【国立劇場おきなわ】10月自主公演のご案内

国立劇場おきなわ10月自主公演のご案内


第一部では琉球舞踊を、第二部では組踊「西南敵討」を上演いたします。
組踊公演「西南敵討」

「西南敵討」は名護市宮里にのみ保存・伝承されている作品です。
不意討ちによって親を殺された二人の若按司と、かつての家臣たちが仇討ちを果たす物語であり、見どころの多い作品です。ぜひ、ご堪能ください。



日時：令和７年10月18日（土）


　　　14時開演


場所：国立劇場おきなわ大劇場


料金：一般3,700円　友の会2,960円　


　　　大学生等2,000円


　　　３歳以上高校生以下1,000円



＜公演情報詳細＞


https://www.nt-okinawa.or.jp/performance-info/detail?performance_id=2666





普及公演　沖縄芝居観賞教室「怪猫伝　化け猫～山田祝女殿内～」

第一部では喜歌劇「馬山川」（作・伊良波尹吉）、舞踊「仲里節」、喜劇「高等数学」を上演し、第二部では沖縄芝居「怪猫伝　化け猫～山田祝女殿内～」（作・大宜見小太郎）を金城真次による演出でお届けします。



※10月30日（木）と10月31日（金）は学校団体の観賞が入っているため、一般販売は行いません。


※11月１日（土）は一般販売を行います。



日時：令和７年10月30日（木）


　　　10時30分開演（一般非売）


　　　令和７年10月31日（金）


　　　10時30分開演（一般非売）


　　　令和７年11月１日（土）


　　　10時30分開演／14時開演


場所：国立劇場おきなわ大劇場


料金：一般2,500円　団体2,000円


　　　大学生等2,000円


　　　３歳以上高校生以下1,000円



＜公演情報詳細＞


https://www.nt-okinawa.or.jp/topics-list/20251030-1101





沖縄芝居をより親しみやすく感じていただけるよう、初めて観賞する方にも見やすい作品を上演いたします。