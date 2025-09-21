AIKONIC、音声AIエージェントの新しいエコシステムを発表。初の専用デバイス「AIKONIC AI NOTE」を発売

AIKONIC FUTURE TECHNOLOGY PTE. LTD.

【2025年9月21日、日本】「話すだけで仕事が完了する」そんな未来が現実になりました。音声AIソリューションのリーディングカンパニー AIKONIC は本日、音声で業務を効率化する新しいエコシステムと、専用デバイス「AIKONIC AI NOTE」を日本市場に正式投入することを発表しました。今回の発表は、新製品の枠を超え、未来の働き方を根本から変える提案です。

話すだけで進む仕事：AIKONICの音声AIエージェント

AIKONICのエコシステムの中心となるのは「音声AIエージェント」です。

これは24時間365日利用できる「インテリジェント・パートナー」として設計されており、あなたの声を聞き、意図を理解し、要約やタスク、スケジュールを自動生成します。

これにより、会議の議題作成、メール返信の下書き、顧客管理システムへの入力など、これまで時間を取られていた作業をAIが自動で処理。ユーザーは内容を確認し、最終決定するだけでよくなります。長時間の会話もAIが重要なポイントだけに要約するため、手作業の入力や情報整理の負担が大幅に減ります。

この流れはシンプルな3つのステップで実現されます：

1. 傾聴：AIKONIC AI NOTEやスマートフォン、Apple Watchを通じて音声を録音

2. 理解：AIが単なる文字起こしを超えて、話の意図を深く理解

3. 実行：Gmail、Outlook、Googleカレンダーなどと連携し、タスクを完了してフィードバック

AIKONICの「音声＋効率＋自動化」の仕組みにより、仕事の進め方がより自然でスピーディになり、生産性を大きく高めます。

クロスデバイス型エコシステム展示

日本市場向けに最適化：より速く、より安心

AIKONICは、日本のユーザー向けにすべてのデータを国内（東部地域）のMicrosoft Azureクラウドサーバーに保管。これにより応答速度が速くなるだけでなく、セキュリティと法規制への対応も強化され、日本市場への強いコミットメントを示しています。

AIKONIC AI NOTE：音声AIエージェントのための最高のパートナー

「AIKONIC AI NOTE」は、音声AIエージェントをどこでも活用できるように開発された専用デバイスです。録音、文字起こし、要約、ToDoリスト作成、AIによる音声読み上げなど、ビジネスで必要な機能を一台に集約しました。また、骨伝導マイクを搭載しているため、LINEやWhatsApp、WeChatなどの通話やボイスメッセージもクリアに録音可能。モバイルワークやリモート環境でも効率を大きく向上させます。

究極の携帯性とパワフルなハードウェア基盤：

・極めてポータブル：重量はわずか28g。名刺のようなサイズで、ポケットに簡単に収まります。

・超長時間バッテリー：40時間の連続使用が可能で、一週間のハードな業務にも十分対応します。

・大容量ストレージ：64GBの内蔵ストレージに、約800時間分の貴重な音声を保存できます。

・高速充電：1.5時間の急速充電に対応。いつでもフル充電で待機します。

AIKONIC AI NOTE 製品

AIKONIC AIエコシステムが生み出す、これまでにない革新的な機能：

1. 自ら思考する「AIブレイン」

その能動的なAI Proactive AI）は「時空を超えた長期記憶」を持ち、あなたのすべての会話の文脈を記憶します。これにより、数ヶ月後に特定のプロジェクトについて言及した際も、即座に関連するすべての過去の記録を呼び出すことができます。さらに、自らタスクを識別し、関連情報を調査することで、単なる「記録」を超えて、文脈を深く「理解」するパートナーとなります。

2. すべてのシーンとデバイスを横断する「シームレスなキャプチャ」

世界で初めて「APPLE WATCH + AI NOTE 骨伝導技術」の連携を実現した製品です。

・まず、AI NOTE本体の骨伝導技術により、通話中に相手の声をクリアに録音できます。

・次に、Apple Watchと深く連携。スマートフォンが操作しにくい状況でも、Apple Watchで録音し、AIKONIC AIアプリへ自動で同期できます。

・最終的に、スマートフォン、Apple Watch AI NOTEの三位一体が実現し、すべてのデバイスを横断するシームレスな体験を構築します。

3. ワンクリックで会議を「ポケットポッドキャスト」に

強力なワンクリックAIポッドキャスト生成機能を提供します。これにより、長大な議事録を読む必要はもうありません。AIKONIC AIがまず要点をインテリジェントに要約し、それをクリアな音声で再生します。通勤中やジムで音楽を聴くように、すべての会議の要点を手軽に「聴く」ことができます。

4. あなたのワークフローと「自動同期」

MCP Meeting Co-pilot）統合機能により、主要なCRMやオフィスシステムとスムーズに連携します。通話中に言及された顧客の要望やTo Do事項は、あなたの業務用ソフトウェアに自動で更新され、煩雑な手入力作業から完全に解放されます。

ハードウェアとサブスクリプション

・AIKONIC AI NOTE ハードウェア価格：129米ドル/台

・サブスクリプションサービス：ユーザーの多様なニーズにお応えするため、複数のサブスクリプションプランをご用意しております。基本的なご利用から、大量の文字起こしサービスを必要とされるプロフェッショナルの方まで、最適なプランをお選びいただけます：スタータープラン (Starter Plan)，ノートプラス (Note Plus)，プロプラン (Pro Plan)，アンリミテッドプラン (Unlimited Plan)。

プランのご契約およびアップグレードは、AIKONIC公式サイトまたは公式アプリ内にて直接お手続きいただけます。

