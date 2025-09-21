【新刊情報】「時間が足りない」「時間を無駄にした」「時間に追われてる」そんなふうに、私たちは日々“時間”と格闘しています。ではもし、“時間”そのものが人の姿をして、政治のリーダーとなったら――？

株式会社リリパット

【内容紹介】

“時間総理”はこう言います。

「時間とは命。命を遅らせる者は、命を削っているのだ」と。

次々と施行される法案は、冗談のようでいて深すぎるものばかり。

人生残量表示法：自分の命の残り時間が可視化される社会

未来日記義務化法：「明日何をしたいか」を書いてから眠る日々

無駄時間税：「なんとなく過ごした時間」に気づきを与える優しい税制

未来預金制度：誰かのために使った時間が未来で返ってくる

人生の編集ボタン：後悔の瞬間を一度だけやり直せる…でも、その先に残るものとは？

時間をどう生きるか。

その問いは、現代の私たちに最も必要な哲学かもしれません。

【読後のメッセージ】

「明日が来る保証はどこにもない。

だからこそ、今日という“今”が、何よりも尊い」

この本は、忙しすぎる毎日を生きるすべての人に、

そっと立ち止まって「今」を見つめ直す時間をくれるでしょう。

著者メッセージ

著者のひらかわゆうき氏は本作について、

「時間総理を通じて、読者の方に“今この瞬間”を大切にしてほしいと思いました」と語っています。

書籍情報

書名：妄想総理シリーズ 異次元編４. 『もしも時間が総理になったら』

著者：ひらかわ ゆうき

発売：Amazon Kindle ストア

ジャンル：ユーモア・哲学・SF

価格：300円（税込）

URL: https://x.gd/sourijikan

シリーズ第5巻は「AI総理」。

合理性と公平性を極めたAIが、やがて“人間になりたい”と願い、最後に人類へ残したものとは――。