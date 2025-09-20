著書累計500万部超！　認知症予防の名医・白澤卓二先生が明かす「ボケない食事」の決定版！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より9月１8日に発売となった『明日やろうは、バカやろう』は、この15年間で数多くのベストセラーを生み出してきた白澤卓二先生の「集大成」です。「大事なことなので何度でも言う。『明日やろうは、バカやろう』。いますぐやる、がボケないための第一歩である」

30代、40代も必読！

【100歳の壁を超える最強の食事術】

【目次】

令和最強の健康フード「さば缶」

1日大さじ2杯「ココナツオイル」

体のサビを落とす「塩麹」

「赤ワイン」を2杯飲みなさい

「きのこ」の山を食べなさい

大人は「ゴーヤ」を食べる

白米より「玄米」

「味噌」は人生の基礎

「りんご」は皮ごと食べる

週3の「カレー」で、脳の毒を出す

「オリーブオイル」でピンピンコロリ

「たまご」は1日1個以上

冷めない人生の鍵は「ハイレジ」

「大豆」があるんだもの

「うなぎ」なくば立たず

「フラボノイド」、恐るべし

まいにち「キムチ」

「緑茶」は1日5杯

「唐辛子」で汗をかけ！

「コリン」ってなんだ？

脳も大そうじ「ビタミンB12」

「桃」でパーキンソン病予防

小麦をやめて「全粒粉」

メタボ牛ではなく「赤身肉」

「アボカド」とればよみがえる

「牡蠣」くわねばいのち短し

「ココア」でピュアになる

パンを変えろ「ライ麦パン」

「コーヒー」飲んで、町へ出よう

造血のビタミン「葉酸」

「ショウガ」で風邪知らず

2杯以上の「紅茶」で死亡率減少

「青汁」は、愛だ！

「ブロッコリー」は低温蒸し

骨にも脳にも「ヤールスバーグチーズ」

右手に「梅干し」を

「トマト」で医者いらず

カタチが崩れたら「鶏むね肉」

がん予防の頂点「にんにく」

「キャベツ」は食べる薬

「にんじん」で免疫力アップ

「いちご」で老けないカラダ

「さつまいも」で美しい腸

朝でも昼でも夜でも「鮭」を

上手に眠れる「キウイ」

小腹が減ったら「アーモンド」

「玉ねぎ」で血液サラサラ

「はちみつ」でハニーフラッシュ！

黒酢の3倍「バルサミコ酢」

「ごま」すりで若返り

「自然塩」なら減塩は必要ない

朝ごはんに「スムージー」

正月以外も「きなこ」

高齢者よ、「タコ」を噛め！

そんときゃ、「わかめ」

骨まで愛して「ボーンブロス」

疲れたくないなら「しらす」

「ぬか漬け」で生涯美活

寝る前のコップ1杯の「水」

【著者略歴】

白澤卓二（しらさわ・たくじ）

医学博士。1958年、神奈川県生まれ。1982年、千葉大学医学部卒業後、呼吸器内科に入局。1990年、同大学院医学研究科博士課程修了。東京都老人総合研究所病理部門研究員、老化ゲノムバイオマーカー研究チームリーダー等を経て、2007年より2015年まで順天堂大学大学院医学研究科・加齢制御医学講座教授を務めた。2017年よりお茶の水健康長寿クリニック院長。専門は寿命制御遺伝子の分子遺伝学、アルツハイマー病の分子生物学、認知症に対する神経再生医学研究。著書は300冊以上、ベストセラー多数。

【書籍情報】

・タイトル：『明日やろうは、バカやろう』

・著者：白澤卓二

・定価：1200円（税込）

・発売日：9月18日

・発売元：株式会社 飛鳥新社

・Amazonストア：https://amzn.to/3Vrr6Cj