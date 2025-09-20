「ABEMA」で9月に全話無料で楽しめる作品ラインナップ『浪漫ドクター キム・サブ』、『青い海の伝説』2作品の魅力を古家正亨が語る

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流・中国ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を900作品以上配信しております。

このたび、9月限定で全話無料配信する作品の中から、韓国大衆文化のスペシャリストとして知られ、ラジオDJ・イベントMC・ジャーナリストなど多方面で活躍する古家正亨さんが、『浪漫ドクター キム・サブ』、『青い海の伝説』の見どころを語るスペシャルインタビューをお届けします。

── まずは『浪漫ドクター キム・サブ』について伺います。この作品の印象はいかがでしたか？

古家：この作品、本当に素晴らしいドラマだと思います。ただ、『浪漫ドクター』というタイトルだけを聞くと、ちょっと誤解されてしまう可能性があるなと。日本語で「浪漫」と言うと、どうしてもロマンティックで甘いイメージがあるじゃないですか。でも、韓国で使われる「浪漫」って少しニュアンスが違うんです。一言で言うのは難しいですが、「こんなふうに生きたい」という憧れや理想の生き方に近い感じ。もともと日本語由来の「浪漫」という言葉が韓国で独自に解釈されて、今では若い世代の間でも定着しています。だから『浪漫ドクター』というタイトルも、本当は“恋愛”ではなく、“生き方の美学”みたいな意味を込めていると思うんですよ。

── キム・サブというキャラクターに、それが現れている？

古家：まさにそうです。ハン・ソッキュさん演じるキム・サブは、最初は人を寄せ付けないような雰囲気もあるんだけど、芯があって、信念があって、いざ心を開くと「ああ、こんなふうに生きたい」と思わせてくれる。そこに“韓国的浪漫”があると思います。ハン・ソッキュさんは映画俳優のイメージも強い方ですよね。だからドラマ出演自体が意外で、『根の深い木』に出たときもすごく話題になりました。結果としてこのキム・サブは彼の“当たり役”になって、シーズン3まで制作されたのも納得です。

── シリーズとしての魅力はどんなところにあると思いますか？

古家：登場人物がシーズンごとに変わっていく一方で、キム・サブという軸はブレない。そこがこのシリーズの一番の強みですね。リアルな手術シーンなんかは、ちょっと目を背けたくなるくらいリアルで、地上波ギリギリを攻めている感じも韓国ドラマらしいと思います。

アン・ヒョソプさんなど注目の若手俳優が出演されるシーズン2から観始める方も多いと聞きます。でもやっぱりシーズン1を観てから2を見ることで、関係性やドラマの深みがより感じられるんですよ。だから今からでもシーズン1に戻って観てほしいですね。

(C) SBS

(C) SBS

(C) SBS

■『浪漫ドクター キム・サブ』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/472-31

全話無料期間：9月16日（火）0時～10月15日（水）23時59分

＜あらすじ＞

幼い頃、VIP患者を優先され後回しにされた父が死ぬのを見て、命にも優先順位があることに気づいたカン・ドンジュ(ユ・ヨンソク)。悔しさから医師という職業を選び、医大に首席で入学し順調に医師の道を歩んでいる様に思えたが、いざ病院に入ると、一族たちの支配下でなかなか成果を出せずにいた。そんな中ドンジュはあるVIP患者の手術で失敗をしてしまい、田舎にあるトルダム病院に左遷されることに...。人生最大の危機を迎えたドンジュだったが、トルダム病院で初恋の相手で先輩医師のユン・ソジョン(ソ・ヒョンジン)と再会をする。また“神の手”と呼ばれたキム・サブことプ・ヨンジュ(ハン・ソッキュ)の弟子として、ひたすら自分の出世だけを追い求めるよりも大切なことがあることを知るようになる。だが、トルダム病院での平和な日々は長くは続かなかった...。

■『浪漫ドクター キム・サブ2』概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/472-31

全話無料期間：9月16日（火）0時～10月15日（水）23時59分

＜あらすじ＞

病院の不正を内部告発して業界のつまはじきになったソ・ウジン(アン・ヒョソプ)は、神の手を持つ伝説の外科医キム・サブ(ハン・ソッキュ)にスカウトされトルダム病院で働くことになるが、両親が残した借金の返済に追われるウジンにとって手術は金を稼ぐ手段でしかない。一方、ウジンの同期チャ・ウンジェ(イ・ソンギョン)は優秀な成績で医大を卒業してコサン大学病院の胸部外科医になるが、手術室に入ると意識を失う恐怖症を抱え、トルダム病院への異動を命じられる。こうしてキム・サブの元で働くことになった2人は、患者を救うことに全身全霊を傾けるサブの姿を見ながら少しずつ外科医として成長していく。ところが、コサン財団の理事長ト・ユンワン(チェ・ジノ)は、トルダム病院を潰して新しい病院を建設する計画を立てており、ユンワンの息のかかった外科医パク・ミングク(キム・ジュホン)がトルダム病院に乗り込んでくる―。

── 続いて『青い海の伝説』ですが、こちらはまさにファンタジーの世界ですよね。

古家正亨：そうですよね。本当に、これは“イ・ミンホさんをじっくり楽しめるドラマ”という印象が強かったです（笑）。人魚と詐欺師の恋愛という設定だけを聞くと、「えっ、それってどう成立するの？」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、イ・ミンホさんとチョン・ジヒョンさんという2人が演じることで、すごく説得力のある世界になっているんです。まるで絵本の中のおとぎ話のような物語が、どこか本当にあるんじゃないかと思わせてくれました。

── チョン・ジヒョンさんの演技はいかがでしたか？

古家：本当に素晴らしかったです。何も知らない存在が、人間の感情や社会のことを少しずつ学んでいく様子を、すごく丁寧に表現されていて。人魚という、現実には存在しない役柄なのに、まったく違和感がないんですよね。それはやっぱり、チョン・ジヒョンさんの演技力のなせる技だと思います。

── 映像美も話題になりましたよね。

古家：はい、映像が本当に美しかったです。特に海のシーンや、雨の中の場面は、映画のようなクオリティでした。ロケーションの活かし方がとても上手で、ビジュアルだけでも満足できる作品だと思います。

── 韓国での視聴率より、日本での人気が高かったとも言われています。

古家：僕もそう感じています。『星から来たあなた』が大ヒットしたあとだったので、制作側もきっと大きな期待を込めていたと思いますし、その流れで作品を観た方も多かったのではないでしょうか。

韓国ではそこまで高視聴率を記録したわけではなかったようですが、日本ではこの世界観がとても受け入れられた印象があります。ファンタジーの世界にリアリティを持たせる映像と、キャストの説得力。それがうまく噛み合って、作品全体としてしっかり成立していたんじゃないかなと感じました。

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION(C) STUDIO DRAGON CORPORATION(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

■『青い海の伝説』概要

番組トップページhttps://abema.tv/video/title/504-46

全話無料期間：9月16日（火）0時～10月15日（水）23時59分

＜あらすじ＞

1598年、激しい嵐で海岸に打ち上げられてしまった美しい人魚セファ(チョン・ジヒョン)は、近隣の村民に見つかり、この地の権力者で商人のヤンに捕まってしまう。ヤンは新しく赴任してきた県令のキム・タムリョン(イ・ミンホ)に取り入るため捕らえた人魚を見せるが、人魚を哀れに思ったタムリョンは、ヤンが行ってきた様々な不正行為を見逃してあげる代わりに人魚を自由にするよう命じ、人魚の命を救う。

■「ABEMA」 9月に全話無料で楽しめる韓国ドラマ作品

＜9月16日（火）～10月15日（月祝）＞

帝王の娘 スベクヒャン

ホジュン~伝説の心医~

一度行ってきました

復讐のカルテット

三姉弟が勇敢に~恋するオトナたち~

春の輪舞曲<ロンド>

棘＜トゲ＞と蜜

お隣さんは元ダンナ

太陽を抱く月

カンテク~運命の愛~

宮~Love in Palace ディレクターズ・カット

青い海の伝説

ピノキオ

君を守りたい~SAVE ME~

ハイクラス~偽りの楽園~

輝く星のターミナル

カノジョは嘘を愛しすぎてる

じれったい浪漫ス

真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~

キム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~

シークレット・ガーデン

30だけど17です

ミッシング2~彼らがいた~

取引~友達を誘拐しました~

奇跡の兄弟

被告人

浪漫ドクター キム・サブ

浪漫ドクター キム・サブ2(字幕)

ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-

マザー～無償の愛～

花より男子~Boys Over Flowers

リーガル・ハイ

あやしいパートナー ~Destiny Lovers~

平日午後3時の恋人たち

SKYキャッスル～上流階級の妻たち～

夫婦の世界

私のIDはカンナム美人(字幕)

怪物

イタズラなKiss~Playful Kiss

グッド・ドクター

彼女はキレイだった

カノジョは嘘を愛しすぎてる

僕のヤバイ妻

ただ君だけ

TWO WEEKS

ミッドナイト・ランナー

ボイス~112の奇跡~

ボイス2 ~112の奇跡~

ボイス4 ~112の奇跡~

美男<イケメン>ですね(字幕)

のだめカンタービレ~ネイル カンタービレ

