『プロ経営者・CxOになる人の絶対法則』が本日限定でKindle日替わりセールに登場通常価格1,848円（税込）が499円（税込）に

プロフェッショナル人材やビジネスリーダーに特化したハイクラス人材の転職を支援するキャリアインキュベーション株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：佐竹勇紀）が刊行した電子書籍『プロ経営者・CxOになる人の絶対法則』（クロスメディア・パブリッシング）が、Amazon.co.jpの「Kindle日替わりセール」の対象書籍に選定されました。

これにより、本日2025年9月21日（日）0時から23時59分までの24時間限定で、通常価格1,848円（税込）のところ特別価格499円（税込）で販売されています。

経営人材を目指す方はもちろん、ビジネスパーソンとして成果を高めたい方にとっても必読の1冊です。ぜひこの機会にお手に取ってみてください。

◆詳細はこちらhttps://www.amazon.co.jp/dp/4295408557

■セール概要

対象：『プロ経営者・CxOになる人の絶対法則』（電子書籍版）

通常価格：1,848円（税込） 特別価格：499円（税込）（約73%OFF）

実施期間：2025年9月21日（日）0:00～23:59

販売先：Amazon.co.jp「Kindle日替わりセール」

■制作背景

2000年の創業以来、コンサルティングファーム業界を中心に転職支援を行ってきた弊社は、現在ではプロ経営者やCxOなどハイクラス人材の支援にも注力しています。2015年以来2冊目の書籍として刊行された本書は、プロ経営者人材市場を切り拓くため、CxOポジションを目指す方々への一つの指針となることを目的としています。

■本書の内容と特徴

本書は20年以上にわたりエグゼクティブ人材の紹介に携わってきた弊社会長・荒井裕之と、NEC・マッキンゼー・Appleなどを経て独立し人事のプロとして活躍する小杉俊哉氏の共著です。

- プロ経営者・CxOの需要や報酬の実態を解説- 採用側（PEファンド）の視点から人材要件を明示- 現役プロ経営者・CxOのリアルなキャリアインタビューを多数掲載

現在不足している日本の経営人材の実像を浮き彫りにし、経営人材を目指す方に実践的な指針を提供します。

■本書で紹介している経営人材

新井健資氏（株式会社カチタス）

松島陽介氏（株式会社JMDC）

相木孝仁氏（株式会社ベイシア）

星野達也氏（ショーワグローブ株式会社）

秋田千収氏（株式会社トキワ）

原田次朗氏（株式会社HRDJ）

松下幹夫氏（株式会社TOSEI）

鷲津大輔氏（カイザーキッチン株式会社）

井上祥士郎氏（パスメイクホールディングス株式会社）

■本書の構成

第1章：日本は今、プロ経営者・CxOを求めている！

第2章：近年のプロ経営者・CxO像

第3章：プロ経営者・CxOの絶対法則

第4章：プロ経営者・CxOインタビュー

第5章：～採用側から見た～プロ経営者・CxOとして活躍する人、しない人

第6章：プロ経営者・CxOになるためのロードマップ

■著者紹介

荒井裕之（あらい・ひろゆき）

キャリアインキュベーション株式会社 代表取締役会長

日本リクルートセンター（現リクルート）での営業マネージャーを経て、キャリアデザインセンター（現在は東証プライム上場）の創業に参画。同社では専務取締役、人材紹介子会社社⾧を歴任。2000年にキャリアインキュベーションを創業。30年以上人材ビジネスに関わる中で、プロ経営者やCxOの採用支援を数多く手がける。

小杉俊哉（こすぎ・としや）

THS経営組織研究所 代表社員

早稲田大学法学部卒業後、NEC入社。米国マサチューセッツ工科大学スローンスクールへ私費留学。経営科学修士修了後、マッキンゼー・アンド・カンパニーインク、ユニデンとアップルで人事責任者を務め、独立。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准教授、同大学大学院理工学研究科特任教授などを歴任。他に、ふくおかフィナンシャルグループ・福岡銀行などで社外取締役・監査役を務める。

■書籍情報

著者：荒井裕之／小杉俊哉

定価：1,848円（本体1,680円＋税）

体裁：四六判 ／ 240ページ

ISBN：978-4-295-40855-0

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2023年7月28日

◆キャリアインキュベーション株式会社

2000年創業。専門領域で高いスキルを持つプロフェッショナル人材と、経営幹部人材に特化した人材の紹介会社。戦略系をはじめとするコンサルティング業界やプライベート・エクイティ業界、事業会社のCEO、COO、経営企画、ファンド投資先やベンチャー企業の経営幹部ポジションに強みがあります。また、将来、経営者や経営人材を目指す30代～40代の転職支援も積極的に実施しています。候補者の長期キャリア形成も含めた支援や丁寧な関係構築を得意とすることから、各業界に独自のネットワークを持ち、プロフェッショナル人材や経営人材の領域で、豊富な実績を持ちます。

◆所在地 : 東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ3階

◆代表者：代表取締役社長 佐竹 勇紀

◆設 立：2000年10月

◆資本金：5,000万円

◆UＲＬ ：https://career-incubation.co.jp

◆お問い合わせ：info＠career-incubation.co.jp