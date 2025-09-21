シリーズ累計26万部突破！『図解 コンサル一年目が学ぶこと（特装版）』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2025年9月19日に『図解 コンサル一年目が学ぶこと（特装版）』（大石哲之著）を刊行しました。

シリーズ累計26万部突破！あの「ビジネスパーソンの新定番」が、新装丁で登場。

「コンサルタントのように、質の高い成果を出したい」「でも難しい本を読む時間はない。要点だけサクッと学びたい」本書は、そんな忙しいビジネスパーソンのために作られた一冊です。

■ ビジュアルでインプット

コンサルタントが一年目で徹底的に叩き込まれる、普遍的で一生使えるビジネススキルを50個に厳選。文字だけでは理解しにくかった思考法や仕事術も、ビジュアルでインプットすることで、すぐに自分のものにできます。

■ 職業・業界を問わず活用できる普遍的スキル！

本書はコンサルタントだけのものではありません。コンサルティング会社出身者が業界・職種を問わず活躍している理由は、そのスキルに普遍性があるから。社会人一年目の基礎から、リーダーとして部下に教えるスキルまで幅広くカバーしています。

■ こんな方にオススメ

- 社外でも通用するスキルを身につけたい- 仕事量が増えて効率アップの方法を知りたい- リーダーとして部下・後輩に基本を教えたい- 仕事の基本を学び直したい- スキマ時間を活用して学習機会を増やしたい

仕事ができる人が自然と身につけている「質の高い基礎スキル」を、この一冊で手に入れてください。

※本書は、2021年に弊社より刊行された『図解 コンサル一年目が学ぶこと』のリニューアルカバー版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

◎書籍概要

【目次】

はじめに

第1章 コンサル流話す技術

第2章 コンサル流思考術

第3章 コンサル流デスクワーク術

第4章 プロフェッショナル・ビジネスマインド

おわりに

【著者情報】

大石哲之（おおいし・てつゆき）

1975年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に勤務。戦略部門のコンサルタントとして、事業戦略の立案、M&A、業務改革プロジェクトなどに従事。その後、インターネットスタートアップ、コンサルティング、エグゼクティブサーチファームの創業・パートナーなどを経て、海外に拠点を移し、現在は投資家としてプライベートな活動を行っている。

著書に『コンサル一年目が学ぶこと』（ディスカヴァー）、『3分でわかるロジカル・シンキングの基本』（日本実業出版社）、『過去問で鍛える地頭力』（東洋経済新報社）など20冊以上。

【書籍情報】

タイトル：『図解 コンサル一年目が学ぶこと（特装版）』

発売日：2025年9月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／224ページ

ISBN：978-4799332092

