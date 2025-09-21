のほほんと生きるはずが一族の救世主に!? 9/21（日）「悪役の獣人花嫁は生き延びたい」独占配信スタート！

株式会社カカオピッコマ

・最強の悪役に嫁ぐことになったモブ獣人の主人公は、血も涙もない一族の中で「花嫁」として生き残りのほほんとした人生を守り抜くことができるのか。

・「悪役の獣人花嫁は生き延びたい」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/186542

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の最新作「悪役の獣人花嫁は生き延びたい」の独占配信を2025年9月21日（日）より開始いたします。

18禁逆ハーレム小説の世界に転生した主人公が、初めて憑依したのはなんと観葉植物。その後もアメンボ、クラゲ、カナリアと転生を繰り返し、7度目にしてようやくたどり着いたのはフェレットの獣人。しかも転生先のフェレットの獣人は、煙突掃除担当のメイドという地味なモブポジション。

さらに、獣人化できない「アルビノ」という設定まで背負わされ、絶望しかけたそのとき、最強にして最凶の悪役が「うちの嫁になれ。」と言い放つ。

本来なら悪に染まるはずの一族に花嫁として嫁いだ主人公は、平穏な人生を目指しながらも、気づけば一族の未来を背負う存在に!?予測不能な嫁入りサバイバルファンタジー、「悪役の獣人花嫁は生き延びたい」を、ぜひピッコマでお楽しみください。

「悪役の獣人花嫁は生き延びたい」

絵 : Kimrion

文 : TANDAN

原作 : R.W. Eun

18禁の逆ハーレム獣人小説の世界に転生した主人公。最初に憑依したのは、なんと観葉植物。その後もアメンボ、クラゲ、カナリアと、まともな姿になれないまま6回の転生を繰り返し、7回目でようやく人間の姿である、フェレットの獣人として転生を果たす。

だが、待っていた運命は「獣人化できないアルビノ」という不名誉な設定と、煙突掃除係のメイドという過酷な労働生活。

物語にほとんど関わらないモブの人生を前に、すべてを諦めかけたそのとき、世界最強にして最凶の悪役がこう言い放つ。

「うちの嫁になれ。」

血も涙もない悪役一族に嫁ぐことになった彼女は、静かに生き延びたいだけだったはずが、気づけば一族の未来を左右する存在に？

モブ獣人から“悪役の嫁”へ。波乱に満ちた嫁入りサバイバルファンタジーが始まる

「待てば\0(R)」で配信中／毎週日曜日更新。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186542

スタジオ ニニについて

株式会社スタジオ ニニ (Studio NiNi Inc.)

代表取締役：ペ・ヒョンピル

所在地：大邱広域市 東区 チャン ドゥン路 76, 408号室

スタジオ ニニは、韓国・大邱広域市に拠点を置く、スマトゥーン専門のクリエイター兼出版社グループです。クリエイター同士が協力し合い、成長する健全な集まりを目指しています。私たちは世界11言語圏の読者にスマトゥーンを提供しています。スタジオ ニニは、読者の皆さまに面白さ、感動、勇気、希望を届けられるコンテンツを追求し、絶え間ない試みと挑戦でコンテンツ産業をリードしていきます。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ