N organic、ヒアルロン酸を“立て直す・与える”のWアプローチで肌のなだれ*¹に待ったをかける、新発想のハリクリームを本日発売

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する「N organic（エヌオーガニック）」は、潤いとハリを補うエイジングケア*²ライン「N organic Vie」シリーズより、ヒアルロン酸を“立て直す・与える”のWアプローチで肌のなだれ*¹に待ったをかけるふっくらハリ密クリーム「N organic Vie ヒアルアップ リフトクリーム」を、本日発売いたします。発売を記念して、リフトアップスパチュラが付いた特別セットを数量限定で販売いたします。

■発売記念特別セット

本品価格で、通常別売りのリフトアップスパチュラが付いてくる特別なセットです。数量限定につき、なくなり次第終了となります。

▼ご購入はこちら▼

https://sirok.jp/special/vie_cream_2025

・セット内容：N organic Vie ヒアルアップ リフトクリーム（47g）

N organic Vie リフトアップ スパチュラ ※通常別売り：2,970円（税込）

・価格 ：9,240円（税込）

・販売場所 ：公式サイト、楽天市場、Amazon

〈ご使用方法〉

1．手またはスパチュラの広い面でクリームを取り、顔から首まで均一に塗り広げます。

2．スパチュラの丸い先端でこめかみ→耳下→フェイスラインをやさしくプッシュし、巡りを促します。

3．仕上げにスパチュラの広い面を首の横に当て、内側から外側へすべらせて流します。

■ふっくらハリを与える独自の「ハリ密ヒアル処方*³」を搭載

約5日間で分解されると言われるヒアルロン酸に着目し、“立て直す・与える”のWアプローチをおこなうことでふっくらとしたハリを叶えます。国産のカワラヨモギの頭花から抽出したカワラヨモギエキス*⁴をキー成分に、植物成分のクチナシレチノイド*⁵、2種のヒアルロン酸*⁶（イオン強化ヒアルロン酸、低分子ヒアルロン酸）を組み合わせた独自処方で、“肌なだれ”の原因をケアします。

■肌に瞬間密着「フィットネットヴェール*⁷」を配合

紅藻とタラという、2種の植物由来のポリマーが複雑に絡み合うことで形成されたネットワーク。こすっても熱を加えてもくずれにくく、まるで第2の皮膚のように肌表面の引き締まった印象をキープします。

■柑橘やゼラニウムを中心に独自ブレンドしたリラックスシトラスの香り

「N organic Vie」シリーズ共通の、柑橘やゼラニウムを中心に独自ブレンドしたリラックスシトラスの香りを採用。みずみずしさとコクを兼ね備えた心地よいテクスチャーと香りで、肌だけでなく気分まで満たします。

■「Nラボ」の新設

この度「N organic」は、300万人以上というお客様データの分析と、お客様の声をもとにリアルな肌悩みを特定し、外部の専門機関と一緒に研究を行う「Nラボ」を新設しました。今後すべての製品企画・開発において、さまざまな外部機関と連携しながら、サイエンスに基づくもの作りを行います。本製品は、「Nラボ」結成後の第1弾として発売する新製品です。

*¹ 年齢によるハリの悩みのこと

*² 年齢に応じて潤いを与えるケア

*³ クチナシ果実エキス、カワラヨモギ花エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸（全て整肌成分）

*⁴ カワラヨモギ花エキス（整肌成分）

*⁵ クチナシ果実エキス（整肌成分）

*⁶ 加水分解ヒアルロン酸・ヒアルロン酸Na（整肌成分）

*⁷ カッパフィカスアルバレジエキス、カエサルピニアスピノサ果実エキス（整肌成分）

■「N organic」について

「N organic（エヌオーガニック）」は、“ありのままでいたいから、ありのままに手をかける” というブランドコンセプトのもと、肌だけでなく心も満たすことで、誰もがありのままの自分をもっと好きになることを目指すスキンケアブランドです。

肌を満たすために、厳選した植物の力とサイエンスの融合で確かな効能を、心を満たすために、安らぐ香りで深呼吸する時間や、心地の良いテクスチャーを提供します。

2017年のブランド誕生から今日まで、300万人以上のお客様に支えられ、現在では4つのスキンケアシリーズに加え、ヘアケア・ライフスタイルアイテムも展開しています。

潤いと健やかさを巡らせ予防的美容を叶えるファーストエイジングケア*¹「N organic Basic」、年齢肌に不足しがちな潤いやハリを補う本格エイジングケア*¹「N organic Vie」、濁り*²のない肌を目指す美白*³エイジングケア*¹「N organic Bright」、贅を尽くした成分と処方で美しさを全方位磨き上げるラグジュアリーエイジングケア*¹「N organic Plenum」。そして、大人の髪にスキンケア発想で応えるヘアケアシリーズと、暮らしの中で自分と向き合う時間を豊かにするHOMEシリーズ。

使っていて心地よく、すぐに変化を実感できる。だから、お手入れの時間が楽しみになる。

そんな風に、日常に溶け込みそっと背中を押してくれるようなアイテムを絶えず生み出し続けることで、ブランドコンセプトを体現していきます。

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² 乾燥によるくすみ

*³ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

●「N organic」公式サイト：https://sirok.jp/norganic

●「N organic」公式Instagram：https://www.instagram.com/norganic_official/

●「N organic」公式X：https://x.com/Norganic_JP

■商品に関するお問い合わせ

シロクオンラインショップお客様サポートセンター

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

お問い合わせフォームはこちら(https://sirok.jp/inquiry/new）