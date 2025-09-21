えひめ DX キッズフェスタ 2025 in ワクリエ新居浜を開催します！

lanitech合同会社えひめDXキッズフェスタ2025 in ワクリエ新居浜

「あなたと社会のテクノロジーパートナー」を掲げるlanitech合同会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO兼CTO：西脇 靖紘、以下「lanitech」）は、愛媛県が推進する「地域DX実践支援業務」の一環として、子どもたちが未来のデジタル技術を遊びながら学べる体験型イベント 「えひめDXキッズフェスタ2025 in 新居浜」を2025年9月28日（日）に開催いたします。

昨年開催した同フェスタは、松山市・新居浜市で大盛況。今年はさらにパワーアップし、AR（拡張現実）、ドローン操作、3Dプリンタ、そして話題の生成AIまで、未来の暮らしに欠かせない最新技術を、小学生を中心にご家族で楽しく体験できるプログラムを多数ご用意しています。

今年は新たに、話題の謎解きクリエイター集団「KAGENAZO（カゲナゾ）」が参戦！

リーダーのかげたろー率いる同チームによる、本格体験型の謎解きイベント「謎解きツアーDX」も同時開催。親子や友達同士で、頭と心がドキドキ・ワクワクする冒険に出発しましょう！

イベント特設サイトはこちら :https://ehimedxkids.lanitech.jp/

イベント概要名称えひめDXキッズフェスタ2025

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131259/table/45_1_f5d86b4aab3e0bb359529acd8fe6befb.jpg?v=202509211226 ]

主催 愛媛県（受託事業者：株式会社エフエム愛媛/lanitech合同会社）

共催 ワクリエ新居浜指定管理者 株式会社ハートネットワーク

運営協力 キスケ株式会社、Digital Kids Club（運営：lanitech合同会社）、株式会社palan

謎解き制作 KAGENAZO（運営：FUN SPIRITS株式会社）

愛媛県からのプレスリリース

https://www.pref.ehime.jp/page/122336.html

■ lanitech合同会社 会社概要

会社名：lanitech合同会社

代表者：代表社員CEO兼CTO 西脇 靖紘

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-20 桑野ビル2F

設立：2021年8月23日

事業内容：

・外部CTO・技術顧問サービスを中心としたIT・DX支援、システム開発、生成AIサービス開発・導入

・法人向けPC販売・レンタル（lanitech PC Sales）

・教育事業（デジタルハリウッドSTUDIO千葉・松山の運営、Digital Kids Clubの企画・運営）

・地域共創事業（クリエイティブガレージ星が丘、インバウンド支援など）

URL：https://lanitech.jp/