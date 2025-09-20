株式会社Revreelが芸能プロダクション事業を開始!!

株式会社Revreel


株式会社Revreel（代表取締役 玉井一樹 読み：レヴリール）は、個々の可能性を最大限に引き出し、エンターテインメントを通じて心を動かし、熱狂を生み出す新たな価値の創造する。をVISIONとし、エンタメに携わる事業を展開しております。そしてこの度、本格的にマネジメント事業を開始し、福岡を中心に原石を発掘・育成し、全国へ羽ばたいて行けるタレントをマネジメントしていきます。


【専属マネジメント契約】



satoka

【実績】


・美容室/化粧品 モデル


・門司港レトロ 旅手帖 冊子モデル


【SNS】


https://www.instagram.com/s2.s2.s2.4/?locale=ja_JP


【一言コメント】


Revreelに所属することになりました。satokaです！


素敵なご縁をきっかけに、今後活動の幅を広げていきたいと思います！


色んなことに挑戦していきたいと思いますので応援よろしくお願いします。


【エージェント契約】



横井ほなみ

【実績】


アイドルユニットFES☆TIVE


雑誌ヤングジャンプセンターグラビア


雑誌Cream表紙


アプリCHEERZ看板モデル


ラジオNACK5 i Meet up!


ラジオK-mix みんなの19HR！


ラジオFmHaro!76.1『Plus your day』


テレビ朝日 アイドルお宝くじ


テレビ東京 ONRYU フジテレビ 魁！音楽番付！


テレビ埼玉 ウタ娘。


静岡朝日テレビ たまごちゃんレポーター


映画 スケバンロッケンロールII


舞台 we are idol


株式会社リアライブweb広告


スタジオキャラット TikTokドラマ出演


第五人格 公式大会MC


FAV gamingストリーマー部門 その他省略


【SNS】


X ： https://x.com/yokoi__honami


Instagram： https://www.instagram.com/yokoi_honami/?locale=ja_JP


TikTok： https://www.tiktok.com/@yokoi_honami


【一言コメント】


エージェント契約としてRevreelにお世話になります！ 可能性を広げながら、たくさんの挑戦をしていきたいと思っています。 応援していただけたら嬉しいです！




和海しょう

【実績】


月組公演ME AND MY GIRLで初舞台


（花組に配属され愛と死のアラビア、Reaf Hot Seaで花組生として初めての舞台を踏む（同年））



・主な出演作品


オーシャンズ１１本公演でディック役、新人公演ではフランク・カットン役


エリザべート本公演で黒天使役、新人公演ではフランツ・ヨーゼフ役


ベルサイユのばら～フェルゼンとマリー・アントワネット編～、宝塚幻想曲、ベルサイユのばら デュガゾン役 台湾公演に出演


For the peopleでジェームズ・ポーク役


ポーの一族でドン・マーシャル/アボット支配人


恋スルARENE横浜スパーアリーナに出演


マスカレードホテルで稲垣役


うたかたの恋、ENCHANTMENT うたかたの洸では ゼップス役


鴛鴦歌合戦、GRAND MIRAGEにて退団。鴛鴦歌合戦では志村狂最斎役



パリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第１戦


福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルス


ヤフオクドーム（現paypayドーム）にて国歌独唱


レギュラーシーズン8/18福岡ソフトバンクホークスvs西武ライオンズ


paypayドームにて国歌独唱



・TV


松田宣浩の「熱男ゴルフ」アシスタントMCにレギュラー出演


GAORA SPORTS 副音声出演


ゴルフ女子サウナ女子出演



・イベント


麻央侑希talk&Live in OSAKAに出演


越路吹雪100周年記念ディナーショーに出演


北翔海莉 倉敷音楽祭に出演


三ツ矢直行グランドコンサートに出演


RUNWAY出演


音くり寿 ディナーショーCrystal melodyゲスト出演


2025


※一部抜粋


【SNS】


X ： https://x.com/sho_kazumi


Instagram： https://www.instagram.com/sho_kazumi_official/


【今後のついて】


今回は3名のメンバーを記載させていただきました。


まだまだ他にも年齢層も幅広く、様々な個性を持つタレントをマネジメントし、タレント数自体も増やしていく予定です。



CM・ドラマ・ショートドラマ・PRモデル・MC業など多岐に渡り対応可能なメンバーですので、お問い合わせいただけると幸いです。



さらに弊社では別途ガールズアイドルグループの運営も始める予定にしております。


現在オーディションサイトにて女性グループのメンバー募集をおこなっております。


https://narrow.jp/audition/11758


ご興味がある方はぜひ応募お待ちしております。




【会社概要】



会社名：株式会社Revreel


代表者：代表取締役 玉井一樹


本社所在地： 〒813-0035 福岡県福岡市東区松崎1-5-3 201号


事業内容：プロデュース事業・マネジメント事業



株式会社Revreelは【夢を引き寄せる】という理念の元、多数のインフルエンサー・eスポーツ選手、女優・俳優・アーティストなど夢を掴む、夢を見つける場所となれるように創設しました。


サービスやモノやコンテンツのプロデュース、eスポーツチームのマネジメント～インフルエンサー/女優/俳優/アーティストのマネジメントをおこなっております。



【本件に関するお問い合わせ先】


info@revreel.jp