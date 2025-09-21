CS 放送「日テレプラス」にて「マーダーミステリーShowcase～５人の証言～」第二弾が放送＆舞台化決定！

株式会社ＣＳ日本

オリジナルマーダーミステリー企画の第二弾「マーダーミステリーShowcase～5人の証言II～」が始動！テレビ放送と舞台公演が決定！

まずは番組版、CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて11月12月と2か月連続で放送する。舞台で公演されたシナリオ『雪の嬢王』に加え、新作シナリオ『裏切りの銃口』の2本をお届け。放送はテレビだけでなく、スカパー番組配信で携帯やPCでの視聴も可能。

さらに、2025年1月に好評を博した舞台が帰ってくる。前回上演されたシナリオ3本に加え、新作の2本を加えた全5作のシナリオを上演予定。観客の目の前で繰り広げられる、嘘と真実の攻防。推理と“騙し合い”のドラマが、劇場というリアルな空間で炸裂。観客の目の前で繰り広げられる、嘘と真実の攻防をお届け。

テレビ放送と舞台、それぞれの場で展開されるマーダーミステリーの世界を、ぜひご体感ください。

◆「マーダーミステリーShowcase～5人の証言～」

プレイヤーが物語の登場人物になりきり、物語の中で起こった事件の犯人を捜す推理ゲーム“マーダーミステリー”、その醍醐味は登場人物になりきって推理を行うこと。なりきることを生業にする俳優がプレイするオリジナルマーダーミステリー企画。

登場人物に扮した俳優5人が、犯人探しと秘密の隠匿、さらに真相解明を目指し思惑と感情がぶつかり合う “生の推理劇”。 一度演じたら二度は演じられない、その瞬間その5人からしか生まれない唯一無二の物語をお届けする。

11月に放送するのは、「雪の嬢王」

日本最北端、稚内にあるニュークラブで働くさまざまな事情をかかえた女性5人は、突然店長に呼び出される。この中に禁止されているワンナイト営業を行っているキャストがいる…！？

犯人が特定できない場合は5人全員が冬の稚内に放り出されて凍死する以外道はない！

今、稚内で一番熱い話し合いがはじまる-―。

プレイヤー出演は大澤駿弥(ORβIT)、坂垣怜次、佐藤智広、平野良、横田龍儀。（出演者は50音順）

ゲームマスター兼店長役として、高尾楓弥(BUDDiiS)。

12月14日放送『裏切りの銃口』

12 月に放送するのは「裏切りの銃口」

とある組の構成員 5 人が、一室に集められた。その日、若頭の襲名を控えていた幹部が、遺体となって発見される--二年前、同じように殺された先代幹部とまったく同じように。

組長は言い放つ。「誰がケツをもつか、てめぇらで決めろ」

こうして、集められた 5 人の構成員による嘘と思惑のぶつかる話し合いが始まる。

出演は加藤良輔、鈴木祐大、反橋宗一郎、高尾楓弥(BUDDiiS)、平野良。（出演者は 50 音順）

◆放送情報

【番組】マーダーミステリーShowcase～５人の証言～『雪の嬢王』

【放送日時】2025 年 11 月 16 日(日)16:00

【番組】マーダーミステリーShowcase～５人の証言～『裏切りの銃口』

【放送日時】2025 年 12 月 14 日(日)18:00

【番組HP】https://www.nitteleplus.com/program/murdermystery_sp2/

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国 CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、au ひかり

◆舞台出演者(五十音順)

稲垣成弥、大澤駿弥（ORβIT）、黒木文貴、坂垣怜次、佐藤智広、鈴木祐大、反橋宗一郎、高尾楓弥

（BUDDiiS）、林光哲、平野良、前川優希、横田龍儀

◆スタッフ

脚本：池浦毅 / 小林欣也

演出：久保田唱

宣伝写真：園田昭彦

宣伝美術：one-two punch!

企画：井上裕子（CS 日本） / 松尾歩（ハルエンターテイメント）

主催：舞台「マーダーミステリー Showcase 5 人の証言II」製作委員会

◆公演情報

会場：全電通労働会館(https://zhall.or.jp/)(〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台３丁目６)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9198/table/1068_1_fddf7f65df7835752bf4dc264785ee6e.jpg?v=202509211226 ]

◆チケット

全席指定 11,000円(税込)

FC先行：受付期間：9/27(土)10:00 ～ 10/5(日)23:59

オフィシャル先行：受付期間：10/18(土)10:00 ～ 10/28(火)23:59

プレイガイド先行：受付期間：11/12(水)10:00 ～ 11/16(日)23:59

オフィシャル2次先行：受付期間：11/20(木)10:00 ～ 11/26(水)23:59

一般発売：12/6(土)10:00 ～

◆公式HP：https://mudermystery-sc5.com/

公式X：https://x.com/mmshowcase_05

