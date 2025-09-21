英文IR人材育成講座開催 2025年10月8日(水)・9日(木)

一般社団法人東京国際金融機構

グローバルな投資家との対話を通じて企業価値を高めていくためには、英語でのIR活動（英文IR）が不可欠です。

本講座では、すでに英文IRに取り組んでいる企業の皆様だけでなく、これから始めたいと考えている企業の皆様にも役立つ、海外投資家に向けた効果的な情報発信のポイントをご紹介します。

ぜひ、海外との対話力・発信力を高めるためにご活用ください。

参加申し込みはコチラのサイトからお願いいたします。無料で参加いただけます。

【参加登録サイト】

https://webinar.builders/seminars/form/AaTP9ECnHJd5mN1hzbMSDl4LxRsj3fBK

（↑外部サイトにリンク）

主な内容

＊企業の事例に学ぶIRの工夫

＊海外投資家の視点と”伝わる”情報発信

＊英文IRレベルアップのカギ

＊ワークショップ＆ネットワーキング（会場限定）

＜ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）に来場予定の翻訳・IR支援会社＞

（※五十音順。変更がある場合は、本ページにて随時更新いたします。）

・株式会社エイアンドピープル

・ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社

・宝印刷株式会社

・有限会社トランズパシフィックエンタープライズ

・株式会社プロネクサス

・ログミー株式会社

開催日時

2025年10月8日（水）、9日（木）13:30 ～17:30

会場

東証ホール 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所 ２階

※会場とオンラインのハイブリッド開催となります。

定員

会場150名 オンライン1,000名

申込締切

2025年10月3日(金) 18:00 まで

※自社と異なる市場区分向けの日程にもお申込みいただけます。

※会場への参加については、企業経営者及びIR担当者の皆様を優先的にご案内させていただくことがございます 。

開催内容

10月8日（水）13:30～17:30

主にスタンダード市場、グロース市場、TOKYO PRO Market、未上場会社向け

13:30-13:35 共催者挨拶

東京証券取引所 取締役常務執行役員 青 克美

13:35-14:20 上場会社パネルディスカッション

株式会社うるる 経営推進本部 IR・SR部 佐藤 晴奈 氏

トビラシステムズ株式会社 経営企画・社長室 IR主任 近藤 里奈 氏

トヨクモ株式会社 取締役 経営管理本部長 石井 和彦 氏

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 ディレクター 原山 真紀 氏（モデレーター）

14:20-14:35 東京都の取組み

東京都 産業労働局国際金融プロモーション推進担当部長 三浦 知 氏

14:35-14:45 休憩

14:45-15:25 投資家の視点 上場企業に期待する英文開示

カディラキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役 投資助言部長 ファンドマネージャー 松下 敏之 氏

15:25-15:55 海外IRの第一歩 ～戦略的発信でストーリーを届ける～

海外IRアドバイザー（前AXA インベストメント・マネージャーズ日本株アクティブ運用責任者）

ハーディ 智砂子 氏

15:55-16:00 共催者挨拶

一般社団法人東京国際金融機構 専務理事 森田 宗男

16:00-17:30 ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）＆ネットワーキング

＊会場参加者のみ参加可

＊翻訳・IR支援会社にご相談いただけるミーティングスペース設置

＊登壇者や参加者間でのネットワーキング

10月9日（木）13:30～17:30

主にプライム市場向け

13:30-13:35 共催者挨拶

東京証券取引所 取締役常務執行役員 青 克美

13:35-14:20 上場会社パネルディスカッション

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 CFO室 室長 森 直人 氏

株式会社カカクコム 経営企画部 IRチーム チームリーダー ポルティッシュ ティナ 氏

TDK株式会社 戦略本部 IR・SRグループ IR部 部長 松田 陽次 氏

ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 ディレクター 原山 真紀 氏（モデレーター）

14:20-14:35 プライム市場における英文開示の拡充 ～上場制度と実務のポイント～

東京証券取引所 上場部開示業務室 統括課長 佐々木 元哉

14:35-14:45 休憩

14:45-15:25 投資家の視点 上場企業に期待する開示と対話

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

取締役 日本株式運用総責任者 豊田 一弘 氏

15:25-15:55 伝わる英文開示資料作成のポイント

ログミー株式会社 英文開示スペシャリスト 寺崎 徹哉 氏

15:55-16:00 共催者挨拶

一般社団法人東京国際金融機構 専務理事 森田 宗男

16:00-17:30 ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）＆ネットワーキング

＊会場参加者のみ参加可

＊翻訳・IR支援会社にご相談いただけるミーティングスペース設置

＊登壇者や参加者間でのネットワーキング

共催

株式会社日本取引所グループ・株式会社東京証券取引所