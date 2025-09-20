デジタルフィギュア「ホロモデル」KizunaAI第二弾発売開始Zepp Shinjuku(TOKYO)の復活ライブ会場でも発売
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、KizunaAIのデジタルフィギュア「ホロモデル」の第二弾の商品を本日2025年9月20日（土）に発売開始いたしました。
Xマーケットでのオンライン販売の他、2025年9月20日(土)・21日(日)にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」にて、シリアルカード形式でのホロモデル販売を実施いたします。
ホロモデル販売ページ（Xマーケット）▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/216
■ホロモデルとは
デジタルフィギュア「ホロモデル」は、スマートフォンやMeta Quest 3/3Sなどで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。
ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先でもホロモデルを表示し、お気に入りのキャラクターと一緒に写真撮影することができます。
フィギュアのように机に並べたり、好きな遊び方で写真撮影を楽しむことができます。
第二弾のラインナップとして、「Outfit of the Day（OOTD）衣装」「Vintage Work 衣装」「Tiered Dress 衣装」が登場しました。
アプリのダウンロードはこちら：https://xr-marketplace.com/download
■商品ラインナップ
・KizunaAI（Outfit of the Day - OOTD衣装）ホロモデル本体
価格：\3,850（税込）
商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2548
・KizunaAI（Vintage Work 衣装）ホロモデル本体
価格：\3,850（税込）
商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2549
・KizunaAI（Tiered Dress 衣装）ホロモデル本体
価格：\3,850（税込）
商品ページ：https://xr-marketplace.com/package/2550
【対応デバイス】
・スマートフォン
・MRデバイス（Meta Quest 2、Meta Quest Pro、Meta Quest 3、Meta Quest 3s）
・ホロモデリンク
・Looking glass go
など
※Xマーケットで購入した場合は、シリアルカードは付属しません。
■「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」会場で発売
2025年9月20日(土)・21日(日)にZepp Shinjuku(TOKYO)で開催される「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」にて、シリアルカード形式でのホロモデル販売を実施いたします。
カードの裏面に記載されているシリアルコードをXマーケットで入力することで、ホロモデル本体と交換することができます。
インテリアとして飾ったり、コレクションしても楽しめるデザインです。
※画像はイメージです。
《「KizunaAI Comeback Concert "Homecoming"」開催情報》
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/264_1_d6adde0fb4a9e535c05623e8f59932db.jpg?v=202509211026 ]
■KizunaAIとは
2016年に活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber。
キャラクターでありながらタレントとして活躍し、マルチな活動を通じてVTuber市場の拡大を牽引した。
2022年より無期限活動休止に入り、3年間のスリープ期間を経て、2025年2月26日に活動を再開。
「世界中の人とつながりたい」という想いのもと、
言語の壁を越えられる“音楽”を中心に活動を展開している。
公式サイト▶https://kizunaai.com/
■株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
取締役CTO & 海外統括：キラ プーン（Kiral Poon）
URL：https://gugenka.jp/