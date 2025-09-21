棗いつき最新ツアーファイナル公演のディレイ配信が決定！

グリーエンターテインメント株式会社

リアルとバーチャルを行き来する人気シンガー棗いつきの最新ツアー、「棗いつき LIVE TOUR 2025『VOYAGERS』」ファイナル公演のディレイ配信が決定いたしました。

2025年7月19日（土）の大阪公演を皮切りにスタートした「棗いつき LIVE TOUR 2025」。

初の海外公演となる台湾公演や、藍月なくるをゲストに迎えた札幌公演などを含め全5公演を完走いたしました。

さらに、2025年9月20日（土）にJ:COMホール八王子で開催されたキャリア史上最大規模のツアーファイナル公演を、期間限定でディレイ配信します。

大盛況の中幕を下ろしたライブの様子を、ぜひ映像でもお楽しみください。

▼ディレイ配信期間はこちら

■チケット販売開始：2025年9月29日（月）18:00

■配信開始：2025年10月19日（日）18:00

■チケット販売終了：2025年11月1日（土）20:00

■配信終了：2025年11月1日（土）23:59

▼ディレイ配信チケットのご購入・視聴はこちら

https://eplus.jp/itsukinatsume/st/

(C)Hifumi,inc.

(C) GREE Entertainment, Inc.

■棗いつき

リアルとバーチャルを行き来する、インターネット発のシンガー。

力強く芯のある歌声が特徴で、音楽ゲーム収録曲や美少女ゲーム主題歌の歌唱を担当するほか、独自の物語を題材にしたオリジナルアルバムを複数リリース。

