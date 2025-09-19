ロンドンファッションウィーク出展ブランド「LITTLE CAMDEN」が大阪・関西万博でファッションショーを開催

LITTLE CAMDEN

LITTLE CAMDEN（千葉県松戸市、代表兼デザイナー：岡田もも子）は、2025年10月4日（土）、大阪・関西万博 ポップアップステージ東内にて、総勢40名近くのキッズ・ジュニアモデルによるファッションショーを開催します。

「ファッションで世界を変える」挑戦

LITTLE CAMDEN（略称：リトカム）は、「ロンドン・ カムデンタウンを舞台にストリートの少年少女が着る大人顔負けのクールなファッション」が設立当初からのコンセプト。LITTLE CAMDENの服を着て世界へ羽ばたき、夢を叶えていく子どもたちがたくさん増えて欲しいという想いのもと、キッズ世代・ジュニア世代が着る服にこだわり続け、「ファッションで世界を変える」を合言葉に、一人ひとりの個性が輝くファッションを提案しています。

2025年2月には、ロンドンで開催された世界5大都市ファッションショーの一つ「ロンドンファッションウィーク」に、日本のキッズブランドとして初めて出展。オーディションで選ばれた8人の子どもたちが、「Alice in Wonderland」をテーマとした衣装と、それぞれの個性を活かした表現でランウェイを歩きました。

日本のキッズブランドとして初めてロンドンファッションウィークに出展未来を創る子どもたちの活躍を応援

今回の万博ステージには、LITTLE CAMDENのファンであり、ブランドの想いに共感するたくさんのリトカムキッズたちが日本全国から集結。テーマは「未来を歩く、小さな革命」。秋冬ファッションを中心に、さまざまなリトカムコーデを紹介するだけでなく、自分たちで知恵を絞り、世界にアピールする唯一無二のステージを創り上げます。ロンドンファッションウィークで話題を集めたランウェイの再演も予定しています。

また、出演モデルの顔ぶれも多様です。国籍はもちろん、年齢や性別、家庭環境、モデル経験、障害の有無に関係なく、さまざまな夢や目標を持つ子ども達が出演し、自分に自信と喜びと輝きを与えてくれる大好きなリトルカムデンの魅力を発信します。

未来を創るのは、大人の想像をはるかに超えるたくさんの可能性を秘めた子どもたち。LITTLE CAMDENは、「夢を叶えるお洋服」を世界に発信していくために、万博というこの特別なステージを選び、ファッションショーを通じて未来ある子どもたちの活躍を応援します。

国籍はもちろん、年齢や性別、家庭環境、モデル経験、障害の有無に関係なく、さまざまな夢や目標を持つ子ども達が出演

■ファッションショーについて

【日時】2024 年10月 4 日（日） 18時開場、19時15分開演（予定）

【会場】大阪・関西万博 ポップアップステージ東内

【内容】

- キッズ＆ジュニア向け秋冬コレクションの紹介- お気に入りのリトカムコーデによるダンスパフォーマンス- ロンドンファッションウィークで話題を集めたランウェイの再演

■出演モデルについて

年齢や性別、家庭環境、モデル経験、障害の有無に関係なく、さまざまな夢や目標を持って活動している5歳～20歳までの子どもたち総勢40名近くが出演します。

Yamato（ヤマト）：ブランド専属モデル。ブランド設立当初から、成長を共にしてきたリトルカムデンの「顔」とも言える存在。現在高校1年生。Mei（メイ）：ブランド専属モデル。ロンドンではランウェイのトリを務め、ハートの女王を見事に演じ切り、話題を集めた。現在高校2年生。

【LITTLE CAMDENについて】

2018 年 9 月、千葉県松戸市にイギリス子ども服ブランドの輸入販売店をオープン。設立2年目に路面店をクローズ。3年目より輸入販売をやめ、オンラインショップをメインに自らがデザイン・制作するオリ ジナルファッションの販売をスタート。まもなくキッズモデルを中心に「リトカム」の愛称と共に人気を集めるようになり、現在は全国に多くのファンを持つ。千葉県流山おおたかの森で年2回開催される「みっけフェスタ」を中心に、全国各地でファッションショーを展開している。

・ホームページ：https://littlecamden.jp/

・インスタグラム：https://www.instagram.com/littlecamden.jp/

・オンラインショップ：https://shop.littlecamden.jp/

＜お問い合わせ先＞

LITTLE CAMDEN （担当：坂井）

romina.camden@gmail.com

https://prtimes.jp/a/?f=d141317-6-9066bdaaa2572df419810bba5e26bbd6.pdf