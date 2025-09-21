英文IR人材育成講座開催 2025年10月8日(水)・9日(木)
グローバルな投資家との対話を通じて企業価値を高めていくためには、英語でのIR活動（英文IR）が不可欠です。
本講座では、すでに英文IRに取り組んでいる企業の皆様だけでなく、これから始めたいと考えている企業の皆様にも役立つ、海外投資家に向けた効果的な情報発信のポイントをご紹介します。
ぜひ、海外との対話力・発信力を高めるためにご活用ください。
参加申し込みはコチラのサイトからお願いいたします。無料で参加いただけます。
【参加登録サイト】
https://webinar.builders/seminars/form/AaTP9ECnHJd5mN1hzbMSDl4LxRsj3fBK
主な内容
＊企業の事例に学ぶIRの工夫
＊海外投資家の視点と”伝わる”情報発信
＊英文IRレベルアップのカギ
＊ワークショップ＆ネットワーキング（会場限定）
＜ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）に来場予定の翻訳・IR支援会社＞
（※五十音順。変更がある場合は、本ページにて随時更新いたします。）
・株式会社エイアンドピープル
・ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社
・宝印刷株式会社
・有限会社トランズパシフィックエンタープライズ
・株式会社プロネクサス
・ログミー株式会社
開催日時
2025年10月8日（水）、9日（木）13:30 ～17:30
会場
東証ホール 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所 ２階
※会場とオンラインのハイブリッド開催となります。
定員
会場150名 オンライン1,000名
申込締切
2025年10月3日(金) 18:00 まで
※自社と異なる市場区分向けの日程にもお申込みいただけます。
※会場への参加については、企業経営者及びIR担当者の皆様を優先的にご案内させていただくことがございます 。
開催内容
10月8日（水）13:30～17:30
主にスタンダード市場、グロース市場、TOKYO PRO Market、未上場会社向け
13:30-13:35 共催者挨拶
東京証券取引所 取締役常務執行役員 青 克美
13:35-14:20 上場会社パネルディスカッション
株式会社うるる 経営推進本部 IR・SR部 佐藤 晴奈 氏
トビラシステムズ株式会社 経営企画・社長室 IR主任 近藤 里奈 氏
トヨクモ株式会社 取締役 経営管理本部長 石井 和彦 氏
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 ディレクター 原山 真紀 氏（モデレーター）
14:20-14:35 東京都の取組み
東京都 産業労働局国際金融プロモーション推進担当部長 三浦 知 氏
14:35-14:45 休憩
14:45-15:25 投資家の視点 上場企業に期待する英文開示
カディラキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役 投資助言部長 ファンドマネージャー 松下 敏之 氏
15:25-15:55 海外IRの第一歩 ～戦略的発信でストーリーを届ける～
海外IRアドバイザー（前AXA インベストメント・マネージャーズ日本株アクティブ運用責任者）
ハーディ 智砂子 氏
15:55-16:00 共催者挨拶
一般社団法人東京国際金融機構 専務理事 森田 宗男
16:00-17:30 ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）＆ネットワーキング
＊会場参加者のみ参加可
＊翻訳・IR支援会社にご相談いただけるミーティングスペース設置
＊登壇者や参加者間でのネットワーキング
10月9日（木）13:30～17:30
主にプライム市場向け
13:30-13:35 共催者挨拶
東京証券取引所 取締役常務執行役員 青 克美
13:35-14:20 上場会社パネルディスカッション
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 CFO室 室長 森 直人 氏
株式会社カカクコム 経営企画部 IRチーム チームリーダー ポルティッシュ ティナ 氏
TDK株式会社 戦略本部 IR・SRグループ IR部 部長 松田 陽次 氏
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 ディレクター 原山 真紀 氏（モデレーター）
14:20-14:35 プライム市場における英文開示の拡充 ～上場制度と実務のポイント～
東京証券取引所 上場部開示業務室 統括課長 佐々木 元哉
14:35-14:45 休憩
14:45-15:25 投資家の視点 上場企業に期待する開示と対話
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取締役 日本株式運用総責任者 豊田 一弘 氏
15:25-15:55 伝わる英文開示資料作成のポイント
ログミー株式会社 英文開示スペシャリスト 寺崎 徹哉 氏
15:55-16:00 共催者挨拶
一般社団法人東京国際金融機構 専務理事 森田 宗男
16:00-17:30 ワークショップ（翻訳・IR相談窓口）＆ネットワーキング
＊会場参加者のみ参加可
＊翻訳・IR支援会社にご相談いただけるミーティングスペース設置
＊登壇者や参加者間でのネットワーキング
共催
株式会社日本取引所グループ・株式会社東京証券取引所