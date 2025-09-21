ふるさと納税のテレビCMに出てほしい「ふるさと納税」が似合う有名人・芸能人の1位に選ばれたのは誰？1,157人が選んだ「ふるさと納税が似合う芸能人・有名人ランキング TOP20」年代別も公開。

Groov株式会社

ふるさと納税の入門者向けサイト「はじめてのふるさと納税」（ https://furusato-nouzei.tax/）では、全国の男女1,157人を対象に「ふるさと納税のテレビCMに出てほしい芸能人・有名人」に関する調査を実施しました。

ふるさと納税が似合う芸能人・有名人ランキング TOP20

https://furusato-nouzei.tax/best-talent-ranking/

1,157人が選んだ令和のふるさと納税が似合う有名人、栄えある第1位はサンドウィッチマン！

その結果、堂々の第1位に選ばれたのは、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」。

地域愛あふれる活動や親しみやすいキャラクターが高く評価され、圧倒的な171票を集めました。

ランキング上位には、大泉洋さん、Snow Man、綾瀬はるかさん、マツコ・デラックスなど、幅広い世代に支持される有名人がランクイン。地域に根差した活動や爽やかなイメージを持つ人物が上位を占める結果となりました。

気になる順位はこちら！果たして、あなたが選んだふるさと納税が似合う有名人ランクインしているでしょうか？

https://furusato-nouzei.tax/best-talent-ranking/

1位 サンドウィッチマン さん(171票)

2位 大泉洋 さん(107票)

3位 Snow Man さん(48票)

4位 綾瀬はるか さん(43票)

5位 マツコ・デラックス さん(40票)

6位 大谷翔平 さん(34票)

6位 王林 さん(34票)

8位 鈴木亮平 さん(32票)

8位 所ジョージ さん(32票)

8位 貴乃花 光司 さん(32票)

10位 今田美桜 さん(31票)

11位 芦田愛菜 さん(30票)

11位 U字工事 さん(30票)

13位 東京03 さん(28票)

14位 博多華丸・大吉 さん(26票)

14位 吉幾三 さん(26票)

16位 小芝風花 さん(23票)

17位 有村架純 さん(22票)

18位 出川哲朗 さん(21票)

19位 松平健 さん(20票)

20位 福山雅治 さん(18票)

1位 サンドウィッチマン さん（149票）

宮城県出身。

親しみやすさと温かい人柄が幅広い世代に支持されるお笑いコンビ。特に東日本大震災以降、復興支援や地域イベントへの参加を続ける姿が「地域貢献＝ふるさと納税」のイメージと重なり、多くの共感を集めたと推測されます。

2位 大泉洋 さん（107票）

北海道出身。

北海道発のバラエティ番組『水曜どうでしょう』で地方の魅力を全国に伝えた存在。俳優としての信頼感と、ユーモラスで飾らないキャラクターが“地元に根差す人”という印象を強めています。「北海道＝ふるさと」というイメージが自然に結びついたと考えられます。

3位 Snow Man さん（48票）

若年層を中心に圧倒的な人気を誇るアイドルグループ。全国にファンが広がり、発信力・話題性が大きい点が評価されたと推測されます。ふるさと納税のターゲットを若い世代に広げる“架け橋”的存在として期待されていると考えられます。

4位 綾瀬はるか さん（43票）

広島県出身。清潔感と親しみやすさを併せ持ち、幅広い年代から好感度が高い女優。自然体で優しい雰囲気は「安心感」や「信頼感」を連想させ、公共性の高いふるさと納税の広告にふさわしいと見られます。

5位 マツコ・デラックス さん（40票）

千葉県出身。

庶民的な感覚を持ちつつ鋭いコメントをするタレント。地方の問題や食文化について番組で触れる機会も多く、「地域に詳しい」「生活者目線で語る」という印象がふるさと納税と親和性を持ったと推測されます。

6位 大谷翔平 さん（34票）

岩手県出身。世界で活躍する野球選手は、地元・岩手や日本全体を背負う姿勢が「ふるさとを大切にする人」という印象を与えています。国際的なスターでありながら誠実で謙虚な姿勢が、地域応援の象徴として選ばれた理由でしょう。

6位 王林 さん（34票）

青森県出身。青森愛を積極的に発信し、地域活性化イベントにも参加していることから「地元をPRする姿勢」が評価されたと考えられます。地域色の強いタレントとしてふるさと納税に直結するイメージがあります。

8位 鈴木亮平 さん (32票)

兵庫県出身。

真面目で誠実な人柄と役柄の幅広さから、地域の魅力をしっかりと伝えてくれそうな存在です。伝統や文化を大切にしたPRが似合いますね。

8位 所ジョージ さん (32票)

埼玉県出身。

自由な発想と遊び心で暮らしを楽しむ姿勢は、ふるさと納税の多様な返礼品をユニークに紹介するにふさわしいものです。制度を“楽しむ”として広めてくれそうです。

8位 貴乃花 光司 さん（31票）

東京都出身。

元横綱であり日本文化・伝統の象徴。相撲＝国技のイメージと、真面目で厳格なキャラクターが「伝統や地域を重んじるふるさと納税」に結び付けられたと考えられます。

10位 今田美桜 さん (31票)

福岡県出身。

若さとフレッシュさが魅力で、九州の特産品をはじめ地域のグルメを爽やかに伝える姿が似合います。新しい世代に制度の魅力を広めてくれそうと人気です。

11位 芦田愛菜 さん (30票)

兵庫県出身。

知性と誠実さを兼ね備え、信頼感のある存在。ふるさと納税の意義や活用法を丁寧に伝える姿が浮かび、制度の“顔”としての適性を感じます。

11位 U字工事 さん (30票)

栃木県出身。

地域ネタで笑いを生み出してきた芸風は、まさに“ご当地応援”そのもの。地元愛あふれるキャラクターは、ふるさと納税を楽しく広めてくれそうです。

13位 東京03 さん (28票)

都会的な感覚を持ちながらも庶民的な目線で共感を得るトリオ。多彩な返礼品を“等身大の驚き”として伝えるスタイルが期待できます。

14位 博多華丸・大吉 さん (26票)

福岡県出身。

博多弁を交えた親しみやすい語り口は、地元の名産や特産品をより身近に感じさせます。幅広い世代に好かれる点も魅力です。

14位 吉幾三 さん (26票)

青森県出身。

郷土色とユーモアで知られる存在。東北の魅力を伝える姿が浮かび、地域の活性化に直結するキャラクターとして人気です。

16位 小芝風花 さん (23票)

大阪府出身。

透明感あふれる女優で、清楚さと親しみやすさを兼ね備えています。地元の農産物や工芸品を真っ直ぐに伝える姿が印象的です。

17位 有村架純 さん (22票)

兵庫県出身。

柔らかな笑顔と落ち着いた雰囲気で、安心感を与える存在。地域の名産を上品に紹介し、ふるさと納税に信頼と温かみを添えてくれそうです。

18位 出川哲朗 さん (21票)

神奈川県出身。

全力リアクションで国民的人気を誇るタレント。どんな返礼品にも「ヤバいよ！」と全力で反応してくれそう。

19位 松平健 さん (20票)

愛知県出身。

“暴れん坊将軍”をはじめ和のイメージが強い俳優。日本の伝統や地域文化を体現する姿は、ふるさと納税の価値を格調高くアピールしてくれそう。

20位 福山雅治 さん (18票)

長崎県出身。

音楽・演技ともに国民的な人気を持つスター。地元愛も強く、返礼品を洗練されたイメージで紹介できる稀有な存在であり、幅広い層への訴求力がある印象です。

■はじめてのふるさと納税 編集部コメント

今回のランキングでは、東北をはじめとする地域と深いつながりを持つ「サンドウィッチマン」が断トツの支持を集めました。親しみやすい人柄と地域貢献活動が「ふるさと納税」のイメージと重なり、多くの支持を得たと考えられます。

また、2位の大泉洋さんは北海道を代表する存在、14位の吉幾三さんも青森を代表する人物であるように、「地域性」や「地方発信力」を持つ有名人が多く票を集めました。さらに、Snow Manや綾瀬はるかさん、大谷翔平選手といった国民的な知名度と好感度を兼ね備えたスターも上位に入り、幅広い層からの支持を示しています。

ふるさと納税は、地域の魅力を全国に伝える仕組みです。今回の調査結果からは、「地域に根差した活動」「幅広い世代に愛される人柄」「信頼感」といった要素を持つ芸能人が、ふるさと納税のイメージにぴったりと合致することが明らかになりました。

20代～80代までの年代別｜ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

20代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】サンドウィッチマン さん

【2位】大泉洋 さん

【3位】今田美桜 さん

30代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】 サンドウィッチマン さん

【2位】 大泉洋 さん

【3位】 Snow Man さん

40代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】 サンドウィッチマン さん

【2位】 大泉洋 さん

【3位】 Snow Man さん

50代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】サンドウィッチマン さん

【2位】大泉洋 さん

【3位】谷翔平 さん

60代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】サンドウィッチマン さん

【2位】大泉洋 さん

【3位】綾瀬はるか さん

70代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】大泉洋 さん

【2位】吉幾三 さん

【3位】武田鉄矢 さん

80代が選ぶ、ふるさと納税が似合う芸能人・有名人

【1位】 松平健 さん

【2位】 明石家さんま さん

【3位】 松岡修造 さん

おまけ：

ふるさと納税といえば、全国各地の特産品を味わったり、地域の魅力に触れたりできる制度です。中でも「家族で囲む食卓」や「みんなで楽しむ時間」との相性は抜群。そんな“家族で楽しむ”イメージが強く、夫妻で票を集めた有名人たちもいました。日常の暮らしの中でふるさと納税を取り入れる姿が自然と浮かぶ、温かなご夫婦をご紹介します。

辻希美・杉浦太陽夫妻

家庭的なイメージが強く、日常の暮らしを楽しむ姿が印象的。食卓に並ぶ返礼品を家族みんなでシェアする様子が自然と浮かびます。

藤本美貴・庄司夫妻

明るくユーモラスなキャラクターで親しまれるご夫婦。楽しく賑やかに返礼品を体験する姿が、多くの人に制度を身近に感じさせてくれます。

北斗晶・佐々木健介夫妻

豪快で温かいキャラクターで知られるご夫婦。豪華な返礼品も家庭的な食材も、全力で楽しみながら紹介してくれそうです。

堺雅人・菅野美穂夫妻

落ち着いた人柄と安心感のあるご夫婦。日本各地の魅力を丁寧に紹介し、信頼性と上品さを制度に添えてくれる存在です。

反町隆史・松嶋菜々子夫妻

芸能界屈指のおしどり夫婦。上質でスタイリッシュな暮らしの中で、地域の特産品を「特別な時間」として紹介してくれそうです。

藤井隆・乙葉夫妻

温かな家庭の雰囲気が魅力的。笑顔の絶えない紹介スタイルで、返礼品に「ぬくもり」や「優しさ」を感じさせてくれるでしょう。

全世代を通しての人気と共通のイメージ：

もっとも票を集めたのはやはり サンドウィッチマンと 大泉洋 の2組。

20代から60代まで幅広い世代で1位・2位を占めており、親しみやすさ・地域貢献・誠実さという共通イメージが「ふるさと納税」にふさわしいと感じられた要因といえます。

また、各世代3位にはそれぞれの年代ならではの人物がランクインしました。

若い世代はフレッシュで話題性のあるスターを、中高年層は郷愁や安心感を与える人物を、高齢層は国民的スターや情熱的な存在を求めるなど、それぞれの世代で“ふるさと納税を託したい顔”のカラーが見えてきました。

こうして見ると、若い世代は「親近感」や「地元を発信するフレッシュさ」を重視し、中高年層は「地域性・誠実さ・伝統や人生経験」を重視する傾向が読み取れます。

つまり、世代を超えて支持されたのは、地域や人々への思いを大切にしながら、親しみやすく信頼できる人柄を持つ芸能人。「地元愛」「庶民性」「安心感」が共通のキーワードであり、ふるさと納税の理念と自然に重なる人物像が人気を集めたといえるでしょう。

総合的な考察：

今回の調査では、ふるさと納税が似合う芸能人としてサンドウィッチマンと大泉洋が突出して支持を集めました。両者に共通するのは、地域に根差した活動や姿勢を持ちながら、全国区の知名度と好感度を兼ね備えている点です。サンドウィッチマンは復興支援や地域イベントを継続し、大泉洋は北海道を拠点にしながら全国的な人気を獲得。

いずれも「地元を大切にする誠実さ」が幅広い世代に共感されています。年代別に見ると、若い層では今田美桜や王林といった“フレッシュな地方発信型タレント”が注目され、中高年層では所ジョージや吉幾三、松平健など“地域性や伝統を象徴する存在”が評価されました。

全体に共通するのは「誠実さ」「庶民性」「信頼感」であり、国民的に愛され、安心感を与える人物像がふるさと納税のイメージに合致しているといえます。

以上、「ふるさと納税が似合う芸能人・有名人ランキング」をご紹介しました。

アンケート調査概要

調査エリア：全国

調査主体：はじめてのふるさと納税

調査方法：インターネットリサーチ（はじめてのふるさと納税主催・ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン(https://furusato-nouzei.tax/lp/present-campaign/)の応募者に対して、任意の設問を追加し、回答を収集。応募総数4,091人のうち、有効回答数1,157名）

調査対象：10代～70代以上の男女

調査期間：2025年8月13日～9月18日

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計が100とはならない場合があります。

2025年8月13日 15時10分

ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえる！総計69名様、寄付総額100万円相当！「ふるさと納税返礼品で人気の商品がもらえるキャンペーン」実施！お米も、お肉も、海鮮も、フルーツも盛りだくさん。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000098805.html

