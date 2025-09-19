九州最大規模の植物イベントCollect Plants Vol.1、約5,000人を動員し盛況のうちに閉幕、2026年春にVol.2開催を予定

Red leaf

多彩な“好き”が集う植物イベント「Collect Plants Vol.1」が、9月14日・15日の2日間にわたってグランメッセ熊本で開催されました。来場者数は延べ約5,000人となり、九州最大級の植物イベントとして盛況のうちに幕を下ろしました。Vol.2は2026年春に開催を予定しています。

植物から広がる「好き」の輪

初日の会場の様子

「Collect Plants」は、“植物からはじまる、新しい出会いと発見の場”をテーマに誕生したイベントです。

会場にはアガベや塊根植物、多肉植物などの希少種をはじめ、アート作品やハンドメイド雑貨、アウトドアギアやフードなど、100を超える多彩なブースが集結。ブースをめぐるたびに「こんな世界があるんだ」という驚きや、同じ趣味を持つ人との出会いが生まれ、まさに“カルチャーが交差する場”となりました。

想定を超える来場と熱気

2日間で約5,000人が来場。

開場直後から長蛇の列ができ、会場内は多くの来場者で賑わいました。出展者ブースでは完売や長時間待ちが相次ぎ、来場者からは「圧巻のラインナップ」「植物の可能性を感じた」といった声も寄せられています。

初日の課題と2日目の改善

初日は入場体制の不備により行列と待ち時間が発生し、ご来場の皆様にご不便をおかけしました。2日目はスタッフの増員や導線の見直しを行い、スムーズな入場を実現。今後も運営体制を改善し、来場体験をより快適に進化させます。

次回開催について

「Collect Plants Vol.2」は2026年春、グランメッセ熊本にて開催を予定しています。さらに出展者を厳選し、スポンサーや後援を募りながら、より充実したイベントを目指して準備を進めてまいります。

イベント概要

初日、開始時刻前に撮影したスタッフ・出展者の集合写真名称

Collect Plants（コレクトプランツ）Vol.1

略称：コレプラ

開催日

2025年9月14日（日）12:00～17:00

2025年9月15日（月・祝：敬老の日）9:00～13:00

会場

グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町福富1010）

出展ジャンル

希少植物（アガベ、ビカクシダ、ユーフォルビア、多肉植物、塊根植物ほか）、鉢、陶器、3Dプリンター鉢、雑貨、アート、ハンドメイド、レザークラフト、アウトドア、バイク、鉱物 など

公式メディア- 公式Webサイト（https://collect-plants.com）- 公式Instagram（@collect_plants_official(https://www.instagram.com/collect_plants_official/)）主催

Red leaf（@red.leaf_plants_ohv757(https://www.instagram.com/red.leaf_plants_ohv757/)）

サポート

スマートスタイル・コンプレックス株式会社(https://ss-complex.com/)

お問い合わせ先

Red leaf

代表：井 慈文（い よしふみ）

E-mail：公式Webサイトメールフォーム(https://collect-plants.com/contact/)よりお問い合わせください

TEL：090-9562-7320