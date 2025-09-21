ERPC、Solana 専有 ShredStream プレミアムとベアメタルサーバーがフランクフルトで数量限定復活

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて、長らく完売していたプレミアムベアメタルサーバーおよび専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムを数量限定で再入荷しました。特に注目なのは人気の ユーロ140/月 Metal Premium APP が復活した点であり、パフォーマンスと価格、そして安定を求めるユーザーにとって重要な供給再開となります。

フランクフルトが選ばれる理由

フランクフルトは世界で最も多くの Solana バリデータが集積する都市であり、Solana ネットワークの中核拠点として機能しています。バリデータが集中していることは「ブロックリーダーに近い時間が長い」ことを意味し、安定した低遅延環境を求める利用者にとって大きな利点となります。

また、フランクフルトは古くからヨーロッパの金融ハブであり、IX や大規模データセンターが集積する地域です。物理的な通信距離の短縮が直接的にレイテンシ低減へつながるため、リアルタイム性が不可欠な Solana ワークロードに最適な立地といえます。

ShredStream は UDP による超高速ストリーミングですが、長距離伝送ではデータロスや遅延のばらつきが避けられません。データソースと同一ネットワーク内にリソースを設置することが最も効果的な対策であり、ゼロ距離の設計が理論上最速かつ最安定の環境を実現します。今回の再入荷は、その設計思想に基づく需要の高さを裏付けるものです。

プレミアムラインの特長と在庫状況

今回再入荷したラインナップの中で特に注目なのが Metal Premium APP（ユーロ140/月）の復活です。この構成は ShredStream データソースと同じネットワークに配置されたベアメタルサーバーを物理的に専有することで、仮想化環境にありがちなオーバーヘッドを排除し、最速を目指す設計になっています。

APP+ のような大容量メモリや強力な CPU を必要としない一方で、ネットワークレイテンシを抑え、専有ベアメタルによるフルパワーを確保したいという需要に応えるもので、コストパフォーマンスと性能を両立する人気の選択肢となっています。

さらに、データソース直下に配置された専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムも数量限定で復活しました。受信経路に外部経路を介さないゼロ距離構成により、リアルタイム処理や HFT、ブロック観測といったユースケースで高い評価を得ています。

一方で、APP++ はすでに全リージョンにおいて完売となっており、APP および APP+ がフランクフルトとニューヨークにわずかに残っている状況です。いずれも残数僅少であるため、導入を検討される方は早めのチケット作成をおすすめします。詳細や購入、ウェイトリスト登録は Validators DAO 公式 Discord にてご案内します。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPCが解決する課題

私達は、Solana の実運用における「速さ」と「安定」を阻害する要因を徹底的に解消するため、ゼロ距離志向のネットワークと専用インフラを自社で構築してきました。ShredStream、同一ネットワーク内のアプリ用ベアメタル、Geyser gRPC の運用までを一貫して最適化し、レイテンシの最小化とばらつき抑制を追求しています。

- 一般的な RPC 環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に響きます。分散したバリデータや Web3 特有の仕組みが重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験向上とユーザー体験向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR