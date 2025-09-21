耳掃除で咳が出るのはなぜ？ ― 高齢者に多い「Arnold’s Reflex」と耳のセルフケア

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

耳掃除をしているときに「ゴホッ」と急に咳が出たり、のどに違和感を覚えたことはありませんか？ 実はこれは「Arnold’s Reflex（アーノルド反射）」と呼ばれる生理的な反応で、耳の奥にある神経が関係しています。とくに高齢者や補聴器を利用している方に多く見られるため、安全な耳ケアの知識が大切です。

耳掃除で咳やむせが出る理由

耳には脳からのびる「迷走神経」という長い神経が通っています。その枝のひとつである「アーノルド神経」が耳の穴の奥にあり、ここが綿棒や耳かきで刺激されると、体が自動的に咳やむせを引き起こします。



この反応は医学的にも確認されており、人口の約2％が強く現れるといわれています。咳や gag reflex（吐き気に似た反応）が出るのは珍しいことではなく、危険でもありません。

咳が出やすい人と出にくい人の違い

「同じように耳掃除しても、自分だけ咳が出る」と感じる方も多いでしょう。これは個人差によるものです。

安全な耳ケアのポイント

- 神経の敏感さ：迷走神経の反応が強い人は、少しの刺激でも咳が出やすい- 耳の形の違い：耳の穴が狭い・奥にカーブが多い人は刺激が神経に届きやすい- 補聴器やイヤホンの影響：耳に入れる習慣があると、咳や違和感を感じやすくなる

耳は本来「自浄作用」を持っているため、強い掃除は不要です。咳や痛みを避けるため、以下の方法が推奨されます。

1.奥まで入れない

綿棒や耳かきは穴の入口付近だけ。奥まで入れると神経や鼓膜を傷つけるリスクがあります。

2. 耳垢を柔らかくする

市販の耳用オイルや専用液を数滴たらすと、自然に耳垢が外へ出やすくなります。

3. ぬるま湯でやさしく流す

鼓膜に異常がない場合、耳用のゴムポンプで軽く洗浄するのも有効です。

4. 外耳をやさしく拭く

入浴後はタオルで耳の外側を軽く押さえるだけで十分です。

医師に相談すべきサイン

耳掃除のときに咳が出るだけなら心配ありませんが、次のような場合は耳鼻科を受診してください。

- 強い痛みや出血がある- 聞こえが急に悪くなった- 耳から液体が出る- めまいや耳鳴りを伴う

早めに診断を受けることで、大きな病気の予防につながります。

補聴器ユーザーの注意点

補聴器を使っている方は耳垢がたまりやすく、耳道が刺激されて咳が出やすくなる場合があります。

