渋谷スクランブルスクエア、オリジナルファッションショーを開催！人気スタイリスト RIBBONさんと世界的ダンサー RIEHATAさんが登場！

渋谷スクランブルスクエア株式会社

渋谷スクランブルスクエア(以下、本施設)では、2025年9月11日(木)～10月13日(月・祝)の期間、「SHIBUYA SCRAMBLE COLLECTION AUTUMN(以下、本フェア)」を開催中です。本フェアのコンセプトは「秋よ、私をつれていけ。」。多くのファッションやトレンドの中から、未知なる自分を発見してほしい、という想いを込めて実施しています。

そして、フェア期間中の本日9月20日(土)には、個性的なスタイリングで人気のスタイリスト、RIBBONことカトウリサさんと、世界的ダンサー・アーティストのRIEHATAさんを迎え、本施設ならではの最旬アイテムを取り入れたオリジナルファッションショーを開催しました。

オリジナルファッションショーでは、本施設内の人気ショップの最旬アイテムに、RIBBONさんの遊び心を加えた新鮮なスタイリングが披露されました。続いて行われたトークショーではRIBBONさんとRIEHATAさんがファッションに対するこだわりや大切にしていることを語り、来場者の注目を集める場となりました。

刺繍をあしらった黒色のワンピースで登場したRIBBONさんは、秋気分を盛り上げる華やかな装いを披露。一方、RIEHATAさんは秋らしいイエローのアウターにロングブーツを合わせた、洗練された大人のスタイルで観客を魅了しました。

＜RIBBONさん×RIEHATAさんによるスペシャルトークショー＞

MC：「お二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはRIEHATAさんに質問です。数々のステージ衣装を手掛けているRIBBONさんについて、『ここがすごい！』と思うところはどんなところですか？」

RIEHATA：「最近は踊って歌うアーティストが増えている中で、RIBBONさんは本当に多くのアーティストのスタイリングを手掛けている。それが本当にすごいですよね。」

RIBBON：「正直、大変なことも多いです。制作の裏側では、事前に楽曲をいただいて、振り付けで身体がどれだけ動くかを細かくチェックしたうえで衣装を作るようにしています。アーティストのスタイリングでもパフォーマンスを1番に考えながらファッション性もすごく大切にしていますね。」

MC：「そんなお二人にとって、ファッションはどんな存在ですか？」

RIBBON：「日常の一部でありながら、周りの人を勇気づけたり、今の自分の気持ちを伝えたりできるツール。これからもファッションを通して、自分や周りの人々をエンパワーメントしていきたいです。」

RIEHATA：「私にとってファッションは『自分に自信をくれるもの』ですね。今日の日は今日しかないと思っていて、その日の思い出を焼き付けて欲しいから、同じコーディネートは二度としないんです。たとえ会う相手が同じでも、着回しを工夫して新しい思い出やインパクトを与えたい。ファッションは一期一会のようなものなんです。」

■ファッションショー協力ショップのご紹介

今回のファッションショーで発表されたコーディネートは、本施設の各ショップで実際に購入することができます。

※一部アイテムは除きます

DRESSTERIORDRESSTERIORKURA CHIKA by PORTERLe Dome EDIFICE et IENALe Dome EDIFICE et IENANew BalanceNew BalancePUBLIC TOKYOSTRIDE by JOHNBULLSTRIDE by JOHNBULLTHE TOKYO

＜出演者プロフィール＞※順不同、一部抜粋

RIBBON

さまざまなカルチャーを独自のセンスに落とし込んだスタイリングで、多くの雑誌やモデルからラブコールを受ける売れっ子スタイリスト。

【Instagram】https://www.instagram.com/ribbon8

RIEHATA

1990年8月9日、新潟県生まれ。日本を代表するダンサー、コレオグラファー、アーティスト。Chris Brownの振付を筆頭に、BTS、G-DRAGON、LISA （From BLACKPINK）、TWICE、PSYなどK-POPの振付でも活躍。国内ではEXILE、King & Prince 、Nissy、BE:FIRSTなどのヒット作品を手掛ける。 韓国の人気番組WORLD OF STREET WOMAN FIGHTERにRHTokyoとして出演。国内外で人気を博している。

【Instagram】https://www.instagram.com/riehata

オリジナルファッションショー概要

人気スタイリストRIBBONさんをお招きし、館内人気ショップのアイテムを使用したオ リジナルファッションショーを開催。個性豊かなスタイリングで、「秋の未知なる自分」をテーマにした最旬ファッションをお届けします。また、ゲストには世界的ダンサー・クリエイターであるRIEHATAさんも登場し、RIBBONさんとRIEHATAさんによるトークショーも行います。

【開催日】9月20日(土)

【開催時間】18:30～19:30

【開催場所】12 階イベントスペース Scene12

【出演】RIBBON、RIEHATA 他

＜ファッションショー協力ショップ＞ ※アルファベット順

DRESSTERIOR / KURA CHIKA by PORTER / Le Dome EDIFICE et IENA / New Balance / PUBLIC TOKYO / STRIDE by JOHNBULL / THE TOKYO

人気ショップ店内でのJAZZライブを行うSCRAMBLE MUSIC SHOWを開催

「SCRAMBLE MUSIC SHOW」が本施設の人気ショップ「agnes b.」、「DRESSTERIOR」とコラボレーション。それぞれのショップのコーディネートに身を包んだ最旬JAZZアーティストが、インストアライブを行います。

【開催日時】10月10日(金) 19:00～

10月11日(土) 13:00～

【開催場所】10月10日(金)：７階 agnes b. / 10月11日(土)：８階 DRESSTERIOR

【公式サイト】https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/

【観覧条件】どなたでも無料でご観覧いただけます

「AUTUMN COUPON」でお得にお買いものが楽しめる！

渋谷スクランブルスクエアの全ショップで利用可能な「AUTUMN COUPON」3,000円をプレゼントします。

＜AUTUMN COUPON詳細＞

【対象条件】渋谷スクランブルスクエアアプリのダウンロード＆決済手段登録

【クーポン内容】30,000円(税込)以上のお買いもので3,000円OFF

【ご利用期間】 10月3日(金)～10月13日(月・祝)

【対象店舗】全ショップ

※渋谷スクランブルスクエアアプリでの決済にのみご利用可能です

※その他クーポンとの併用はできません