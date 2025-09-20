9月20日（土）夜10時より放送、霜降り明星・粗品がMCを務める新番組『ドーピングトーキング』4にななまがり・森下、中山功太、さや香・新山ら4名の参加が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月20日（土）夜10時より、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』#4を放送いたします。このたび、#4に参加する芸人4名とトークテーマを発表いたします。

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークです。番組MCには、「ABEMA」のレギュラー番組にて初MCとなる、霜降り明星・粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾けます。

9月20日（土）放送の#4に、稲田美紀（紅しょうが）、中山功太、新山（さや香）、森下直人（ななまがり）ら4名の参加が決定いたしました。トークテーマはそれぞれ「港区ギャラ飲みに参加したら…（稲田美紀/紅しょうが）」、「霊媒師も拒絶の心霊スポット（中山功太）」、「大物政治家に密着取材（新山/さや香）」、「VIVANTのモデル!?︎ 元公安に接触（森下直人/ななまがり）」です。

政治家の演説を見るのが好きだというさや香・新山は、石丸伸二氏への1日密着取材を敢行。聴衆を熱狂させる巧みなトークスキルはどのように生まれるのか？その秘密に迫る中で新山が目撃した、メディアでは見せない石丸氏の意外な素顔とは…？また、ななまがり・森下は、続編が決定した今話題のドラマ『VIVANT』の謎に切り込みます。阿部寛演じる公安・野崎のモデルと噂される人物への極秘取材に成功。「顔と名前を出さなければ」という条件で取材に応じた彼が語る、公安、そして本当に存在するという「別班」の驚きの実態とは？さらに中山功太は、日本最強の霊媒師が「絶対に行きたくない」と断言する最恐の心霊スポットへ。霊媒師の警告を振り切りロケを強行した中山を待ち受けていた、戦慄の体験を語ります。ここでしか聞けない、すべて初卸しの衝撃的なトークの数々にご期待ください。

■ABEMA『ドーピングトーキング』 概要

#4放送日：2025年9月20日（土）夜10時～

#4放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8nL1FN9JmM8rcP

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2041

MC：

粗品（霜降り明星）

#4トーク出演：稲田美紀（紅しょうが）、中山功太、新山（さや香）、森下直人（ななまがり） ※50音順

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。