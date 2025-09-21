Red Bull Home Ground 2025 日本予選、第二弾メインステージを9/20（土）～10/2（木）まで開催

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブルはRiot Gamesが開発、運営するタクティカルFPS 「VALORANT」のトーナメントイベントRed Bull Home Ground 2025を11/13（木）～16（日）にアメリカ・ニューヨークで開催します。レッドブル・ジャパン株式会社では、これに出場する日本予選を3ステージに分けて開催中で、第二弾のメインステージを6日間に分けて10/2（木）まで開催します。

4名のストリーマーがオブザーバーとして全試合配信

9/3（水）～9/7（日）に行われたオープンステージには17チームが出場し、トーナメントを勝ち抜いた「IGZIST」が、招待チームの「CREST GAMING Zst」、「Delight」、「FENNEL」、「MURASH GAMING」、「QT DIG∞」、「REJECT」、「SCARZ」と共に9/20（土）～10/2（木）の6日間に2グループに分かれてラウンドロビン方式（総当たり戦）でホーム&アウェイ戦を戦います。

8チームは先日抽選会を実施し、下記のグループとなりました

抽選会の様子は下記よりご覧いただけます。

https://www.twitch.tv/videos/2563654403?t=00h10m36s

メインステージの戦いの模様は、下記4名のストリーマーがオブザーバーとして全試合配信します（プレイオフを除く）。

グループA担当

- Biju(https://x.com/Biju_valo)：https://twitch.tv/bijusan- aco(https://x.com/acomingZZ)：https://twitch.tv/acomingzz

グループB担当

- takej(https://x.com/takejfps)：https://twitch.tv/takejfps- SurugaMonkey(https://x.com/s_monkey0113)：https://twitch.tv/surugamonkey0113

9月20日（土）にはDay 1が行われ、下記の様な結果になっています。

Day1配信

下記よりそれぞれご覧いただけます。

Match1 グループA

- Biju https://www.twitch.tv/videos/2570848351?t=00h23m40s- aco https://www.twitch.tv/videos/2570845947?t=00h28m39s

Match1 グループB

- takej https://www.twitch.tv/videos/2570837461?t=00h36m02s- SurugaMonkey https://www.twitch.tv/videos/2570856785?t=00h10m18s

Match2 グループA

- Biju https://www.twitch.tv/videos/2570996352- aco https://www.twitch.tv/videos/2570994955?t=00h21m35s

Match2 グループB

- takej https://www.twitch.tv/videos/2570984194?t=00h47m52s- SurugaMonkey https://www.twitch.tv/videos/2570996157?t=00h20m33s配信スケジュール

配信の日時は下記よりご覧ください

開催概要（Japan Qualifier）

イベント名：Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier

別称：Red Bull Home Ground 2025 日本予選

開催日時：

- オープンステージ：9月3日（水）～9月7日（日） ※終了- メインステージ： 9月20日（土）、21（日）、23（火）、24日（水）& 10月1日（水）、2日（木） ※計6日間- プレイオフ：10月22日 （水）、23日 （木） ※計2日間

会場：3ステージともに全てオンライン

公式HP：http://redbull.com/homeground-jp

備考：

- エントリー費：無料- 参加条件：16歳以上、ランクオープン、日本予選/World Finalに参加できる方- オープンステージ：17チームによるオープン予選- メインステージ：オープンステージ勝者1チーム&招待7チームのリーグ戦- プレイオフ：メインステージの各グループ上位2チーム、計4チームによる シングルエリミネーショントーナメント開催概要（World Final）

イベント名：Red Bull Home Ground 2025

開催日時：11月13日（木）～11月16日（日） ※Play-in Stageは11月13日（木）

会場：アメリカ・ニューヨーク

備考：Play-in Stageは各国代表による予選。Play-in Stageからの勝ち抜き2チームは招待6チームと王座を目指して戦います

Red Bull Home Groundについて

本大会は VALORANT Champions Tour 公式オフシーズンシリーズのイベントで、グローバルでシーズンを通じてVALORANTシーンを牽引する最強チームが集結する大会です。2021年に オンラインで開催後、フォーマットを新たに同年イギリス・ロンドンで1回目のオフラインWorld Finalを開催。2022年は同じくイギリスのマンチェスターで開催したのち、2023年に日本の両国国技館で開催。会場には3日間でのべ1 万3000人が来場し、全世界で1300 万人以上が配信を視聴。2024年はドイツのベルリンで開催、新フォーマットになって5回目のWorld Finalを2025年にアメリカ・ニューヨークで開催します。