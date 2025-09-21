🐹今日はタイショーくんのお誕生日⛑️　アニメ放送25周年記念イヤー『とっとこハム太郎』最新情報！

株式会社小学館集英社プロダクションタイショーくん

本日、9月21日（日）はみんなのアニキ分、タイショーくんのお誕生日です！おめでとう！

2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート。アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、2025年7月で、2000年のTVアニメの放送開始から25周年を迎えました！

TVアニメ「とっとこハム太郎」25周年を記念して、アニメ『とっとこハム太郎』シリーズのPrime Videoでの劇場版全4作品、OVA4作品の配信が本日からスタート！ 「とっとこハム太郎」のグッズも続々登場！ さらに、「とっとこハム太郎」公式サイトの記念企画「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、原作者・河井リツ子先生が審査員となって選んだ特別賞の受賞者を本日発表です！ お楽しみに！

10月以降も「ハムちゃんず」のお誕生日には、何かお知らせがあるかも…？ 続報をお待ちください！

アニメ『とっとこハム太郎』の劇場版、OVAがPrime Videoで本日から配信開始！

TVアニメ「とっとこハム太郎」放送25周年記念！ 本日から、Prime Videoで劇場版全4作品とOVA4作品が待望の配信開始です！

以降も、アニメ「とっとこハム太郎」シリーズは順次配信開始されます。お楽しみに！

■TVアニメ「とっとこハム太郎」25周年記念！Prime Videoで劇場版全4作品とOVA4作品を本日から待望の配信開始！

劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび ～ママをたずねて三千てちてち～

【配信サービス】Prime Video

【配信開始日】2025年9月21日（日）０時

【配信開始タイトル】

★劇場版（全4作）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』（2001年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』（2002年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 ～リボンちゃん危機一髪！～』

（2003年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハム太郎とふしぎのオニの絵本塔』（2004年公開）

★OVA（4作品）

・『とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび ～ママをたずねて三千てちてち～』

・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずの宝さがし大作戦 ～はむはー!! すてきな海のなつやすみ～』

・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずと虹の国の王子さま ～せかいでいちばんのたからもの～』

・『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハムちゃんずのめざせ! ハムハム金メダル ～はしれ! はしれ! だいさくせん!～』

【配信中ラインナップ】TVアニメ「とっとこハム太郎」1話～90話、劇場版全4作品、OVA4作品

※91話以降の話数、他シリーズは順次配信予定。

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関するすべての商標は、Amazon.com. Inc.又はその関連会社の商標です。

25周年イヤー！「とっとこハム太郎」グッズが続々登場！！

アニメ25周年イヤー！「とっとこハム太郎」グッズが続々登場致します。チェックして下さい！

●新規描き起こしイラストのハム太郎たちがかわいい「ペーパーシアター」が登場！

レーザーで精密にカットされた紙を重ね合わせながら作り上げるペーパークラフトキット「ペーパーシアター」に『とっとこハム太郎』が登場！！！

新規描き起こしイラストを使用した表情豊かなハム太郎たちがとってもかわいいペーパーシアター♪

2025年10月に発売予定です！

現在、エンスカイショップにてご予約受付中🐹

エンスカイショップ：https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=541

●一番くじ「とっとこハム太郎 ～ハムちゃんず！とっとこ登場なのだ！～」いよいよ10月4日（土）より順次発売開始！！

2025年10月4日（土）よりハムちゃんたちが一番くじに登場♪

ハム太郎やリボンちゃん、ちび丸ちゃんたちの可愛いぬいぐるみや、ハムちゃんずがすやすやおひるねしているティッシュケース、ハム太郎のアクリルパーツが付いたビーズストラップ、ハム語もデザインされている描き起こしデザインのカードホルダー、ワンポイント刺しゅうでハムちゃんずのおしりが刺繍されたハンドタオルなど、ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨まで、ハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のラインナップ！

ラストワン賞は、もちもちでやわらかいハム太郎のフェイスクッション！ ぜひチェックしてね！

全国のコンビニや書店、ホビーショップや一番くじONLINEで発売予定です！

一番くじONLINE：https://on-line.1kuji.com/

※お取り扱い時期は店舗によって異なります。

記念企画「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」で、原作者・河井リツ子先生が審査員となって選んだ特別賞の受賞者を本日発表！

TVアニメ放送25周年を記念して「とっとこハム太郎」の公式サイトでは、ウェブで応募する参加型記念企画を開催中！

記念企画第一弾「みんなでかこう！ハム太郎にプレゼント」では、ハム太郎がアッとおどろくようなプレゼントをみなさんに絵に描いて送って頂きました！ 原作者の河井リツ子先生が審査員となり、いよいよ特別賞を決定！ 2名の特別賞のうち、2人目の受賞者が本日発表されます！

是非ご注目下さい！

詳しくは、「とっとこハム太郎」公式サイト（https://sho.jp/hamutaro）をチェック！

※特別賞・1人目の受賞者は9月16日（火）に発表済みです。

TVアニメ25周年記念企画の第二弾はまだまだ参加者募集中！

TVアニメ「ハム太郎」シリーズを象徴するオープニングテーマ「ハム太郎とっとこうた」をみんなでうたおう！

みんな大好き「ハム太郎とっとこうた」は、作者の河井リツ子先生が作詩・作曲した曲！

みんなが楽しく歌っている動画を大募集！ 友だちや家族、大勢で歌ってもいいし、素敵なふりつけをつけた楽しい動画なども大歓迎です！ なんと、応募者全員にスペシャルデザインのハム太郎が描かれたデジタルカードをプレゼントするよ！

【企画内容】

企画名：「みんなでうたおう！とっとこうた」

応募フォーム：https://form.id.shogakukan.co.jp/forms/tottokocamp

※ご応募には小学館ID及びGoogleアカウントへの登録が必要です（無料）。

募集期間：現在応募受付中。締め切りは2025年12月12日（金）23時59分まで

賞品：☆特別賞⋯2名

原作者 河井リツ子先生サイン入りの書籍 ハンディ版「とっとこハム太郎 大ぼうけんでちゅ！」

☆応募者全員にデジタルカード（スペシャルデザインのハム太郎画像）

特別賞の発表：YouTube「ハム太郎とっとこちゃんねる」 (www.youtube.com/@tottoko-hamtaro)

また、「とっとこハム太郎」公式サイト（https://sho.jp/hamutaro）にて

2026年１月14日（水）に発表予定

【アニメ「とっとこハム太郎」シリーズについて】

アニメ「とっとこハム太郎」は、好奇心旺盛なハムスター・ハム太郎と飼い主のロコちゃん、また、ハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち「ハムちゃんず」の日々を描く一躍ブームを巻き起こした大人気アニメです。

TVシリーズのほか、劇場版やOVAも展開。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの今でも皆が歌える耳に残るキャッチーな楽曲も大人気を博し、“ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお人気を誇っています！