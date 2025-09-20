【SLの音、茶の香に包まれて。】乗り物満喫！お茶のまち　島田市バスツアー

富士山静岡空港株式会社

富士山静岡空港（所在地：静岡県牧之原市）は、島田市内事業者の協力の下、

島田市内を周遊する、「乗り物満喫！お茶のまち 島田市バスツアー」を開催いたします。

今年創立100年を迎えた大井川鐵道の乗車(協力：大井川鐵道)、

富士山静岡空港の制限区域内で空港ならではの化学消防車の見学や

島田市名産品のお茶を使ったオリジナル紅茶づくり体験(協力：佐京園)など、

富士山静岡空港が紹介したい島田市の魅力を詰め込んだツアーです。

現在ツアーの募集を受付中で、お申込期間は2025年10月1日（水）までとなります。

【ツアー概要】

・ツアー開催日時：10月11日(土) 9:00～16:20(予定) 荒天時中止

・募集人数：40名(先着お申込み順) 最少催行人数15名

・ツアー代金：お一人様10,000円(小学生以上対象)

昼食（ランチバイキング）・特典付き

・申込締切：10月1日(水)

詳細・お申込みは下記HPをご確認ください。

https://shizuoka.fujisora-travel.com/lp/shimadabus2025