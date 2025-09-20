KizunaAI¡ÖSWANLAKE¡×Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー·èÄê¡ª
KizunaAI¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î2Ç¯´Ö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤À¤Ã¤¿¡Ä¡©¡ª
ÅÁÀâ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëYouTuber¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëKizunaAI¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ð¥ì¥¨ºîÉÊ¤ËÄ©Àï¡ª
Immersive film ¡ØSWAN LAKE～starring KizunaAI¡Ù
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÇ¯12·î26Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£KizunaAI¤ËÍ¶¤ï¤ì¥Ð¥ì¥¨¤Î¶â»úÅã¡¢¡ÖÇòÄ»¤Î¸Ð¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥Í¥Þ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¡¢¶õÃæ±ÇÁüÁõÃÖ¤È¥Ï¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¿¨³ÐÄó¼¨ÁõÃÖ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ë×Æþ´¶¤òÆÀ¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ëÆÃÀß·à¾ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢Apple vision pro¡¢Meta Quest¤Ê¤É¤ÎVR¥´ー¥°¥ë¡¢³Æ¼ïAR¥°¥é¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¤ÎÎ¾ÆüZepp¿·½É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÉü³è¥é¥¤¥Ö¡ÖKizunaAI Comeback Concert ¡ÉHomecoming¡É¡×¤Ç¤Ï£Ó£×£Á£Î£Ì£Á£Ë£Å¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦½é¤Î¡ÖÄ¶²»ÇÈ¼ê¾è¤ê¥Ð¥ì¥¨¡×¤òÂÎ´¶Äº¤±¤Þ¤¹¡ª
KizunaAI¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬´Ö¤âÌµ¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ§Èó¥Ë¥åー¥¹²½¤Î¤´¸¡Æ¤¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
KizunaAI¤È¤Ï
¥¥º¥Ê¥¢¥¤¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëYouTuber¡£300Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖA.I.Channel¡×¤Ç¤Î¥²ー¥à¼Â¶·¤ä¥Èー¥¯Æ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢VTuber¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿Â¸ºß¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÌ¾¾è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
2016Ç¯¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëYouTuber¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤â¡¢2022Ç¯¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¡£3Ç¯´Ö¤Î¥¹¥êー¥×´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òµá¤á¤Æ2025Ç¯2·î26Æü¤è¤ê¡ÖKizunaAI¡×¤ÈÌ¾µÁ¤ò²þ¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ëー¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤äJ-POP¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¤J-POP¤Î·Á¤òÀ¤³¦¤ØÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÇòÄ»¤Î¸Ð¡×¤È¤Ï
²¦»Ò¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥È¤È¡¢°Ëâ¥í¥Ã¥È¥Ð¥ë¥È¤Î¼ö¤¤¤ÇÇòÄ»¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥ÈÉ±¤ÎÈáÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¡£
À½ºî¡¡Immersive film¡ÖSWAN LAKE～starring KizunaAI¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
²»³Ú¡¡¥Ô¥çー¥È¥ë¡¦¥¤¥ê¥¤¥Á¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¡ÖÇòÄ»¤Î¸Ð¡×
¼ç±é¡¡KizunaAI
ÇÛµë¡¡¥®¥°¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¸ø¼°HP https://kizunaballet.com/
