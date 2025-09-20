デジタルフィギュア「ホロモデル」KizunaAI第二弾発売開始Zepp Shinjuku(TOKYO)の復活ライブ会場でも発売

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、KizunaAIのデジタルフィギュア「ホロモデル」の第二弾の商品を本日2025年9月20日（土）に発売開始いたしました。


Xマーケットでのオンライン販売の他、2025年9月20日(土)・21日(日)にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」にて、シリアルカード形式でのホロモデル販売を実施いたします。



ホロモデル販売ページ（Xマーケット）▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/216




■ホロモデルとは


デジタルフィギュア「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。



ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先でもホロモデルを表示し、お気に入りのキャラクターと一緒に写真撮影することができます。





フィギュアのように机に並べたり、好きな遊び方で写真撮影を楽しむことができます。






第二弾のラインナップとして、「Outfit of the Day（OOTD）衣装」「Vintage Work 衣装」「Tiered Dress 衣装」が登場しました。



アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download



■商品ラインナップ


・KizunaAI（Outfit of the Day - OOTD衣装）ホロモデル本体

価格：\3,850（税込）


商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2548



・KizunaAI（Vintage Work 衣装）ホロモデル本体

価格：\3,850（税込）


商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2549



・KizunaAI（Tiered Dress 衣装）ホロモデル本体

価格：\3,850（税込）


商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2550


【対応デバイス】


・スマートフォン


・MRデバイス（Meta Quest 2、Meta Quest Pro、Meta Quest 3、Meta Quest 3s）


・ホロモデリンク


・Looking glass go


など



※Xマーケットで購入した場合は、シリアルカードは付属しません。



■「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」会場で発売


2025年9月20日(土)・21日(日)にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」にて、シリアルカード形式でのホロモデル販売を実施いたします。


カードの裏面に記載されているシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体と交換することができます。


インテリアとして飾ったり、コレクションしても楽しめるデザインです。



《「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」開催情報》
■KizunaAIとは


2016年に活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber。


キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引した。


2022年より無期限活動休止に入り、3年間のスリープ期間を経て、2025年2月26日に活動を再開。


「世界中の人とつながりたい」という想いのもと、


言語の壁を越えられる“音楽”を中心に活動を展開している。


公式サイト▶https://kizunaai.com/



■株式会社Gugenkaについて


Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。


デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。


■株式会社Gugenka


会社名：株式会社Gugenka


本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F


設立：2005年4月


代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）


取締役CTO & 海外統括：キラ プーン（Kiral Poon）


URL：https://gugenka.jp/