¥°¥ë¥á¤È²¹Àô¤òËþµÊ¡ù¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ¡Ú½©¤ÎÂç¼ý³Ïº×¡Û¶¶Î©µù¹ÁÄ¾Á÷¡ª½Ü¤Î¤ªÂ¤¤ê7ÅÀ ¡õ 3¤Ä¤Î¤ªÅÚ»º[´³Êª¡¦¸ÞÏºÅç¶â»þ¡¦ÃÏ¼ò] ¡õ ´ÛÆâÍøÍÑ·ô1,000±ßÊ¬¢ö
¡Ö¶¶Î©µù¹Á¡×¤«¤éÄ¾Á÷¡ª¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¤ªÂ¤¤ê¤Ç
»³Ãæ²¹Àô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤æ¤²³¹Æ»±è¤¤¤ËÐÊ¤à²Ã²ì¥â¥À¥ó¤ÊÅò½É¡¢¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ(https://kagari-kisshotei.com/)¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Â¼°æÇî¡Ë¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½©Î¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ÊÆÃÅµ¤È¤ªÅÚ»º¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ
ÀÐÀî¸©¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶¶Î©µù¹Á¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±ËÌÁ°Á¥¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¹ÁÄ®¤Ç¡¢Äì°ú¤ÌÖ¤äÄêÃÖÌÖ¡¢Àø¿åµù¤Ê¤ÉÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµû¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¹´Û¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¤Îµù¹Á¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¡¢¤ªÂ¤¤ê7ÅÀÀ¹¤ê¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÐÀî¸©¤ÎºÇÆîÃ¼¡Ö¶¶Î©µù¹Á¡×¤Ï¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
Í¼¿©»þ¤ÏÆüËÜ¼ò¡¦¥Óー¥ë¡¦¾ÆÃñ¡¦¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥êー¡£
10·î¡Ö¤Î¤É¤°¤í¡¦Ç½ÅÐÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²ñÀÊ¡×¥¤¥áー¥¸
Î¹¤Ë¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢1¼¼¤Ë¤Ä¤´³Êª3ÅÀ¡¢¸ÞÏºÅç¶â»þ1kg¡¢²Ã²ì¤ÎÃÏ¼ò1ËÜ¡Ê300ml¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¸ÞÏºÅç¶â»þ¤ò1¼¼1kg¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÄÉ²ÃÎÁÍý¡¢²£Ãú¤Ç½©º×¤ê¤Î±ïÆü¤¢¤½¤Ó¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë´ÛÆâÍøÍÑ·ô¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1,000±ßÊ¬¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ã²ìÄ«¿©¡×¥¤¥áー¥¸
¿Íµ¤¤Î¾ë²¼Ä®¶âÂô¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¤È¡¢´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÇÎ¾Ö¤â°¦¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë»³Ãæ²¹Àô¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢½Ü¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¤¹¤ë½©Î¹¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ
¢£¡Ú½©¤ÎÂç¼ý³Ïº×¡Û¤ªÂ¤¤ê7ÅÀ¡õ´ÛÆâÍøÍÑ·ô¡õ´³Êª¡õ°ò¡õÃÏ¼ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2025Ç¯9·î21Æü～10·î31Æü
¡ÚÎÁ¡¡¶â¡Û1Çñ2¿©ÉÕ¤¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ¡¡
19,500±ß～¡Ê5Ì¾1¼¼¡Ë¡¢20,500±ß～¡Ê4Ì¾¡Ë¡¢21,500±ß～¡Ê3Ì¾¡Ë¡¢23,500±ß～¡Ê2Ì¾¡Ë¡¢28,500±ß¡Ê1Ì¾¡Ë¡öÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢ÆþÅòÀÇ150±ßÊÌ¡¢ÍËÆüŽ¼Ž°Ž½¡«ŽÝUPÎÁ¶â¤¢¤ê
¡ÚµÒ¡¡¼¼¡ÛÄáÀç·Ì¤òË¾¤àÏÂ¼¼¡Ö²Ö¡×
¡ÚÍ¼¡¡¿©¡Û 9·î¡Ö²Ã²ìÆÐ²ñÀÊ¡×¡¢10·î¡Ö¤Î¤É¤°¤í¡¦Ç½ÅÐÆÚ¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²ñÀÊ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡öÃÏ¼ò¡¦¥Óー¥ë¡¦¾ÆÃñ¡¦¥ï¥¤¥óÂ¾¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤
¡ÚÄ«¡¡¿©¡Û¡Ö²Ã²ìÄ«¿©¡×
¡ÚÆÃ¡¡Åµ¡Û
¡¡¡ýÍ¼¿©»þ¤ªÂ¤¤ê¤ò¶¶Î©µù¹ÁÄ¾Á÷¤Î»É¿È7ÅÀÀ¹¤ê¤ËÊÑ¹¹¡ÊÄÌ¾ï3ÅÀÀ¹¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡ö1¥°¥ëー¥×Âç»®À¹¤ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡
¡¡¡ý¤ªÅÚ»º3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡¿1¼¼
¡¡¡¡[´³Êª3ÅÀ¡¢¸ÞÏºÅç¶â»þ°ò1kg¡¢²Ã²ì¤ÎÃÏ¼ò1ËÜ(300ml)]
¡¡¡ý´ÛÆâÍøÍÑ·ô1,000±ßÊ¬¡¿°ì¿Í
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
Åò¾å¤ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î²Ã²ì¥×¥ê¥ó¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥³ー¥Òー¤ä²Ã²ìËÀÃã¡¢½µËö¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²Ã²ìÂÀ¸Ý¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢Ï¢ÇñÆÃÅµ¤Û¤«´ò¤·¤¤ÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¡¢¿©ºà¤äÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡¡
¡¦Í¼¿©»þ¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯90Ê¬¡Ê¥Óー¥ë¡¦ÆüËÜ¼ò¡¦¥ï¥¤¥ó¡¦Çß¼ò¡¦¾ÆÃñ¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¦Í¼Êý¤Î¡ÖHappy Hour¡×¥¯¥ê¥¢¥¢¥µ¥Òor¥«¥¯¥Æ¥ë1ÇÕ¡¢´Å¼ò
¡¦¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö²Ã²ì¥×¥ê¥ó¡×20:00～21:30
¡ÊÃÏ¸µ¡ÖÊ¿¾¾ËÒ¾ì¡×¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¡¦¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÊàÝàê¤ä²Ã²ìËÀÃã¤Ê¤É24»þ´Ö¡Ë
¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö²Ã²ìÂÀ¸Ý¡×Ëè½µ¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍËÆü20:45～
¡¦Ä«¤ÎÅò¾å¤ê¤Ë¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤Ù¤í¤Ù¤í¡×´¨Å·¤ÈÍñ¤Çºî¤ë´ÅÌ£7:00～10:00
¡¦¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢¡ÊµÒ¼¼¡¿·î¡¦À±¡¦¶Ç¡¦Æú¡Ë
¡¦ÂßÀÚÉ÷Ï¤¡ÊÄÌ¾ï3,000±ß¡Ë1²óÌµÎÁ¡ÊµÒ¼¼¡¿·î¡¦À±¡¦¶Ç¡¦Æú¡Ë
¡¦àÝàê¥ß¥ë¥»¥Ã¥È¡õ¥¢¥í¥Þ¥Ý¥Ã¥È¡ÊµÒ¼¼¡¿·î¡¦À±¡Ë
¡¦Áª¤Ù¤ëÄ«¿©¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÐ§¡×or¡Ö²Ã²ìÄ«¿©¡¦¶Ë¡×¡ÊµÒ¼¼¡¿·î¡Ë
¡¦·ëº§µÇ°¤äÃÂÀ¸Æü¤´Ä¹¼÷½Ë¤¤¡¢Ï¢ÇñÆÃÅµ¤Ê¤ÉÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¾ÜºÙ :
https://kagari-kisshotei.com/clubkissho/
¢£²Ã²ì²¹Àô¶¿¡Ö»³Ãæ²¹Àô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁíÅò¡ÖµÆ¤ÎÅò¡×¤Ø¤ÏÅÌÊâÌó7Ê¬
ÇÐÀ»¡¦¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤¬¡¢ÁðÄÅ¡¦ÍÇÏ¤È¤È¤â¤ËÉÞ·¬¡Ê¤Õ¤½¤¦¡Ë»°Ì¾Åò¤È¾Î¤·¤¿³«Åò1300Ç¯¤Î»³Ãæ²¹Àô¡£¡ÖÄáÀç·Ì¡×Ìó1.3km¤ÎÍ·ÊâÆ»¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÁíÛØÂ¤¤ê¤Î¡Ö¤³¤ª¤í¤®¶¶¡×¡¢Àî¾²¡Ê4～11·î¡Ë¤âÉ÷¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
Áí¤Ò¤Î¤Â¤¤ê¡Ö¤³¤ª¤í¤®¶¶¡×¤Ø¤ÏÅÌÊâ2Ê¬
»³Ãæ¼¿´ï¤ä¶åÃ«¾Æ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤·¤Æ¸ø¶¦²¹Àô¡ÖÁíÅò¡×¤òÃæ¿´¤Ë³¹Êâ¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤²³¹Æ»¡×¤Ç¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
ÅÁÅý¹©·Ý¥®¥ã¥é¥êー¤äÃÏ¼ò²°¤µ¤ó¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡Ö¤æ¤²³¹Æ»¡×¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ä57¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥È¥êー¥È¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»³Ãæ²¹Àô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Ö¤æ¤²³¹Æ»¡×¤ÏÎ¹´Û¤ÎÌÜ¤ÎÁ°
ÁâÆ¶½¡ÂçËÜ»³¡Ö±ÊÊ¿»û¡×¤ä¡ÖÊ¡°æ¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¡×¡¢¶âÂô¤Ø¤â¼Ö¤Ç1»þ´Ö·÷Æâ¡£2024 Ç¯3·î16Æü¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¡×¤Î±ä¿¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é²Ã²ì²¹Àô±Ø¤Þ¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÄáÀç·Ì¡Ê¤«¤¯¤»¤ó¤±¤¤¡ËÀî¾²¡¡¡¡4/1～11/30¡Ê9:30～16:00¡Ë
ÄáÀç·Ì1.3km¤ÎÍ·ÊâÆ»±è¤¤¤ËÌ¾Êª¤ÎÀî¾²¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£·ÌÃ«¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¡¢À¶¤é¤«¤ÊÀî¤ÎÎ®¤ì¡¢Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤ÇÉ÷²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£»³Ãæ½Ð¿È¤ÎÏÂ¤ÎÅ´¿Í¡¦Æ»¾ìÏ»»°Ïº»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄáÀç·Ì¡Ê¤«¤¯¤»¤ó¤±¤¤¡Ë¡ÖÀî¾²¡×
¡¦ÀÊÎÁ¡Ê²Ã²ìËÀÃãÉÕ¤¡ËÂç¿Í400±ß¡¿¾®³ØÀ¸300±ß
¡¦ÀÊÎÁ¡ÜÀî¾²¥¹¥¤ー¥Ä¡ÊÀî¾²¥íー¥ë or ÎäÀ½ËõÃã¤·¤ë¤³¡ËÂç¿Í700±ß¡¿¾®³ØÀ¸600±ß
¢£¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ(https://kagari-kisshotei.com/)¡¡
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ
ËÌÎ¦¿ï°ì¤Î·ÌÃ«Èþ¤ÈÌ¾¹â¤¤¡ÖÄáÀç·Ì¡×¤Ë²Í¤«¤ë¡Ö¤³¤ª¤í¤®¶¶¡×¤«¤é¤¹¤°¡¢Á´¼¼¥ê¥Ðー¥Ó¥åー¤Î²Ã²ì¥â¥À¥ó¤ÊÅò½É¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤äÂßÀÚÉ÷Ï¤¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¢µÒ¼¼¤«¤é¤ÏÄáÀç·Ì¤Î¿·ÎÐ¡¢¿¼ÎÐ¡¢¹ÈÍÕ¡¢Àã·Ê¿§¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¾ð·Ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ¡Ã²¹Àô :
https://kagari-kisshotei.com/hotspring/
µÒ¼¼¤Ï¡¢Å¸Ë¾É÷Ï¤ÉÕ¤ÏÂ¼¼¤ä¥·¥â¥ó¥º¼ÒÀ½¥Ù¥Ã¥É¤¬¿Íµ¤¤ÎÏÂÍÎ¼¼¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ù¤ë6¥¿¥¤¥×¤ÎÁ´48¼¼¡£
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ¡ÃµÒ¼¼ :
https://kagari-kisshotei.com/room/
¥Î¥É¥°¥í¤ä´Å³¤Ï·¡¢¥º¥ï¥¤³ª¡¢ÎØÅç¤Õ¤°¡¢´¨¥Ö¥ê¤Ê¤É¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¡¢¸ÞÏºÅç¶â»þ°ò¤ä¶â»þÁð¤Ê¤É¤Î²Ã²ìÌîºÚ¤Ï¡¢Â¤Î¤¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢ÍÈ¤²¤¿¤ÆÅ·ÉØÍå¤Ê¤É²ñÀÊÎÁÍý¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¤´Í¼¿©»þ¤Ï¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡£
ÄáÀç·Ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎàÝàê¤ä²Ã²ìËÀÃã¥µー¥Ó¥¹¡¢Åò¾å¤¬¤êÄ«¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ù¤í¤Ù¤í¡¢½µËö¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦²Ã²ìÂÀ¸Ý¡¢¤ªµÙ¤ßÁ°¤Î²Ã²ì¥×¥ê¥ó¡¢µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢Ï¢ÇñÆÃÅµ¤Û¤«ÌµÎÁ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö²Ã²ìÂÀ¸Ý¡×Ëè½µ¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍËÆü20:45～
¢¨²Ã²ì²¹Àô±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¡¢¾®¾¾¶õ¹Á¤è¤ê¼Ö45Ê¬¡ÊÌµÎÁ¤ÎÄê»þÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê/»öÁ°Ï¢ÍíÍ×¡Ë
¤«¤¬¤êµÈ¾ÍÄâ¡Ã¥¢¥¯¥»¥¹ :
https://kagari-kisshotei.com/access/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pqJsNf8uYe8 ]