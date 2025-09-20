【国立劇場おきなわ】10月自主公演のご案内

文化庁国立劇場おきなわ10月自主公演のご案内第一部では琉球舞踊を、第二部では組踊「西南敵討」を上演いたします。組踊公演「西南敵討」

「西南敵討」は名護市宮里にのみ保存・伝承されている作品です。

不意討ちによって親を殺された二人の若按司と、かつての家臣たちが仇討ちを果たす物語であり、見どころの多い作品です。ぜひ、ご堪能ください。

日時：令和７年10月18日（土）

14時開演

場所：国立劇場おきなわ大劇場

料金：一般3,700円 友の会2,960円

大学生等2,000円

３歳以上高校生以下1,000円

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/performance-info/detail?performance_id=2666

普及公演 沖縄芝居観賞教室「怪猫伝 化け猫～山田祝女殿内～」

第一部では喜歌劇「馬山川」（作・伊良波尹吉）、舞踊「仲里節」、喜劇「高等数学」を上演し、第二部では沖縄芝居「怪猫伝 化け猫～山田祝女殿内～」（作・大宜見小太郎）を金城真次による演出でお届けします。

※10月30日（木）と10月31日（金）は学校団体の観賞が入っているため、一般販売は行いません。

※11月１日（土）は一般販売を行います。

日時：令和７年10月30日（木）

10時30分開演（一般非売）

令和７年10月31日（金）

10時30分開演（一般非売）

令和７年11月１日（土）

10時30分開演／14時開演

場所：国立劇場おきなわ大劇場

料金：一般2,500円 団体2,000円

大学生等2,000円

３歳以上高校生以下1,000円

＜公演情報詳細＞

https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20251030-1101

沖縄芝居をより親しみやすく感じていただけるよう、初めて観賞する方にも見やすい作品を上演いたします。