験プログラムも人気です。

所在地：〒357-0216 埼玉県飯能市吾野72

総支配人：荒井 泰博

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/musashi/

もりとそらの湯「露天風呂」森や焚火を眺めながらゆったり過ごせるけやき広場太陽の光が差し込み開放感満点のロビー「新館：にしかわ館」和洋室・アウトドアリビング付き

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。